O româncă din Spania a dat lovitura în Zaragoza. Fenomenul „Plaxinta” a adunat mii de clienți: „Suntem uimiți”

Stabilită de 25 de ani în Spania, Lorena Cabulea, o româncă originară din Transilvania, a cucerit publicul iberic cu aromele autentice de acasă. Aceasta a inaugurat în cartierul Jesús din Zaragoza localul „Plaxinta”, un bar-restaurant a cărui faimă a explodat recent pe rețelele sociale.

O româncă din Spania a dat lovitura în Zaragoza Foto: tiktok

De la munca în ospitalitate și o companie proprie de transport, antreprenoarea a transformat dorul de casă și moștenirea culinară de familie într-un veritabil fenomen gastronomic apreciat atât de comunitatea de români, cât și de spanioli, potrivit El Espanol.

De unde vine denumirea „Plaxinta” și cum a ajutat ideea fiului său

Numele localului are rădăcini adânci în tradiția românească, fiind conceput strategic pentru a fi ușor asimilat și de clienții spanioli. Grafia cu litera „x” a fost propusă chiar de fiul Lorenei, născut în Spania, cu scopul ca denumirea să fie pronunțată aproape identic în ambele limbi.

„Am spus întotdeauna: vreau să se numească Placinta, pentru că oamenii trebuie să asocieze produsul cu numele”, a explicat românca, subliniind dorința de a impune preparatul tradițional românesc în peisajul culinar din Zaragoza.

Caietul de rețete al bunicii și visul unei cofetării tradiționale

Pasiunea pentru gastronomie a Lorenei Cabulea își are originea într-un caiet vechi de bucate primit de la bunica sa, însoțit de o promisiune care s-a adeverit în timp: „Acest caiet este pentru tine. O să vezi, într-o zi te va ajuta să reușești în viață”.

Planul inițial viza deschiderea unei cofetării axate pe rețete vechi de familie, preparate exclusiv cu ingrediente naturale precum ouă, lapte și unt. Proiectul a fost însă amânat după ce verișoara sa, alături de care trebuia să pornească la drum, a născut și nu s-a mai putut alătura afacerii. Pentru a nu risca singură un concept atât de amplu, Lorena a ales varianta barului-restaurant, deschis oficial pe 1 aprilie 2025.

Succesul neașteptat pe rețelele sociale: mii de vizualizări pe TikTok

Deși la început nu deținea conturi pe platformele video și încercările inițiale de promovare nu au dat roade, colaborarea cu o echipă de creatori de conținut a schimbat radical vizibilitatea afacerii. Clipul video de prezentare a preparatelor s-a viralizat rapid.

„Suntem uimiți”, recunoaște antreprenoarea, care continuă să își prepare singură aluaturile și umpluturile în fiecare zi. Deși simte că aparține Spaniei și nu intenționează să revină definitiv în țară, Lorena Cabulea menține vie legătura cu România prin aromele autentice oferite clienților săi.