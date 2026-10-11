 Fiica Roxanei Blagu a împlinit 18 ani. De ce a renegat-o tânăra pe mama ei: „Poate sunt o poveste urâtă”
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VideoFiica Roxanei Blagu a împlinit 18 ani. De ce a renegat-o tânăra pe mama ei: „Poate sunt o poveste urâtă”

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Roxana Blagu, fosta solistă de la trupa Trident, are doi copii, o fetiță, Oana, pe care nu a mai văzut-o de ani de zile, și un băiețel pe nume Sasha, din actualul mariaj cu avocatul Andrei Badiu. Solista i-a transmis recent fiicei sale, care a renegat-o, un mesaj emoționant pe rețelele de socializare la împlinirea vârstei de 18 ani. Din păcate, fiica ei, deși majoră acum, nu a avut nicio reacție.

Roxana Blagu(40 de ani), fosta solistă a trupei Trident, formează de mai mulți ani un cuplu cu avocatul Andrei Badiu, fostul soț al știristei Oana Frigescu. Cei doi au devenit părinții unui băiețel, pe nume Sasha, care s-a născut pe 1 iulie 2020, în plină pandemie de coronavirus, în timp ce cunoscutul avocat mai are și el o fetiță din primul mariaj, pe nume Maria. 

Renegată de propria fiică 

Roxana mai are și o fiică pe nume Oana, acum în vârstă de 18 ani. După despărțirea de tatăl fetei, în urma procesului, Oana a fost încredințată tatălui său, rămânând în grija acestuia.

De atunci, ea nu a vrut să-și mai vadă mama, pe care a renegat-o. Roxana a făcut numeroase sacrificii pentru a putea lua legătura cu fiica ei, însă aceasta a respins-o de fiecare dată. 

La fel s-a întâmplat, recent, când Roxana a postat un mesaj emoționant adresat fiicei sale la împlinirea vârstei de 18 ani. 

„La mulți ani, Oana mea! Astăzi ai 18 ani. 18 ani de când ai venit pe lume și ai schimbat pentru totdeauna viața mea!Poate pentru tine eu sunt astăzi doar un nume. Poate sunt o poveste urâtă.

Poate cineva despre care ai învățat să crezi că nu merită iubirea ta. Și poate că mesajul meu nu va schimba nimic acum”, a fost o parte din mesajul transmis de solistă fiicei sale, care a rămas însă fără vreun răspuns.

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Foto: Click!

„Plecăm împreună cu Sasha în America” 

Click!: Roxana, cum a fost pentru tine vara aceasta? Ai mers în mai multe vacanțe sau a fost un an de criză la acest capitol?

Roxana Blagu: Sinceră să fiu nu știu când a trecut vara. Nu ne-am plimbat la fel de mult ca în alți ani. Nu știu neapărat dacă a fost din cauza faptului că vacanțele s-au mai scumpit anul acesta, am zis să nu plecăm așa de mult pe criză. Ne-am plimbat mai mult pe la noi prin țară, anul acesta. 

Plecăm, însă, săptămâna viitoare în America pentru 11 zile, îl luăm și pe Sasha cu noi. E pentru prima oară când merge cu noi în America, vom face un traseu pe care el și-l dorește. Vrea să meargă la Austin.

Click!: Ți-ai făcut bagajele? Câte valize luați?

Roxana Blagu: Nu încă, aseară mi-am dat seama că totuși 15 octombrie nu e o dată așa îndepărtată. Sinceră să fiu le-a făcut în cap, noaptea. Știu cam ce o să-mi iau la mine, o să fie ușor bagajul pentru că acolo e destul de cald și îmi iau haine lejere. Plus că o să mergem foarte mult și avem multe de vizitat.

Roxana Blagu și fiul ei, Sasha
Roxana Blagu și fiul ei, Sasha Foto: Facebook

„Nu ratez dimineața și seara însă masajul facial”

Click!: Ai un ritual de frumusețe pe care-l respecți zilnic?

Roxana Blagu: Am noroc de prietene bune care mă ajută și îmi dau sfaturi în acest domeniu. Eu nu am o rutină foarte complicată, ci mai degrabă una simplă, de care mă țin în fiecare dimineață. Nu ratez dimineața și seara  masajul facial, am un aparat care face masaj facial. O prietenă m-a învățat câteva tehnici de care mă țin constant. Face minuni aparatul acesta. 

Click!: Mai ai în plan intervenții estetice?

Roxana Blagu: Eu la nivelul feței mi-am făcut doar botox și fac destul de rar, cam o dată pe an. În rest, încerc să mă întrețin cum ți-am spus printr-o rutină zilnică și prin masajul facial.

Nu vreau să exagerez cu genul acesta de injectări, am mai făcut diferite proceduri pentru activarea colagenului, dar în rest nu prea mai am nimic în plan. Sinceră să fiu, odată cu trecerea anilor, apreciez mai mult naturalețea.

Roxana Blagu e măritată cu Andrei Badiu
Roxana Blagu e măritată cu Andrei Badiu Foto: Facebook

Eu mi-am făcut operație estetică doar la sâni, pentru că am avut sânii foarte mari și mi-am dorit să fie mai mici. Atunci când mi-am făcut operația, am vrut să renunț și la grăsimea de abdomen care era acumulată. 

Click!: Am văzut că, recent, ai pus pe rețelele de socializare un mesaj pentru fiica ta, care a împlinit 18 ani. Ai primit vreun semn de la ea? Acum e majoră…

Roxana Blagu: Da, am zis că, dacă nu pot să-i transmit în altă formă, măcar să vadă acolo pe rețelele de socializare un mesaj. Sper că mă urmărește totuși! Nu știu, poate că nici nu a intrat să vadă acest mesaj pe Internet, nici nu știu dacă l-a citit! Dar, de obicei știu că se duce vorba se duce destul de repede. Dacă mă întrebi însă dacă am primit vreun semn de la ea?! Nu, n-am primit niciun semn, din păcate. 

Roxana Blagu a format trupa Trident împreună cu Andreia Sibechi și Loredana Poghircă. Grupul de muzică pop a funcționat între anii 2004-2006, perioadă în care cele trei fete au susținut peste 300 de concerte și au lansat și un album de succes. 

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