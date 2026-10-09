 Salarii fabuloase pentru românii care aleg să fie șoferi de TIR în Spania. Ce îi determină pe mulți dintre ei să renunțe la această meserie
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Salarii fabuloase pentru românii care aleg să fie șoferi de TIR în Spania. Ce îi determină pe mulți dintre ei să renunțe la această meserie

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Meseria de șofer de TIR în Spania poate aduce venituri de câteva mii de euro lunar, motiv pentru care continuă să fie o opțiune atractivă pentru mulți români care vor să muncească în străinătate. Totuși, salariul tentant vine cu un preț: zile lungi petrecute la volan, distanțe mari și perioade în care viața de familie trece pe planul secund.

Salarii fabuloase pentru românii care aleg să fie șoferi de TIR în Spania.
Salarii fabuloase pentru românii care aleg să fie șoferi de TIR în Spania. Foto: magnific.com

Pentru românii care caută un loc de muncă bine plătit în afara țării, transportul rutier de marfă poate părea o alegere avantajoasă. În Spania, veniturile șoferilor de camion pot ajunge la niveluri care permit economisirea unor sume importante, în funcție de contract și de cursele efectuate.

Însă salariul uneori nu este singurul care contează. Programul solicitant, oboseala acumulată și timpul petrecut departe de casă îi fac pe unii șoferi să reevalueze această alegere profesională. Pentru mulți, provocarea nu este doar să reziste ritmului de lucru, ci și să găsească un echilibru între câștiguri și viața personală.

Cât câștigă un șofer de TIR în Spania

Un șofer de TIR care lucrează în Spania poate ajunge la câștiguri de aproximativ 150 de euro pe zi, potrivit estimărilor prezentate. La un calcul orientativ, pentru 20-22 de zile lucrate într-o lună, venitul ar putea ajunge la 3.000-3.300 de euro.

Suma nu este însă garantată pentru toți șoferii. Veniturile diferă în funcție de angajator, tipul transportului, numărul zilelor lucrate și condițiile contractuale. 

Chiar și atunci când banii sunt un avantaj important, meseria presupune responsabilități considerabile și un stil de viață care nu se potrivește oricui.

De ce renunță unii șoferi, chiar dacă salariul este atractiv

Unul dintre cele mai mari dezavantaje ale meseriei este timpul petrecut departe de familie. În cazul curselor lungi, șoferii pot lipsi de acasă mai multe zile la rând, iar pauzele obligatorii sunt adesea petrecute în parcări sau în zone de oprire de pe traseu.

În aceste condiții, veniturile mai mari nu compensează întotdeauna lipsa timpului liber și dificultatea de a păstra o rutină personală. Unii șoferi aleg să se reorienteze profesional, chiar dacă noul loc de muncă le-ar putea aduce un salariu mai mic.

Pentru aceștia, apropierea de familie, un program mai previzibil și posibilitatea de a petrece mai mult timp acasă devin priorități.

Oboseala și presiunea din trafic, alte provocări ale meseriei

Conducerea unui camion de mare tonaj presupune atenție permanentă și respectarea regulilor de circulație, dar și a timpilor legali de conducere și odihnă. Distanțele lungi, traficul aglomerat și presiunea respectării termenelor de livrare pot face ca activitatea să fie solicitantă atât fizic, cât și psihic.

În plus, intrarea în acest domeniu necesită pregătire profesională, obținerea calificărilor necesare și investiții de timp și bani. Responsabilitatea transportării mărfurilor și riscurile asociate deplasărilor reprezintă alte aspecte pe care cei interesați trebuie să le ia în calcul înainte de a alege această carieră.

Merită să lucrezi ca șofer de TIR în Spania?

Pentru românii care își doresc să câștige mai mult, transportul rutier poate reprezenta o oportunitate, mai ales atunci când contractul oferă condiții avantajoase. Totuși, înainte de angajare, este importantă verificarea salariului efectiv, a diurnelor, a programului, a perioadelor petrecute pe traseu și a condițiilor de repaus.

În final, decizia depinde de prioritățile fiecăruia. Pentru unii, veniturile pot justifica efortul și sacrificiile, în timp ce alții preferă un loc de muncă mai bine echilibrat cu viața personală. Iar acesta este unul dintre motivele pentru care unii șoferi aleg să renunțe la camion, chiar și atunci când câștigurile sunt atractive.

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