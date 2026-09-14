Portocală sau kiwi? Care dintre cele două fructe are mai multe beneficii pentru sănătate

Aceste două fructe sunt recunoscute în întreaga lume ca fiind unele dintre cele mai sănătoase pe care le putem servi. Și poate că mulți dintre noi ne-am întrebat de-a lungul timpului care dintre ele este, de fapt, mai important în dietă.

Ambele fructe sunt foarte sănătoase Foto: EatingWell

Atunci când încercăm să adoptăm un stil de viață mai sănătos, un sfat comun pe care îl vom primi este să servim mai multe portocale și kiwi. Ambele fructe sunt foarte utile pentru organism, iar, în cele din urmă, ne vom întreba care dintre ele este, de fapt, mai util în dietă. Ei bine, potrivit EatingWell, ambele vin cu propriile lor avantaje unice.

Ambele au un nivel ridicat de vitamina C. O portocală obișnuită are aproximativ 70 de miligrame de vitamina C, în timp ce un kiwi are numai 64. Însă, cei mai mulți oameni servesc cel puțin două kiwi la o masă, așa că va fi vorba despre 128 mg de vitamina C. În plus, sortimentul de kiwi galben are 130 mg de vitamina C într-un singur fruct.

Ambele fructe sunt foarte sănătoase

Medicii recomandă femeilor să consume undeva în jur de 75 mg de vitamina C pe zi, în timp ce bărbaților li se recomandă 90 mg.

„Două kiwi oferă aproximativ de două ori mai multă vitamina C decât o portocală, însă ambele sunt surse excelente. Așadar, două kiwi pot asigura sau chiar depăși necesarul zilnic recomandat, în timp ce o portocală îi aduce pe majoritatea adulților destul de aproape de acest nivel”, spune experta Serena Pratt.

Care variantă este mai bună pentru dietă

Pe lângă vitamina C, portocalele conțin și aproximativ 3 grame de fibre și, datorită nivelului de potasiu pe care îl conțin, pot fi bune și pentru a susține sănătatea inimii. În același timp, fructele kiwi pot fi deosebit de utile pentru cei care se confruntă cu problema constipației.

Și kiwi conține potasiu, cât și vitaminele E și K. Practic, ambele pot fi foarte bune pentru organism și nu este necesar să alegem, în mod necesar, doar un singur tip de fruct.