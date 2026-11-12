 Rețetă de tartă cu struguri. Cum obținem un aluat fraged
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Rețetă de tartă cu struguri. Cum obținem un aluat fraged

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Aluatul fraged și boabele dulci și zemoase de struguri se întâlnesc într-o tartă de toamnă pe care o poți servi la cafea sau la finalul unui prânz în familie.

Tartă de toamnă
Tartă de toamnă Foto: Shutterstock

Ingrediente

300 g boabe de struguri negre, spălate

Pentru blat

250 g făină

1 gălbenuș

40 ml apă foarte rece

125 g unt rece

Pentru cremă

500 ml lapte

250 g zahăr

2 linguri amidon

2 linguri făină

1 pliculeț zahăr vanilat

2 linguri nuci măcinate

6 gălbenușuri

1 praf sare

Mod de preparare

Pentru blat, amesteci rapid, cu degetele, untul cu făina, până obții un aluat nisipos. Adaugi gălbenușul, amesteci, apoi, în fir subțire, apa și continui să frămânți, până când obții un aluat dens și mătăsos. Îl strângi într-o bilă, îl înfășori în folie alimentară și îl dai la frigider.

După o oră, îl scoți, îl întinzi pe blatul de lucru, dat cu făină, apoi îl așezi într-o tavă de tartă, tapetată, inclusiv pe margini. Îl înțepi din loc în loc și dai tava la cuptor, până se rumenește frumos coaja de tartă.

Între timp, prepari crema. Pui într-un vas laptele cu zahărul, așezi pe foc și amesteci până se topește zahărul, apoi dai vasul deoparte, să se răcorească. Separat, freci gălbenușurile cu sarea, adaugi amidonul, făina, zahărul vanilat, bați bine, ca să nu se formeze cocoloașe, apoi torni, în fir subțire, laptele. Omogenizezi, așezi din nou vasul pe foc și îl ții, amestecând constant, până se îngroașă. Îl dai de pe foc, îl lași să se răcorească și încorporezi miezul de nuci.

Torni crema în coaja de tartă, apoi așezi boabele de struguri și dai tava la rece până în momentul servirii.

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