Andreea Bănică s-a pus serios pe gătit. S-a lăudat cu trei feluri de mâncare, dar a ajuns la patru. Ce bunătăți a pregătit artista

Andreea Bănică a petrecut ziua în bucătărie și le-a arătat fanilor ce a pregătit pentru masă. Artista a publicat pe Instagram mai multe videoclipuri cu preparatele sale, de la varză a la Cluj și ficăței cu ceapă, până la piept de pui cu usturoi și somon cu broccoli. Deși a spus inițial ccă prepară trei feluri de mâncare, socoteala pare că nu s-a potrivit: vedeta a prezentat, în final, patru preparate.

Ce bunătăți a pregătit Andreea Bănică pentru familie Foto: Instagram

Andreea Bănică a lăsat deoparte agitația scenei și s-a ocupat de treburile din bucătărie. Artista le-a arătat urmăritorilor de pe Instagram ce bunătăți a pregătit, publicând câte un videoclip pentru fiecare preparat, la InstaStory. Deși s-a lăudat cu trei feluri de mâncare, dacă le numărăm pe toate, vedeta pare să fi pregătit, de fapt, patru!

Ce bunătăți a pregătit artista

Andreea Bănică a avut spor în bucătărie și a pregătit mai multe feluri de mâncare. Printre acestea s-a numărat varza a la Cluj, dar și ficățeii la tigaie cu ceapă.

Artista nu s-a oprit aici. Pe lista bunătăților s-a aflat și pieptul de pui făcut la tigaie cu usturoi, un preparat simplu și gustos.

Cel de-al patrulea fel de mâncare prezentat de Andreea Bănică a fost somonul cu broccoli, servit cu un sos de capere și unt. Astfel, deși artista s-a lăudat cu trei preparate, videoclipurile publicate pe Instagram au dezvăluit un meniu cu patru feluri de mâncare.

Vedeta le-a arătat fanilor fiecare dintre preparatele gătite, împărtășind cu aceștia momente din ziua petrecută în bucătărie.

Nu este prima dată când Andreea Bănică le arată fanilor ce gătește

Foto: Instagram

Artista obișnuiește să împărtășească pe rețelele de socializare și momente din viața de zi cu zi. În vara acestui an, Andreea Bănică le-a dezvăluit urmăritorilor ce a pregătit pentru masa familiei, inspirându-se din bucătăria asiatică.

Vedeta a ales o combinație de piept de pui, ananas și ardei, pe care a asezonat-o cu un sos dulce-acrișor. Pentru garnitură, a optat pentru orez basmati.

„M-am gândit să fac ceva chinezesc. Am luat un sos sweet China din magazin cu orez basmati și o să iasă un piept de pui dulce-acrișor cu ananas și cu ardei”, a povestit artista la acea vreme.

Pentru preparat, Andreea Bănică a călit bucățile de piept de pui împreună cu fâșii de ardei și bucăți de ananas, apoi a adăugat sosul ales pentru rețetă. Separat, a pregătit orezul basmati, care a completat combinația de ingrediente. Rezultatul a fost un preparat cu influențe asiatice, în care gustul dulce al ananasului se îmbină cu aromele sosului dulce-acrișor.