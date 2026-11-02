 Viorica de la Clejani, declarație cu lacrimi în suflet pentru Fulgy! Mesajul care a atras atenția fanilor
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Viorica de la Clejani, declarație cu lacrimi în suflet pentru Fulgy! Mesajul care a atras atenția fanilor

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Fulgy își sărbătorește ziua de naștere, iar mama sa, Viorica de la Clejani, a marcat momentul printr-un mesaj plin de emoție, publicat pe rețelele de socializare. Artista i-a transmis fiului său o urare din suflet, în care i-a dorit să se bucure de viață, de muzică și să-și împlinească toate visurile.

Fulgy
Fulgy Foto: Facebook

Relația dintre Viorica de la Clejani și Fulgy a fost de-a lungul timpului în atenția publicului, iar mesajul transmis acum arată cât de importantă este legătura dintre mamă și fiu pentru cântăreață. Viorica nu a vrut să lase aniversarea să treacă fără să-i spună cât de mult îl iubește și că îi va fi mereu alături.

Mesajul emoționant transmis de Viorica de la Clejani

Cu ocazia aniversării lui Fulgy, artista a publicat o urare în care i-a dorit sănătate, bucurii și împliniri. Viorica i-a transmis că își dorește să se bucure de fiecare moment al vieții, să-și urmeze pasiunea pentru muzică și să ajungă acolo unde visează.

„La mulți ani, copilul meu bun! Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ferească de rău... Să te bucuri de viață, de muzică și să-ți împlinești visurile!

Te iubim și vom fi mereu alături de tine! ❤️❤️”, a scris Viorica de la Clejani.

Fulgy are planuri mari pentru viitor. Vrea să plece în America

În ceea ce îl privește pe Fulgy, acesta a vorbit în trecut despre planurile sale pentru următoarea perioadă. Pianistul a declarat că a încheiat capitolul Dubai și că își dorește să ajungă în Statele Unite ale Americii, unde speră să își construiască viitorul.

El a susținut că a absolvit facultatea cu rezultate foarte bune și că mai are de rezolvat anumite probleme cu legea înainte de a putea pleca. În timpul unui live pe TikTok, Fulgy a explicat că își dorește de multă vreme să locuiască peste Ocean și că vede America drept locul în care ar putea să-și urmeze visurile.

„Am terminat cu Dubaiul. Consider că mi-am terminat misiunea, am încheiat în forță. Am absolvit facultatea cu high distinction și aștept să îmi rezolv și eu problemele pe care le mai am cu legea și visul meu e să merg în America, să fac acolo treabă. Eu cred că acolo mi-e mie locul, acolo se întâmplă magie”, a declarat acesta.

Momente dificile în familia Clejanilor

În trecut, Fulgy s-a confruntat și cu o perioadă delicată, după ce autoritățile au intervenit la locuința sa, iar ulterior acesta a fost internat la Spitalul Obregia. Situația le-a provocat îngrijorare părinților săi, Viorica și Ioniță de la Clejani.

Ulterior, cei doi au reluat aparițiile alături de fiul lor la evenimente, iar familia a fost din nou văzută împreună. 

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