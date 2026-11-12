Cornelia Rednic a dezvăluit rețeta unui tort delicios cu nuci! Cum prepari desertul cu care vei face furori la masă

Cornelia Rednic a venit cu o nouă rețetă delicioasă în atenția fanilor de pe rețelele de socializare. Îndrăgita interpretă de muzică populară iubește să petreacă timp în bucătărie, iar de multe ori împărtășește cu urmăritorii săi preparatele pe care le pregătește și rețetele acestora.

Rețeta de tort cu nuci a Corneliei Rednic Foto: Instagram

De curând, artista le-a prezentat fanilor o rețetă de tort cu nucă și ciocolată, un desert special pentru iubitorii de dulce. Preparatul este unul delicios, cu foi pe bază de bezea și nucă, completate de o cremă fină de unt, cacao și alcool aromat.

Cum pregătește artista tortul de nuci

Cornelia Rednic a explicat pas cu pas cum pregătește acest desert, dar și care sunt ingredientele de care este nevoie pentru a obține un tort savuros. Un detaliu important în realizarea rețetei este modul de coacere și desprindere a foilor, care trebuie dezlipite de hârtia de copt imediat după ce sunt scoase din cuptor.

Rețeta artistei este o alegere potrivită pentru cei care își doresc să pregătească acasă un desert cu nucă și ciocolată, perfect pentru momentele petrecute alături de familie și cei dragi.

„Ingrediente:

8 ouă

16 linguri de zahăr pudră

550 g nucă prăjită și sfărâmată (nu măcinată)

50 g alcool (Amaretto sau coniac)

50 g cacao

2 pachete de unt (President)

Mod de preparare:

Mai întâi pregătim crema. Cele 8 gălbenușuri se freacă cu 8 linguri de zahăr pudră timp de câteva minute, apoi se pun la bain-marie și se amestecă încontinuu cu telul, până se topește zahărul. Se adaugă cacaoa și alcoolul, puțin câte puțin, se mai amestecă și se lasă la răcit.

Apoi, cele 8 albușuri se bat cu telul până încep să facă spumă. Se pun 4 linguri de zahăr pudră, se mai bat încă 2-3 minute, apoi se adaugă și următoarele 4 linguri de zahăr. Compoziția se pune pe baia de aburi, bătând încontinuu, până când albușul se face bezea și se ține pe tel. Se ia de pe baia de aburi și se pune nuca prăjită și sfărâmată. Amestecăm ușor.

Vor ieși două foi mari (dacă aveți tava mare de la cuptor) sau trei, în funcție de tavă. Foile se întind subțire pe dosul tăvii, pe hârtie de copt, și se coc timp de 12-15 minute, la 170 de grade.

Foarte important! Foile trebuie dezlipite de hârtia de copt imediat ce au fost scoase din cuptor și tăiate în forma în care doriți să ornați tortul. Eu le-am tăiat în două, deci am obținut patru foi. Se lasă la răcit.

Se bate untul cu robotul, apoi se adaugă puțin câte puțin compoziția de gălbenușuri, până când crema este gata.

Se umplu foile, apoi tortul se îmbracă în cremă și se ornează după dorință: cu glazură, ciocolată rasă sau alte decorațiuni.”