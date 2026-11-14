Avril Lavigne a devenit mamă pentru prima dată, la 42 de ani! Artista a adus pe lume o fetiță. Anunțul i-a luat prin surprindere pe fani

Avril Lavigne are parte de o bucurie imensă! Cântăreața canadiană a devenit mamă pentru prima dată, la vârsta de 42 de ani, după ce a adus pe lume o fetiță.

1/3 Avril Lavigne a devenit mamă pentru prima dată, la 42 de ani Foto: Getty Images

Vestea a fost făcută publică vineri, 13 noiembrie, și i-a surprins pe fani, care nu știau că artista urma să devină mamă.

Avril Lavigne a devenit mamă pentru prima dată

Cântăreața a ales să împărtășească momentul special cu urmăritorii săi de pe Instagram, unde a publicat mai multe fotografii alături de micuță. Într-una dintre imagini, Avril apare ținându-și fiica în brațe, în timp ce o altă fotografie surprinde un detaliu emoționant: mâinile părinților atingând mânuțele nou-născutei.

„Prințesa noastră a sosit”, a scris artista în dreptul fotografiilor, alături de câteva emoji-uri care transmit bucuria acestui moment.

Deocamdată, Avril Lavigne nu a dezvăluit numele fetiței și nici cine este tatăl acesteia. Artista pare să își dorească să păstreze discreția în privința vieții personale și să se bucure de primele momente alături de fiica sa, departe de curiozitatea publicului.

Avril Lavigne și-a dorit să devină mamă

De-a lungul timpului, Avril Lavigne a avut o viață sentimentală intens mediatizată, fiind implicată în mai multe relații cunoscute publicului. Artista a fost căsătorită de două ori, mai întâi cu Deryck Whibley, solistul trupei Sum 41, între 2006 și 2009, apoi cu Chad Kroeger, solistul Nickelback, de care s-a despărțit în 2015. Ulterior, a avut o relație cu Brody Jenner și s-a logodit cu muzicianul Mod Sun în 2022. Povestea lor s-a încheiat însă în februarie 2023, iar la scurt timp cântăreața a fost surprinsă în compania rapperului Tyga.

Despre dorința de a deveni mamă, Avril vorbea încă din 2013, când mărturisea că își dorește să aibă unul sau doi copii, însă nu considera că era momentul potrivit. La vremea respectivă, artista spunea că vrea să se concentreze asupra muzicii și a proiectelor profesionale, înainte de a face pasul către întemeierea unei familii. Cântăreața recunoștea că își dorește să devină mamă într-o zi, dar că nu voia să se grăbească și prefera să se bucure de viață și de carieră.