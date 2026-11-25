Cabral și Andreea Ibacka nu mai formează un cuplu, însă continuă să fie implicați în creșterea și educația celor doi copii ai lor, Namiko și Tiago. Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, cei doi foști parteneri trebuie să își organizeze timpul astfel încât copiii să se bucure de momente alături de întreaga familie.

Cabral și Andreea Ibacka nu mai formează un cuplu Foto: Arhiva Click!

Prezentatorul TV a vorbit despre planurile pentru Crăciun și a dezvăluit că sărbătorile vor fi organizate în așa fel încât copiii să petreacă timp atât cu părinții, cât și cu bunicii, unchii și mătușile.

„Cu copiii, cum ne organizăm. O să avem în așa fel încât să petrecem timp și cu unii, și cu ceilalți. Și cu bunicii, și cu unchii, și cu mătușile, cumva familia mărită de sărbătorile astea se coagulează. Se adună și ne organizăm împreună”, a declarat Cabral pentru Libertatea.

Va petrece Andreea Ibacka sărbătorile alături de Cabral și copii?

Întrebat dacă și Andreea Ibacka va fi prezentă la întâlnirile de familie organizate de sărbători, prezentatorul TV nu a oferit un răspuns concret, preferând să lase lucrurile deschise.

„Adică va fi cum va fi. O să vedem cum o să fie”, a precizat Cabral.

Ce cadouri vor primi Namiko și Tiago de Crăciun

Cabral a vorbit și despre cadourile pe care cei doi copii le vor găsi sub brad. Prezentatorul TV a explicat că Namiko și Tiago nu au fost obișnuiți cu răsfățul și că părinții încearcă să le ofere o educație echilibrată, fără excese, chiar dacă tatăl lor este o persoană cunoscută.

Acesta a dezvăluit că darurile au fost deja stabilite, iar părinții știu foarte bine ce își doresc cei mici, deoarece au fost încurajați să comunice deschis despre dorințele și așteptările lor.

„Copiii noștri n-au fost învățați răsfățați. Cumva au exact aceleași așteptări ca niște copii oarecare. Niciodată nu mi-am făcut ideea că, mamă, ai mei sunt cu moț, eu apar la televizor. Sunt rezolvate din timp (n.r. – cadourile), dar nimic exagerat. Știm foarte bine ce vor copiii. Copiii noștri comunică foarte bine, sunt învățați să comunice foarte bine, să spună ce își doresc, cum își doresc, ce așteptări au și atunci e ușor să le ieșim în cale”, a mai spus Cabral.

Cum și-au împărțit Cabral și Andreea Ibacka timpul cu cei doi copii

Pe lângă planurile pentru sărbători, Cabral a vorbit și despre modul în care el și Andreea Ibacka și-au organizat viața după separare, astfel încât să poată îmbina responsabilitățile de părinți cu activitatea profesională. Cei doi au stabilit un program prin rotație: o săptămână copiii stau cu tatăl lor, iar următoarea săptămână cu mama.

Prezentatorul TV a explicat că, în săptămânile în care se ocupă de Namiko și Tiago, este implicat în toate activitățile celor mici, inclusiv în cele care îi dau uneori bătăi de cap. Acesta a povestit că a ajuns să urmărească tutoriale pe YouTube pentru a învăța cum să-i facă fiicei sale codițe.

„Noi ne-am împărțit programul copiilor și avem o săptămână eu, o săptămână Andreea. Cumva, suntem o săptămână extrem de implicați în tot ce se întâmplă și cealaltă săptămână, mă rog, vorbesc de mine, mă duc la muncă. Și atunci tu mă vezi în săptămâna în care sunt cu copiii.

Am probleme de-astea: cum îi fac părul copilului săptămâna asta? Și am ajuns să mă uit la tutoriale pe YouTube să încerc să înțeleg cum se fac codițele. Că de la Inoke mi-aduc aminte, numai că Inoke avea cu totul alt păr, era mult mai ușor. Dar la Namiko e foarte greu și atunci trebuie să fac asta. Pe Tiago îl tund eu, am învățat cum să-l tund. Am niște probleme de n-ai văzut așa ceva!”, a povestit prezentatorul TV pentru Viva.ro.