 Soluții de organizare a bucătăriei pentru mărirea spațiului
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Soluții de organizare a bucătăriei pentru mărirea spațiului

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Dacă ai o bucătărie mică, îi poți dubla spațiul de depozitare cu doar câteva trucuri simple de organizare.

Șinele cu cârlige se dovedesc utile într o bucătărie mică shutterstock 2801356591 jpg
Foto: Shutterstock

Câteva achiziții simple de bucătărie pot transforma o cameră care pare mică în aparență. Soluțiile de depozitare sunt accesibile. Cu ajutorul acestora, bucătăria ta poate fi atât organizată, cât și practică. Află care sunt accesoriile sau metodele ideale pentru depozitarea elementelor necesare într-o bucătărie!

Cârlige autoadezive

Când vine vorba de maximizarea spațiului de depozitare al dulapurilor de bucătărie, cârligele autoadezive sunt cu adevărat utile. Nu costă foarte mult și le poți fixa cu ușurință pe interiorul ușilor, unde nu așezi nimic în mod obișnuit. Pe aceste cârlige adezive poți atârna obiecte mici, ustensile ușoare.

Șine cu cârlige

Dacă vrei să prinzi obiecte ceva mai grele, te poți baza pe cârligele metalice pentru uși sau poți monta pe pereți o șină din lemn sau metal pe care să așezi mai multe cârlige. Așa ai la îndemână diverse ustensile, prosoapele de bucătărie, cana preferată.

Organizatoare pentru vase

În interiorul unui dulap de bucătărie stau stivuite, de obicei, toate vasele de care ai putea avea nevoie. Dacă așa le păstrezi și tu înseamnă că știi ce bătaie de cap este să ajungi la cele din partea de jos. Un organizator simplu, cu niveluri reglabile poate să rezolve problema depozitării oalelor, tigăilor și capacelor.

Rafturi sub chiuvetă

Spațiul de sub chiuveta din bucătărie este nefolosit sau prea aglomerat? Folosește un organizator sub forma unui raft metalic. Va transforma acel colț în unul organizat și eficient. Poți pune pe acel raft borcane, sticle, condimente, fără a mai așeza totul pe blat sau într-un dulap deschis. În același scop, poți monta peun perete un suport pentru condimente și rola de prosoape de bucătărie. Totul va fi la îndemâna ta, fără efort.

Coșuri de fructe și legume

Pentru păstrarea fructelor și legumelor, poți așeza în bucătărie coșuri de depozitare supraetajate, din plastic sau metalice. Te-ar putea ajuta să ții separat ceapa de mere sau alte fructe și legume preferate. Unele astfel de coșuri sunt montate pe un cărucior cu roți și le poți pune sub masa din bucătărie, putând fi trase cu ușurință, deoarece au roți.

Folosește fiecare loc din bucătărie

Când vine vorba de greșelile de evitat în organizarea bucătăriei, una dintre acestea este ignorarea soluțiilor de sub dulapuri unde pot fi montate rafturi metalice. Astfel, obții un loc numai bun pentru păstrarea foliei de aluminiu sau a foliei alimentare și diverse obiecte care, de obicei, ajung împrăștiate pe blat.

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