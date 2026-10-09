Cazul care a șocat o întreagă țară. Un bărbat a închiriat apartamente care nu erau ale lui în mai multe orașe

Un caz șocant a ajuns în atenția autorităților din Spania, unde un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost arestat în urma unei escrocherii imobiliare. Bărbatul a lăsat în urmă 36 de victime și a avut un câștig ilegal de peste 44.000 de euro.

Bărbatul a fost arestat Foto: IStock

Practic, bărbatul folosea identități false, iar apoi a închiriat multiple apartamente care nu-i aparțineau în cel puțin cinci orașe din nord-vestul Spaniei. Bărbatul închiria apartamentele pentru perioade foarte scurte, de numai câteva zile, timp în care ștergea orice urmă care putea indica faptul că apartamentul fusese închiriat pentru un timp scurt.

Apoi, el publica anunțuri false pe diverse platforme în care pretindea că oferă apartamente pentru chiriași care caută contracte pe termen lung. Bărbatul organiza chiar și vizionări și solicita un avans semnificativ, conform lindependant.fr.

Bărbatul a făcut zeci de victime

Mai precis, bărbatul cerea o garanție de 1.000 de euro și o primă chirie de 2.000 de euro. Iar, pentru ca totul să fie mai credibil, bărbatul schimba încuietorile și pregătea contracte false de închiriere.

Frauda a fost descoperită anul trecut, în august 2025, când un cuplu a dorit să se mute într-un apartament din Bilbao, pe care îl închiriaseră pe termen lung. Însă, atunci când au ajuns la fața locului, cei doi au descoperit că o altă familie deja locuia acolo.

Prejudiciul ajunge la 44.000 de euro

Ambele familii și-au dat seama că au devenit victimele unei înșelătorii și s-au adresat imediat autorităților. O anchetă a fost demarată imediat și s-a descoperit faptul că bărbatul mai folosise această metodă și în alte orașe din regiune.

Zeci de alte victime s-au alăturat cazului, iar după mai multe luni de investigații, suspectul principal a fost arestat chiar în cursul acestei săptămâni. Se pare că bărbatul acționa singur și folosea identități false. Proprietarii reali ai locuințelor au fost șocați să afle că apartamentele lor fuseseră subînchiriate ilegal și folosite în acest scop.