 Vacanță de toamnă într-o țară superbă! Destinația care a cucerit-o pe Simona Gherghe
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FotoVacanță de toamnă într-o țară superbă! Destinația care a cucerit-o pe Simona Gherghe

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Simona Gherghe se bucură de o vacanță departe de România, alături de familia sa. Prezentatoarea de televiziune a ales o destinație însorită din Spania și le-a povestit urmăritorilor săi cum decurg primele zile de relaxare, dar și ce impresie i-au lăsat locurile vizitate.

Destinația care a cucerit-o pe Simona Gherghe
Destinația care a cucerit-o pe Simona Gherghe Foto: Facebook

Simona Gherghe: „Vacanța de toamnă, octombrie 2026, Andaluzia, Spania”

În timpul liber, Simona Gherghe obișnuiește să își surprindă fanii cu imagini din activitățile pe care le desfășoară alături de familie. De această dată, vedeta a ales să petreacă vacanța de toamnă în Andaluzia, Spania, unde a descoperit peisaje noi, obiceiuri locale și un stil de viață diferit. Prezentatoarea a împărtășit deja primele impresii despre această destinație, vorbind despre calitatea vieții și despre atmosfera relaxată pe care a întâlnit-o.

„Nu sunt o mare creatoare de postări, cred că ați remarcat, dar încerc, măcar în vacanță, să las aici gânduri și amintiri.

Așadar, vacanța de toamnă, octombrie 2026, Andaluzia, Spania.

Am văzut puțin din Spania, așa că încercăm acum să recuperăm. Și iată că vacanța asta de toamnă e un bun prilej. Prima impresie? Calitatea vieții. Oamenii trăiesc tihnit. Sunt cartiere întregi de expați, construite în jurul terenurilor de golf, aproape de mare, cu o climă perfectă pentru perioada asta a anului. Probabil că vara arde, dar și asta e o chestiune de obișnuință”, începe mesajul Simonei. 

Ce a descoperit Simona Gherghe în vacanța din Andaluzia

Pe lângă peisajele și atmosfera locului, prezentatoarea a povestit și despre unul dintre obiceiurile întâlnite în Spania: siesta. Simona Gherghe a remarcat că programul restaurantelor poate fi diferit de cel cu care este obișnuită, astfel că turiștii trebuie să țină cont de orele de odihnă și de pauzele din timpul zilei.

Vedeta a vorbit și despre schimbările de vreme pe care le-a întâlnit în doar câteva ore, dar și despre mâncarea care a impresionat-o atât de mult încât a uitat să o fotografieze.

„Siesta e siestă, ai face bine să nu te prindă foamea aia mare când restaurantele lor sunt închise. Imaginile de azi sunt surprinse pe parcursul câtorva ore, de la cald, la rece și ploaie, și iar cald. Mâncare bună, bună, atât de bună că am uitat să fotografiez, dar revin mâine.

Copiii sunt fericiți, s-au bălăcit în piscină, mâine vor la plajă. Așa că ne auzim și marți!”, a scris Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

Satul pitoresc care a cucerit-o pe prezentatoare

Printre destinațiile de vacanță care au cucerit-o pe Simona Gherghe în ultimii ani s-a numărat și Imerovigli, un sat pitoresc din nordul insulei Santorini, situat la doar 2 kilometri de Fira, capitala insulei. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare cum a decurs experiența și ce a impresionat-o cel mai mult în această destinație. Peisajele spectaculoase, apusurile care păreau desprinse din povești și atmosfera liniștită au transformat locul într-o amintire specială pentru prezentatoare.

„Suntem acasă de două zile, dar dacă închid ochii, parcă sunt încă acolo. Santorini îți intră în suflet și acolo rămâne. E locul cu cele mai frumoase apusuri pe care le-am văzut în 47 de ani. Și dacă treci dincolo de comercialul și clișeele de pe Instagram și cauți altceva, trebuie să urci. Mai sus de Oia, mai sus de Fira, mai sus de Firostefani.

Și o să-l găsești. Imerovigli e satul mic, pitoresc, liniștit, cochet, unde nu te înghesui cu nimeni în goana după cea mai spectaculoasă fotografie. În Imerovigli, e ca și cum ai avea apusul tău. Și trăiești în liniște deplină tot acest spectacol înălțător al naturii. Și simți să mulțumești Cerului că ai ajuns acolo, în locul dintre mare, vulcan și infinit. Tot ce vedeți în albumul de mai sus este exact așa cum a fost surprins de telefonul meu: fără niciun filtru, fără nicio colorizare. Imerovigli e Raiul!”, povestește Simona Gherghe, pe rețelele de socializare. 

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