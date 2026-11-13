 Jorge, copleșit de emoție! Fiica sa și a Alinei Laufer a împlinit 18 ani. Mesajul care i-a impresionat pe fani
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VideoJorge, copleșit de emoție! Fiica sa și a Alinei Laufer a împlinit 18 ani. Mesajul care i-a impresionat pe fani

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Karina, fiica lui Jorge și a Alinei Laufer, a împlinit recent frumoasa vârstă de 18 ani, iar momentul special a fost marcat de artist pe rețelele de socializare printr-un mesaj emoționant. Vizibil copleșit de amintiri, Jorge a rememorat clipa în care și-a ținut pentru prima dată fiica în brațe și a mărturisit cât de mult l-a schimbat experiența de a deveni tată.

Karina, fiica lui Jorge și a Alinei Laufer, a împlinit 18 ani.
Karina, fiica lui Jorge și a Alinei Laufer, a împlinit 18 ani. Foto: Arhiva Click!

După divorțul de Alina Laufer, artistul și-a refăcut viața alături de Ramona, femeie cu zece ani mai în vârstă decât el, care avea deja o fiică, Ilinca, dintr-o relație anterioară.

Cei doi și-au construit împreună o familie frumoasă și ulterior au devenit părinții unui băiețel, David, iar Jorge a reușit să mențină familia unită.

Jorge: „Ai crescut prea repede, dar zâmbetul ăla e același ca atunci când erai mică”

Artistul a publicat mai multe fotografii cu Karina, surprinse de-a lungul anilor, de la perioada în care era doar un bebeluș și până în prezent, când s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Alături de imagini, acesta i-a transmis un mesaj plin de dragoste, în care i-a vorbit despre lecțiile pe care le-a învățat de când a devenit tată.

„Azi, acum 18 ani, am devenit tată.

Te-am ținut prima dată în brațe și n-am știut că, de fapt, tu o să mă înveți pe mine totul: răbdarea, iubirea fără condiții și curajul de a fi mai bun în fiecare zi.

Ai crescut prea repede, dar zâmbetul ăla e același ca atunci când erai mică.

Îți mulțumesc că ai venit în viața mea, Karina. Tot ce am devenit mai bun a început cu tine.

Zboară cât de sus vrei. Eu sunt mereu aici să te prind.

La mulți ani, puiul meu!

— Tati (sau Don Patron, cum îți place ție)”, a scris Jorge pe Instagram. 

Jorge și Alina Laufer au divorțat, însă fiica lor a rămas legătura care îi unește

Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, și Alina Laufer au fost căsătoriți în urmă cu mai mulți ani, însă povestea lor de dragoste s-a încheiat printr-un divorț. Din relația celor doi a rezultat Karina, fiica pe care artistul a încercat să o țină cât mai aproape de sufletul său, în ciuda dificultăților apărute după separare.

De altfel, Jorge a vorbit în repetate rânduri despre eforturile pe care le-a depus pentru a păstra o relație apropiată cu fiica sa. Într-o perioadă în care comunicarea cu fosta soție nu era tocmai ușoară, artistul a fost nevoit să își organizeze programul profesional în funcție de timpul pe care îl putea petrece alături de Karina.

Într-o discuție cu Marius Manole, acesta a povestit cât de mult a însemnat pentru el să obțină posibilitatea de a-și vedea fiica în mod regulat, chiar dacă timpul petrecut împreună era limitat.

„Prezentam emisiune în prime-time… În perioada aceea obținusem planul de vizită cu fetița mea, o dată la două săptămâni, și negociasem să o văd marțea de la ora 16.00. E tot ce am reușit să obțin în perioada respectivă, pentru că așa au fost lucrurile, nu a existat comunicare. Și chiar și în contract, eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic. Pentru că voiam să fiu cu copilul meu.”

Jorge a făcut sacrificii profesionale și financiare pentru a petrece timp cu fiica sa

Perioada de după divorț nu a fost deloc ușoară pentru artist, care a mărturisit că dorința de a fi prezent în viața Karinei a venit inclusiv cu sacrificii financiare și profesionale. Acesta a povestit că a renunțat la anumite evenimente în weekendurile în care trebuia să petreacă timp cu fiica sa, considerând că relația lor este mai importantă decât câștigurile materiale.

„Weekendurile pe care le aveam cu Karina nu-mi luam evenimente, pentru că voiam să fiu cu ea. Mi-a afectat bugetul? Da! Mi-a afectat cariera uneori? Da! Dar faptul că eu am o relație bună cu copilul meu acum și că vorbim și că mă sună și o sun… Bine, acum face 18 ani și trebuie să-i dau spațiul de care are nevoie”, a mai afirmat Jorge în fața lui Marius Manole.

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