Adelina Pestrițu a intrat în bucătărie! Cum pregătește gogoși cu iaurt și portocală: „Una pentru poză, trei pentru suflet”

Adelina Pestrițu a început să testeze tot mai multe rețete odată cu venirea sezonului rece. Vedeta le-a mărturisit urmăritorilor de pe Instagram că pofta de mâncare a devenit tot mai mare în ultima perioadă, iar de această dată a ales să pregătească gogoși cu iaurt și portocală. Pe lângă imaginile cu desertul, aceasta a publicat și rețeta, împreună cu ingredientele necesare.

Adelina Pestrițu a pregătit gogoși cu iaurt și portocală Foto: Instagram

Odată cu scăderea temperaturilor, Adelina Pestrițu pare să fi prins și mai mult drag de experimentele culinare. Vedeta a povestit că testează rețetele pe care le descoperă pe internet și că pofta de mâncare nu îi dă pace.

De această dată, a ales să pregătească gogoși cu iaurt și portocală, un desert pentru care nu sunt necesare ingrediente complicate. Cu umorul caracteristic, Adelina a făcut și o glumă despre faptul că salatele nu pot fi singurele preparate din meniul zilnic.

„V-am mai zis că de când a venit frigul îmi vine non-stop să mănânc și testez toate rețetele de pe internet. Astăzi am făcut gogoși. Gogoși cu iaurt și portocală, că doar salata nu poate fi singura noastră preocupare!”, a scris vedeta pe Instagram.

Rețeta de gogoși cu iaurt și portocală

Adelina Pestrițu a împărtășit cu urmăritorii săi și ingredientele de care au nevoie cei care vor să încerce desertul acasă.

Ingrediente:

3 ouă;

400 g iaurt;

400 g făină;

100 g zahăr;

20 g zahăr vanilat;

10 g praf de copt;

Zeama de la o portocală;

Un praf de sare;

Ulei pentru prăjit.

Mod de preparare

Pentru început, se amestecă ouăle cu zahărul, apoi se adaugă iaurtul și zeama de portocală. Făina se încorporează treptat, împreună cu praful de copt, până când se obține un aluat gros și lipicios.

Vedeta a precizat că preparatul poate fi realizat și manual, însă ea a ales să folosească un aparat pentru a câștiga timp. Ulterior, gogoșile se prăjesc în ulei încins, până când devin aurii.

Gluma vedetei despre pofta de dulce

La final, Adelina Pestrițu nu a uitat să adauge și o doză de umor. Aceasta a povestit cum procedează înainte de degustarea desertului: mai întâi pregătește farfuria pentru fotografii, iar apoi se bucură de gogoșile proaspăt făcute.

„Le punem frumos pe farfurie, facem o poză să pară că avem autocontrol și apoi începem degustarea. Una pentru poză, trei pentru suflet și restul… nu se pune!”.

Poftă bună!