Sânziana Buruiană i-a făcut fiicei sale părul permanent la 11 ani. La ce schimbare de look a apelat și fosta asistentă TV: „Ca la 20 de ani”

Sânziana Buruiană merge la salonul de înfrumusețare, mai nou, împreună cu fiica sa cea mare, Izabela (11 ani). Iată ce coafuri în vogă și-au făcut cele două. Fosta asistentă TV a recurs și la o schimbare de look, menită să o facă să arate ca la 20 de ani.

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Sânziana Buruiană a decis să-și schimbe look-ul la 40 de ani. Blonda a mers, zilele trecute, la un salon de înfrumusețare împreună cu fiica sa cea mare, Izabela, și și-au schimbat coafurile.

Foto: Click!

Sânziana Buruiană: „E la modă acum la copii părul permanent”

Dacă Sânziana și-a pus extensii ca la 20 de ani, fiica ei cea mare a cerut părul permanent, care este în vogă la copiii de vârsta ei.

„E la modă acum să-ți faci părul permanent. Toate fetele de vârsta ei își fac permanent, și-a făcut și ea pentru că vrea să fie creață tot timpul. Acum și băieții care vor păr creț își fac permanent. De aceea am zis să-i fac hatârul acesta, mai ales că i-a făcut doamna Margareta Mihai un permanent mai ușor, ca să nu-i strice părul. Acum, trebuie să aibă mare grijă de el, să-l facă cu difuzorul, să nu-l pieptene, să-l dea cu o spumă specială pentru păr cârlionțat.

Iar eu mi-am făcut o schimbare de look: mi-am pus extensii ca la 20 de ani. Nu mi-am mai pus de atunci”, a dezvăluit Sânziana Buruiană, pentru Click!

Izabela Zuluf se machiază de la 3 ani Foto: Instagram

„Izabela a ajuns să mă machieze și pe mine”

Sânziana Buruiană a fost, în mai multe rânduri, aprig pusă la colț de mămici, care au acuzat-o că-și machiază excesiv fiica cea mare, pe Izabela.

Sânzi a explicat, însă, că nu ea este cea care îi machiază fiica. Chiar Izabela o face singură, căci micuța are deja propriile farduri pentru copii și petrece ore în șir în fața oglinzii ca să se aranjeze. Face, mai nou, chiar și tutoriale de machiaj pe TikTok unde are o comunitate mare de fani.

Sânziana nu vede nimic rău în cochetăria fiicei sale, ba chiar ne-a declarat că o s-o susțină să-și deschidă un salon dacă va continua pe această linie când se va mări.

„Iza face 11 ani peste două luni, iar ideea este că acești copii din ziua de azi sunt mult mai moderni decât eram noi pe vremea noastră. Își fac toți șuvițe, permanent, își pun și unghii cu gel în vacanțe. Nu se poate compara moda de acum cu ce era pe vremea noastră.

Eu sunt de acord cu transformările acestea pentru că Iza are foarte mare grijă de părul ei, mai mult decât am eu cu toate saloanele la care obișnuiesc să merg. Își face un ritual după baie, își dă cu tot felul de fiole pentru creșterea părului. Are părul lung până la fund deja. Plus că nu-l coafează, tot timpul îl pune pe bureței, clame, ca să fie cât mai sănătos, să nu-l deterioreze.

Și, mai mult, la vârsta ei a ajuns să mă machieze și pe mine. E foarte talentată pe partea asta de make-up și poate în timp ca și pasiune să se adreseze pe asta, nu știu să-și deschidă poate un salon, se câștigă bine acum ca make-up artist.

În schimb, fiica mea cea mică Antonia nu are deloc pasiuni de genul acesta. Nu vrea să se machieze, nu-și dă nici cu ruj. Iza de la 3 anișori se machia, îmi fura rujurile și pantofii cu toc”, a mai spus Sânziana Buruiană, pentru Click!

Sânziana Buruiană este căsătorită, din 2015, cu fostul fotbalist Nicolae Zuluf. Au împreună două fetițe, Izabela, de 10 ani, și Antonia, născută în octombrie 2020.