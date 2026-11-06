 Ce se întâmplă cu glicemia ta atunci când folosești îndulcitori artificiali în loc de zahăr
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Ce se întâmplă cu glicemia ta atunci când folosești îndulcitori artificiali în loc de zahăr

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Atunci când înlocuiești zahărul cu îndulcitori artificiali, glicemia ta rămâne, de obicei, mai stabilă, dar aceasta este doar o parte a poveștii. Deși îndulcitorii artificiali te pot ajuta să reduci aportul caloric și să eviți creșterile bruște ale glicemiei, cercetările sugerează că aceștia pot influența modul în care organismul tău utilizează insulina și reglează nivelul zahărului din sânge pe termen lung.

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Foto: Shutterstock

Zahărul versus îndulcitorii artificiali

Atunci când consumi alimente sau băuturi care conțin zahăr, organismul tău îl descompune în glucoză, care ajunge rapid în sânge. Această creștere a glicemiei determină pancreasul să elibereze insulină, un hormon care ajută glucoza să pătrundă în celule, unde este folosită pentru producerea energiei sau este stocată.

În timp, creșterile frecvente și bruște ale glicemiei și ale nivelului de insulină pot contribui la apariția rezistenței la insulină și pot crește riscul de diabet zaharat de tip 2.

Îndulcitorii artificiali, numiți și îndulcitori nenutritivi, oferă gust dulce fără să provoace o creștere măsurabilă a glicemiei sau a secreției de insulină. Deoarece nu sunt transformați în glucoză, aceștia traversează în mare parte tractul digestiv fără modificări.

Printre cei mai cunoscuți îndulcitori artificiali se numără:

  • Sucraloza (Splenda)
  • Aspartamul (Equal)
  • Zaharina (Sweet’N Low)
  • Acesulfamul de potasiu (Sunett, Sweet One)
  • Neotamul (Newtame)

Ce efecte imediate au îndulcitorii artificiali asupra glicemiei?

Îndulcitorii artificiali oferă un gust dulce intens, fără aportul caloric al zahărului. Deoarece nu sunt metabolizați la fel ca zahărul obișnuit, în general, nu determină creșterea glicemiei după consum.

  • Un studiu clinic a constatat că administrarea zilnică, timp de două săptămâni, de sucraloză sau aspartam în formă pură, la adulți sănătoși, nu a modificat direct răspunsul glicemic sau secreția de insulină.
  • În ceea ce privește creșterile bruște ale glicemiei pe termen scurt, înlocuirea zahărului cu un îndulcitor artificial este adesea considerată o alegere benefică, mai ales dacă ai diabet sau un risc crescut de a dezvolta această boală.
  • Totuși, unele studii mai vechi au observat creșteri ușoare ale glicemiei la anumite persoane.

Cum influențează îndulcitorii artificiali insulina și răspunsurile metabolice?

Deși glicemia poate rămâne relativ stabilă după ce consumi îndulcitori artificiali, modul în care organismul tău gestionează glucoza și insulina poate fi totuși influențat. Mai multe studii au oferit rezultate contradictorii sau care sugerează motive de precauție.

  • Unele studii observaționale efectuate pe persoane cu diabet zaharat de tip 2 au constatat că cele care consumau îndulcitori artificiali prezentau o rezistență la insulină mai mare decât persoanele care nu îi consumau.
  • Un studiu amplu, realizat pe un grup de peste 105.000 de adulți francezi, a arătat că un consum mai ridicat de îndulcitori artificiali era asociat cu un risc mai mare de a dezvolta diabet zaharat de tip 2.
  • Alte analize ale cercetărilor existente evidențiază faptul că îndulcitorii artificiali ar putea modifica echilibrul microorganismelor intestinale, răspunsul hormonilor incretinici (hormoni intestinali eliberați după masă, care stimulează secreția de insulină), absorbția intestinală a glucozei și sensibilitatea la insulină, mai ales în cazul consumului pe termen lung.

Cu alte cuvinte, chiar dacă efectul imediat asupra glicemiei poate fi absent sau minim, există posibile consecințe pe termen lung asupra secreției de insulină și a reglării metabolismului care merită luate în considerare.

Sunt necesare mai multe studii pentru a evalua pe deplin impactul îndulcitorilor artificiali asupra organismului.

Îndulcitorii artificiali afectează microbiomul intestinal?

Cercetările recente sugerează că microbiomul intestinal, adică totalitatea microorganismelor care trăiesc în intestin, ar putea media unele dintre efectele îndulcitorilor artificiali asupra controlului glicemiei pe termen lung.

Iată ce au descoperit cercetătorii:

  • Studiile efectuate pe șoareci și pe oameni au arătat că anumiți îndulcitori, precum zaharina și sucraloza, pot modifica bacteriile intestinale. Aceste schimbări au fost asociate cu o toleranță redusă la glucoză.
  • O analiză a mai multor studii a identificat, în unele cercetări, un efect disbiotic asociat consumului de îndulcitori artificiali. Disbioza reprezintă un dezechilibru al bacteriilor intestinale. Totuși, alte studii nu au identificat efecte semnificative asupra compoziției microbiotei intestinale, astfel că rezultatele rămân contradictorii.
  • Deoarece microbiomul intestinal pare să interacționeze cu mecanismele de semnalizare ale insulinei, cu procesele inflamatorii și cu integritatea barierei intestinale, aceste modificări ar putea influența reglarea glicemiei în timp.

Prin urmare, chiar dacă îndulcitorii artificiali nu determină în mod direct creșterea glicemiei, efectele lor indirecte, prin influența asupra sănătății intestinale și a metabolismului, ar putea afecta controlul glicemiei pe termen lung.

Ce poți face pentru a-ți menține glicemia sub control

Dacă ai diabet sau ești preocupat de nivelul glicemiei, este bine să iei în considerare următoarele recomandări:

Folosește îndulcitorii artificiali ca parte a unei strategii mai ample. Înlocuirea zahărului cu îndulcitori artificiali te poate ajuta să reduci consumul de zahăr adăugat și să eviți creșterile bruște ale glicemiei. Totuși, alimentele bogate în fibre, sursele de carbohidrați din alimente integrale și activitatea fizică regulată reprezintă elementele de bază ale controlului glicemiei. Nu te baza exclusiv pe produsele care înlocuiesc zahărul.

Acordă atenție și celorlalte ingrediente. Un aliment sau o băutură îndulcită artificial poate conține și carbohidrați care îți cresc glicemia, un aport caloric ridicat, grăsimi sau alte ingrediente. De exemplu, un produs de patiserie etichetat „fără zahăr” poate determina totuși creșterea glicemiei din cauza făinii sau a amidonului pe care îl conține.

Monitorizează consumul de alimente îndulcite. Dacă mănânci multe produse dulci, chiar și atunci când sunt îndulcite artificial, microbiomul tău intestinal, mecanismele de reglare a apetitului și sensibilitatea la insulină ar putea fi afectate.

Ține cont de faptul că reacțiile diferă de la o persoană la alta. Dacă ai deja rezistență la insulină, obezitate sau probleme de sănătate intestinală, este posibil să fii mai susceptibil la efectele adverse asociate consumului frecvent de îndulcitori artificiali.

 Încearcă anumiți îndulcitori naturali. Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) este un îndulcitor natural care nu determină creșterea glicemiei sau a nivelului de insulină. Asigură-te însă că alegi un produs cu stevia pură, care nu conține și alți îndulcitori.

Sursa: Very Well Health 

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