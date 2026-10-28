Andreea Bănică s-a pus serios pe gătit. S-a lăudat cu trei feluri de mâncare, dar a ajuns la patru. Ce bunătăți a pregătit artista
Andreea Bănică a petrecut ziua în bucătărie și le-a arătat fanilor ce a pregătit pentru masă. Artista a publicat pe Instagram mai multe videoclipuri cu preparatele sale, de la varză a la Cluj și ficăței cu ceapă, până la piept de pui cu usturoi și somon cu broccoli. Deși a spus inițial ccă prepară trei feluri de mâncare, socoteala pare că nu s-a potrivit: vedeta a prezentat, în final, patru preparate.
Andreea Bănică a lăsat deoparte agitația scenei și s-a ocupat de treburile din bucătărie. Artista le-a arătat urmăritorilor de pe Instagram ce bunătăți a pregătit, publicând câte un videoclip pentru fiecare preparat, la InstaStory. Deși s-a lăudat cu trei feluri de mâncare, dacă le numărăm pe toate, vedeta pare să fi pregătit, de fapt, patru!
Ce bunătăți a pregătit artista
Andreea Bănică a avut spor în bucătărie și a pregătit mai multe feluri de mâncare. Printre acestea s-a numărat varza a la Cluj, dar și ficățeii la tigaie cu ceapă.
Artista nu s-a oprit aici. Pe lista bunătăților s-a aflat și pieptul de pui făcut la tigaie cu usturoi, un preparat simplu și gustos.
Cel de-al patrulea fel de mâncare prezentat de Andreea Bănică a fost somonul cu broccoli, servit cu un sos de capere și unt. Astfel, deși artista s-a lăudat cu trei preparate, videoclipurile publicate pe Instagram au dezvăluit un meniu cu patru feluri de mâncare.
Vedeta le-a arătat fanilor fiecare dintre preparatele gătite, împărtășind cu aceștia momente din ziua petrecută în bucătărie.
Nu este prima dată când Andreea Bănică le arată fanilor ce gătește
Artista obișnuiește să împărtășească pe rețelele de socializare și momente din viața de zi cu zi. În vara acestui an, Andreea Bănică le-a dezvăluit urmăritorilor ce a pregătit pentru masa familiei, inspirându-se din bucătăria asiatică.
Vedeta a ales o combinație de piept de pui, ananas și ardei, pe care a asezonat-o cu un sos dulce-acrișor. Pentru garnitură, a optat pentru orez basmati.
„M-am gândit să fac ceva chinezesc. Am luat un sos sweet China din magazin cu orez basmati și o să iasă un piept de pui dulce-acrișor cu ananas și cu ardei”, a povestit artista la acea vreme.
Pentru preparat, Andreea Bănică a călit bucățile de piept de pui împreună cu fâșii de ardei și bucăți de ananas, apoi a adăugat sosul ales pentru rețetă. Separat, a pregătit orezul basmati, care a completat combinația de ingrediente. Rezultatul a fost un preparat cu influențe asiatice, în care gustul dulce al ananasului se îmbină cu aromele sosului dulce-acrișor.