 Salata „Strălucirea toamnei”, deliciul care alungă monotonia zilelor mohorâte. Cum se prepară
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Salata „Strălucirea toamnei”, deliciul care alungă monotonia zilelor mohorâte. Cum se prepară

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Sunt zile în care pur și simplu nu ai energie, când simți nevoia ca cineva să preia controlul și să facă lucrurile în locul tău. Exact în acele momente vine salvarea sub forma acestei rețete: salata „strălucirea toamnei”, care aduce acest anotimp nostalgic direct în farfuria ta. 

Salata care aduce strălucirea toamnei în farfurie
Salata care aduce strălucirea toamnei în farfurie Foto: Pinch of fun

Ingrediente pentru Salata „Strălucirea toamnei”

Pentru salată:

  • 1 cană de freekeh sau alte cereale preferate (quinoa, bulgur etc.). Freekeh este un produs cerealier obținut din grâu dur, verde, ce este recoltat înainte de a se maturiza complet, când boabele sunt încă fragede și verzi.
  • 1 căpățână de conopidă
  • 2 cartofi dulci
  • 1 lingură de ulei de măsline
  • Un praf din condimentele tale favorite sau câteva crenguțe de cimbru și rozmarin
  • 1 măr mare.

Pentru dressingul cu lămâie:

  • 1 legătură de pătrunjel (aproximativ 1 cană), tocat mărunt
  • 1 cățel mic de usturoi, tocat mărunt
  • 2/3 cană de ulei de măsline
  • Sucul de la o lămâie (sau mai mult, după gust)
  • 1 linguriță de agave (opțional).

Mod de preparare

Clătește cerealele și pune-le într-un aparat de gătit orez (sau într-o oală, conform instrucțiunilor de pe ambalaj) împreună cu cantitatea potrivită de apă sau supă. Ocupă-te de celelalte ingrediente în timp ce fierb. După aceea, preîncălzește cuptorul la 215°C (425°F). Taie conopida în florete mici, iar cartofii dulci în cuburi (după ce i-ai curățat de coajă).

Așază-le pe o tavă de copt, stropește-le cu ulei de măsline, condimentează cu sare, piper și adaugă ierburile aromatice. Coace totul timp de 20 de minute, amestecă, apoi continuă coacerea încă 10–15 minute, până când legumele devin moi și frumos rumenite.

Într-un borcan cu capac etanș, combină toate ingredientele pentru dressing și agită bine până la omogenizare. Taie mărul cubulețe și pune-l deoparte.

Când cerealele și legumele sunt gata, amestecă totul într-un bol mare. Poți face acest pas când ingredientele sunt încă fierbinți sau după ce s-au răcit (reține că textura va fi mai densă dacă salata este caldă). Dacă intenționezi să păstrezi resturi, depozitează salata și dressingul separat pentru a-și menține prospețimea.

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