Sienna Miller, la 44 de ani, dezvăluie trucul de machiaj pentru estomparea cearcănelor, învățat de la fiica sa. Metoda oferă instantaneu un aspect mai tânăr și luminos

Sienna Miller dezvăluie un truc simplu de machiaj care iluminează chipul, estompează aspectul obosit și oferă un efect subtil de lifting. Secretul? Aplicarea blush-ului foarte aproape de zona de sub ochi, o tehnică pe care actrița a învățat-o chiar de la fiica sa adolescentă.

Sienna Miller Foto: Getty

Cu toții cunoaștem senzația aceea în care ne trezim după o noapte prea scurtă, iar chipul nostru trădează imediat oboseala. Tenul pare lipsit de strălucire, zona de sub ochi este mai pronunțată, iar câteva ore în plus de somn par singura soluție, scriu cei de la goodhousekiping.com.

Se pare însă că există și un truc de machiaj care poate revitaliza aspectul feței în doar câteva secunde. Actrița și modelul Sienna Miller, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit recent o tehnică ingenioasă, învățată de la fiica sa, Marlowe, în vârstă de 14 ani.

Trucul „eye bag” care luminează instantaneu chipul

Într-un videoclip tutorial realizat pentru brandul Charlotte Tilbury, Sienna Miller demonstrează cum folosește produsul Unreal Blush Healthy Glow Stick, în nuanța Rosy Glow, pentru a obține un efect proaspăt, luminos și natural.

Surprinzător, secretul nu constă în aplicarea fardului de obraz exclusiv pe pomeți, așa cum suntem obișnuite, ci într-o poziționare mai înaltă, foarte aproape de zona de sub ochi.

„Încep să aplic produsul destul de sus, ajungând și în zona pungilor de sub ochi. Este un truc despre care m-a învățat fiica mea adolescentă”, explică actrița în videoclip, în timp ce tapotează delicat produsul în apropierea ochilor.

Deși poate părea o tehnică neobișnuită, rezultatul este unul surprinzător. Culoarea aplicată în partea superioară a pomeților oferă chipului un aspect mai luminos și mai odihnit, iar poziționarea strategică a blush-ului creează iluzia unor trăsături mai bine definite și a unui efect subtil de lifting.

Cum obții efectul de lifting fără proceduri estetice

Tehnica dezvăluită de Sienna Miller este extrem de simplă și nu presupune folosirea mai multor produse sau realizarea unui machiaj elaborat.

Tot ce trebuie să faci este să aplici blush-ul în partea superioară a pomeților, apropiindu-te de zona de sub ochi, apoi să estompezi delicat culoarea în jos, astfel încât să se integreze natural în ten.

Rezultatul este o îmbujorare discretă, care oferă impresia unui chip mai proaspăt și mai luminos. În plus, aplicarea culorii în partea superioară a obrajilor poate crea un efect optic de ridicare a trăsăturilor, fără ca machiajul să pară încărcat.

Entuziasmată de transformare, Sienna Miller își descrie rezultatul printr-o exclamație sugestivă:

„Parcă prind viață! Parcă prind viață!”

Actrița numește acest machiaj „machiajul pe care îl poți face literalmente pe bancheta din spate a unui taxi”, tocmai pentru că este atât de rapid și ușor de realizat.

Un singur produs pentru obraji și buze

Pentru a obține un aspect armonios, Sienna Miller aplică blush-ul peste fondul de ten Unreal Foundation de la Charlotte Tilbury, păstrând astfel un finisaj natural și o culoare delicată a tenului.

Dar trucul nu se oprește aici. Actrița folosește puțin din același produs și pe buze, pentru a completa aspectul proaspăt și luminos.

„Un aspect îmbujorat, cu nuanțe de roz”, spune Sienna despre rezultatul final.

Avantajul acestei tehnici este că nu ai nevoie de o trusă întreagă de machiaj. Folosirea aceleiași nuanțe pe obraji și buze creează un efect unitar, ușor de adaptat atât pentru machiajul de zi, cât și pentru o apariție de seară.

Produsul folosit în tutorial este Charlotte Tilbury Unreal Blush Healthy Glow Stick, disponibil la un preț de aproximativ 32 de lire sterline.

Sienna Miller nu este singura vedetă care primește sfaturi de frumusețe de la fiica sa

Se pare că sfaturile de beauty transmise de la o generație la alta sunt tot mai apreciate, iar Sienna Miller nu este singura celebritate care a descoperit trucuri de machiaj datorită fiicei sale.

Victoria Beckham a dezvăluit, la rândul ei, că fiica sa, Harper, a contribuit la inspirația din spatele propriului produs de blush. Printre ideile sugerate s-a numărat și aplicarea fardului în formă de inimă pe obraji, înainte de estompare.

Este încă o dovadă că uneori cele mai interesante trucuri de frumusețe vin din surse neașteptate, inclusiv de la adolescentele care experimentează cu machiajul și descoperă noi modalități de a folosi produsele clasice.

De ce merită să încerci acest truc după 40 de ani

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, alegerea și aplicarea produselor de machiaj pot face o diferență importantă în aspectul final al tenului. Un machiaj prea încărcat sau un blush aplicat prea jos poate accentua vizual oboseala, în timp ce o aplicare strategică a culorii poate oferi mai multă luminozitate chipului.

Tehnica lui Sienna Miller este o alternativă simplă pentru femeile care își doresc un machiaj natural, rapid și luminos, fără să recurgă la multe produse sau la proceduri complicate.

Totuși, este important să adaptezi aplicarea la forma feței și să eviți apropierea produsului de ochi dacă acesta nu este destinat utilizării în acea zonă. Pentru un rezultat natural, folosește cantități mici și estompează bine marginile.