Care sunt salariile în M.A.I. Cât ia în mână un polițist debutant și cine ajunge la 4.000 de euro pe lună

Deși grilele sunt publice, fluturașul de salariu ascunde sporuri consistente pentru nopți, riscuri și indemnizații de chirie. În timp ce un debutant pleacă de la un prag decent, veniturile explodează spre vârful ierarhiei, atingând sume impresionante.

Ce salarii primesc agenții MAI Foto: arhivă

Pornind de la această curiozitate, o persoană a adresat o întrebare directă pe Reddit despre veniturile din M.A.I., declanșând o serie de confesiuni fără perdea din partea angajaților din sistem.

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La baza sistemului, sumele de pornire vin la pachet cu un stil de viață solicitant și imprevizibil. Un subofițer a explicat direct care este nivelul de start în rândul salvatorilor:

„la pompieri subofițeri începi cu aproximativ 6200 de lei. În cei 6200, să zic 6000 să fie rotund, sunt incluse și sporurile”.

Acesta a atras însă atenția asupra sacrificiilor de dincolo de bani: „partea nașpa e programul, ieși cu o gagică la film și te sună să mergi la unitate că e incendiu mare, ajungi la unitate într-o oră că mna, durează.. și când ești acolo afli că ai ajuns degeaba că s-a stins focul”.

În ceea ce privește structurile de ordine publică și investigații, colegii din Poliție au detaliat diferențele clare de remunerație.

„Un agent de poliție la 8 ore care lucrează în structuri de poliție judiciară (face muncă de cercetare penală în dosare penale) - debutant vechime 1-2 ani încasează între 5-6.000 de lei, în timp ce un agent de poliție cu vechime 10 ani+, tot muncă de poliție judiciară ajunge la 7.000-7.500 de lei” a declarat un internaut.

Situația este diferită pentru agenții de poliție din stradă care muncesc în ture de 12 ore de zi și de noapte, unde venitul poate să fie mai mare cu aproximativ 1.000-1.500 de lei în funcție de câte ore de noapte, weekend sau sărbători legale prinzi.

Ierarhia ofițerilor

Un ofițer de poliție debutant la 8 ore pornește de la 6.500-7.000 de lei, urcând la 8.500-9.500 după cinci ani și la 9.500-12.000 de lei după zece ani de experiență, un angajat confirmând:

„am 7 ani vechime în structurile MAI ca și ofițer operativ în structurile de cercetare penală. Am colegi agenți cu 15 ani vechime care au 7.500 salariul”.

Saltul major apare însă la nivelul funcțiilor de conducere: „un polițist cu funcție de conducere poate încasa peste 20.000 lei net într-o lună”.