Au cu ce se lăuda! Solistul Marcel Pavel și dansatoarele Catrinel Sandu și Oana Ioniță, de la „Cronica Cârcotașilor” (Prima TV), se mândresc cu fiicele lor, Iuvenalia, Sara și Isabel, care fac performanță în balet. În spatele fiecărei apariții scenice stau însă ani de pregătire intensă. Fiica Oanei Ioniță a impresionat deja, atât în concursurile internaționale, cât și în cadrul competițiilor tv „Next Star” și „Românii au talent”, unde a uimit juriul cu grația sa.

1/10 Ele sunt fiicele balerine ale artiștilor Oana Ioniță, Catrinel Sandu și Marcel Pavel Foto: Facebook

Fiica cea mare a lui Catrinel Sandu ia lecții de balet în America, de la vârsta de 3 ani

Catrinel Sandu (50 de ani) locuiește alături de cele două fiice și de soțul ei american în Florida, unde fosta „bebelușă” este profesoară de dans:

„Sunt profesoară la o școală care are și o academie de balet, la care sunt director. La școală am peste 170 de copii. Le predau balet modern și ballroom, istoria baletului, muzică, absolut toate”.

Iată însă că și fiica ei cea mare, Sara, i-a moștenit talentul artistic, practicând dansul și baletul, încă de la vârsta de 3 ani. A studiat chiar la Academia de dans din Florida (SUA) unde mama ei predă. Dar și sora mai mică, Lara, îi calcă pe urme, pozându-se alături de celebra lor mamă îmbrăcată în costum de balerină.

Sara Maria are 17 ani, iar Lara Nicole a împlinit 13 ani. Ambele fete provin din căsnicia anterioară a lui Catrinel Sandu cu fostul jucător de tenis Gabriel Trifu.

Marcel Pavel, impresionat de ambiția fiicei Iuvenalia: „Seriozitate, delicatețe și talent!”

Marcel Pavel nu lipsește de la niciun spectacol în care joacă fiica Iuvenalia, în vârstă de 13 ani. Artistul publică frecvent pe rețelele de socializare imagini de la aceste evenimente emoționante, fiind extrem de mândru de realizările micii sale balerine:

„Iuvenalia Pavel înseamnă perseverență, seriozitate, talent și delicatețe! Dacă am omis alte calități pe care le are, vă rog să completați! Baletul este una dintre cele mai elegante și expresive forme de artă.

În spatele fiecărui spectacol plin de grație se află ani de muncă, disciplină și sacrificii. Pentru o fată ca Iuvenalia, care visează să ajungă la performanță, talentul este doar începutul! Mult succes, copilul meu drag!”, a menționat Marcel Pavel, exclusiv pentru Click!

A dansat în spectacolele lui Marcel Pavel de la Operă

Marcel Pavel o alintă „lebăduța lui tata” sau „micuța balerină”, pe mezina familiei, Iuvenalia:

„Iuvenalia este elevă a Colegiului Național de Muzică „George Enescu”, are numai note de 10. Iuvenalia sau „micuța balerină”, cum îi mai spunem, a urcat, alături de mine, și de frații ei, pianiști, în cadrul Concertului Extraordinar de Crăciun, de la Opera Națională București intitulat „Marcel Pavel, Familia si Prietenii”.

„La chip seamănă cu mine, dar are trupul și finețea mamei ei, fostă balerină în Rusia”

De altfel, Marcel Pavel nu ratează nicio ocazie să-și laude public cei trei copii, mărturisind cu mândrie că toți i-au moștenit înclinația artistică, fiind pasionați de muzică:

„Iuvenalia este un copil frumos, bun și deștept, este bucuria noastră, suntem tare mândri de ea! La chip seamănă cu mine, dar are finețea, delicatețea mamei ei, care a studiat baletul la cele mai bune școli din Rusia.

A fost balerină până ne-am cunoscut și a venit în România. Aici baletul era la alt nivel, mult mai jos, așa că a renunțat la marea ei pasiune. Iuvenalia ia lecții de balet în privat, iar la școală studiază pianul. Are și o voce foarte plăcută”, a mai precizat Marcel Pavel, exclusiv pentru Click!

Isabel, fiica Oanei Ioniță, a participat la „Românii au talent” și la „Next Star”

Iar pe Isabel, fiica balerină a fostei „bebelușe” Oana Ioniță, ați văzut-o, cu siguranță, și pe scena concursurilor „Next Star” (Antena 1) și „Românii au talent” (PRO TV). De-a lungul timpului, Isabel Ioniță, în vârstă de 16 ani, s-a remarcat în competițiile naționale și internaționale, cucerind numeroase medalii. A obținut și burse de excelență, pentru a-și continua studiile artistice în străinătate. Isabel a strâns o vitrină de premii, obținând Premiul I pe dans folclor, la finala mondială „Dance World Cup”:

„Isa este un copil vesel, sensibil și ambițios, care iubește să danseze și speră ca, într-o zi, să poată să își urmeze visul de a dansa într-o companie de balet”, a menționat mama ei, Oana Ioniță, profesoară de dans.