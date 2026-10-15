Marcel Pavel pregătește un concert alături de familie: „Emoțiile sunt înzecite” Cum își petrece timpul departe de scenă

Marcel Pavel (66 de ani) se pregătește să urce pe scenă alături de familie într-un concert de Crăciun care va reuni 120 de artiști.

1/9 Marcel Pavel pregătește un concert alături de familie Foto: click.ro

Spectacolul „Steaua de la Răsărit” este anunțat pentru 7 decembrie, la Opera Națională București. Artistul ne-a povestit despre emoțiile acestui proiect, sărbătorile petrecute în locul copilăriei sale și activitățile pentru care nu mai găsește timp.

Prezent pe scena spectacolului „Dor de Dichiseanu”, desfășurat pe 13 octombrie la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, Marcel Pavel l-a evocat cu emoție pe regretatul actor. Își amintește șarmul și eleganța acestuia, descriindu-l drept „un cavaler romantic al timpurilor târzii”.

„Aș vrea să mulțumesc încă o dată familiei Dichiseanu pentru invitația onorantă la acest eveniment. M-am simțit foarte bine alături de orchestră, alături de publicul acesta minunat și, bineînțeles, alături de familia Dichiseanu”, a declarat Marcel Pavel pentru Click!

Marcel Pavel, concert de Crăciun alături de familie

Artistul pregătește acum un spectacol în care muzica și familia se întâlnesc pe aceeași scenă.

Concertul „Steaua de la Răsărit” va avea loc pe 7 decembrie 2026, de la ora 19:00, la Opera Națională București, cu acompaniamentul Orchestrei Operei Naționale București.

„Vă aștept pe 7 decembrie 2026, ora 19:00, la Opera Națională București, alături de întreaga mea familie, împreună cu prietenii mei, invitații mei de valoare deosebită, la concertul intitulat «Steaua de la Răsărit». Concert de Crăciun, Marcel Pavel, familia și invitații. Vă aștept cu mare drag!”, ne-a declarat cunoscutul artist.

Pregătirile sunt intense, iar emoțiile îi cuprind pe toți cei implicați. Marcel Pavel spune că realizarea unui asemenea spectacol presupune multă muncă.

„Ne-am implicat extraordinar de mult. Emoțiile familiei mele cred că sunt înzecite, pentru că sunt implicați 120 de artiști în acest concert și în fiecare an avem aceleași emoții. Este destul de dificil, în zilele de astăzi, să realizezi un concert de asemenea anvergură”, mai spune Marcel Pavel.

Artistul anunță și invitați surpriză din noua generație, într-un program care va include muzică religioasă și tradițională.

Sărbători la Câmpulung Muscel și puțin timp pentru vechile pasiuni

După agitația pregătirilor, Marcel Pavel își dorește să petreacă sărbătorile în familie, într-un loc de care îl leagă amintirile copilăriei.

„Sărbătorile le petrec alături de soția mea, de sora mea, de nepoții mei, de copiii mei, la Câmpulung Muscel, locul copilăriei mele”, adaugă artistul.

Cât despre micile plăceri din timpul liber, cântărețul recunoaște că a trecut mult timp de când nu s-a mai bucurat de unele dintre ele.

„Înainte mai ieșeam la un biliard, dar n-am mai jucat de foarte mult timp. Tenis de masă…”, am mai aflat de la artist.

Nici întâlnirile cu băieții săi nu sunt zilnice. Studiile și programul fiecăruia fac ca timpul împreună să fie mai greu de găsit.

„În general, nu prea ne întâlnim zi de zi, aici e problema, pentru că au fost plecați, fiecare cu studiile sau cu activitatea sa zilnică. Iuvenalia e la școală, este o minune de copil, să știi. Sunt lucruri care cred că sunt normale. Nu putem să fim toată ziua împreună, ceea ce este un lucru bun, că înseamnă că avem activitate intensă”, ne-a asigurat Marcel Pavel.