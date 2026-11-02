 Cum a sărbătorit Simona Gherghe împlinirea vârstei de 49 de ani. Imagini adorabile cu cei mici costumați de Halloween
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FotoCum a sărbătorit Simona Gherghe împlinirea vârstei de 49 de ani. Imagini adorabile cu cei mici costumați de Halloween

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Simona Gherghe a venit cu un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, la câteva zile după ce a împlinit 49 de ani. Prezentatoarea de televiziune a povestit cum și-a petrecut ziua de naștere, alături de familie și de prietenii apropiați, dar și cum au sărbătorit copiii Halloweenul. Deși vremea nu a fost tocmai prietenoasă, vedeta s-a bucurat de fiecare moment și a mărturisit că nu și-ar putea dori mai mult de la viață.

Cum și-a sărbătorit Simona Gherghe ziua de naștere
Cum și-a sărbătorit Simona Gherghe ziua de naștere Foto: Facebook

Simona Gherghe a avut parte de o aniversare specială, petrecută alături de cei dragi. De asemenea, prezentatoarea TV a fost sărbătorită în avans la locul de muncă. Mai exact, în ediția de vineri a emisiunii „Mireasa”, colegii i-au pregătit o surpriză și i-au oferit un tort, urându-i astfel „La mulți ani!” în avans.

Cum și-a sărbătorit Simona Gherghe ziua de naștere. Ce a făcut alături de familie de Halloween

După momentul emoționant de la emisiune, vedeta s-a bucurat de timpul petrecut alături de familie și de prietenii apropiați. Anul acesta, Simona Gherghe nu a organizat o petrecere de ziua ei, preferând să marcheze momentul într-un cadru relaxat, alături de oamenii importanți din viața sa.

Cum aniversarea coincide cu Halloweenul, prezentatoarea nu a renunțat nici la tradiția specifică acestei sărbători. Chiar dacă afară ploua, Simona a mers împreună cu cei mici la colindat, iar copiii s-au bucurat de costumele tematice. Vremea rece le-a scurtat însă plimbarea, astfel că aventura a durat aproximativ 20 de minute. Seara a continuat într-o atmosferă festivă, la o petrecere tematică organizată de prietenii vedetei. 

„Uh, ce zi de naștere frumoasă am avut! Cu ai mei, toți, lângă mine, cu drumurile la activitățile copiilor, fără petrecere anul ăsta, cu ploaia de Halloween și mersul la colindat, de care n-am scăpat nici măcar pe vremea asta (noroc c-a fost frig și n-au rezistat decât vreo 20 de minute), cu o petrecere tematică la prietenii mei, unde am avut al doilea tort, am mâncat (multe) sarmale. Vă zic, a fost superb!

M-am bucurat de mesajele voastre și, cu recunoștință că v-ați oprit puțin pe aici să-mi scrieți ceva, vă mulțumesc.

Semnat: «Regina la Halloween»”, a scris pe Instagram vedeta. 

Ce mesaj a transmis Simona Gherghe la împlinirea vârstei de 49 de ani

Dincolo de fotografiile de la aniversare și de momentele petrecute alături de familie, Simona Gherghe a transmis și un mesaj despre lucrurile care o fac fericită. Prezentatoarea a mărturisit că nu a lăsat vremea ploioasă să îi strice ziua și că se consideră norocoasă pentru oamenii pe care îi are aproape și pentru experiențele de care se bucură.

„Și ce dacă plouă? Sunt bine, sănătoasă, îi am pe Ana, Vlad, Răzvan, pe părinții mei, am prieteni buni și vechi, fac ce-mi place, călătoresc vara mult, în Grecia, schiez iarna, am mâncat azi-dimineață salată boeuf, făcută de mama, m-am plimbat prin ploaie, am intrat, întâmplător, într-o biserică frumoasă din centru, am băut un cappuccino, am așteptat să termine copiii orele de teatru… Serios, ce-aș putea să-mi doresc mai mult? 49! Mulțumesc!”, a scris Simona Gherghe pe Instagram.

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