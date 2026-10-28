 De ce o așteaptă pisica Iuliei Albu în fiecare dimineață lângă aparatul de cafea. Ritualul amuzant care se repetă zi de zi
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FotoDe ce o așteaptă pisica Iuliei Albu în fiecare dimineață lângă aparatul de cafea. Ritualul amuzant care se repetă zi de zi

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Iulia Albu le-a arătat urmăritorilor săi un moment amuzant din rutina de dimineață, care o are în prim-plan pe pisica sa. De fiecare dată când vedeta se pregătește să își facă cafeaua, animalul de companie apare imediat în apropierea aparatului și așteaptă răbdător.

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Foto: instagram

Ritualul pe care îl respectă felina

La prima vedere, comportamentul pisicii ar putea părea surprinzător, însă explicația este una cât se poate de simplă. Felina știe foarte bine că, odată cu prepararea cafelei, urmează să primească și masa ei preferată.

Potrivit Iuliei Albu, pisica s-a obișnuit să primească laptele rămas în aparatul de cafea și nu ratează niciodată acest moment. Astfel, în fiecare dimineață, animalul își ocupă locul lângă aparat și așteaptă să își primească recompensa.

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Foto: instagram

Se pare că felina Iuliei Albu și-a creat propriul program și știe exact când este momentul să apară în bucătărie. Pentru ea, prepararea cafelei nu înseamnă doar începutul unei noi zile pentru stăpână, ci și ocazia perfectă de a primi laptele pe care îl așteaptă cu nerăbdare.

Este laptele dăunător pentru pisici?

Deși multe persoane asociază pisicile cu laptele, medicii veterinari atrag atenția că acesta nu este întotdeauna benefic pentru feline. Pe măsură ce cresc, multe pisici își pierd capacitatea de a digera corect lactoza, zahărul natural din lapte.

Din acest motiv, consumul de lapte de vacă poate provoca probleme digestive precum diaree, balonare, gaze, dureri abdominale sau chiar vărsături. Chiar și în cazul pisicilor care nu sunt intolerante la lactoză, laptele conține grăsimi și zaharuri care, consumate frecvent, pot contribui la creșterea în greutate și la dezechilibrarea dietei.

Specialiștii spun că o cantitate foarte mică, oferită ocazional, nu provoacă de regulă probleme, însă laptele nu ar trebui să facă parte din alimentația zilnică a unei pisici, potrivit Petmd.

Medicii veterinari explică faptul că puii de pisică pot consuma lapte fără probleme doar în primele săptămâni de viață, deoarece se nasc cu enzimele necesare pentru a digera laptele matern.

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