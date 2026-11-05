Viața lui Cabral, dată peste cap după divorț? Ce pățește prezentatorul TV când trebuie să se ocupe singur de copii

Cabral Ibacka face noi dezvăluiri la câteva luni de la divorțul de Andreea Ibacka, mama copiilor săi. Prezentatorul de televiziune a povestit cum gestionează el și fosta soție programul celor mici, dar și cum se descurcă în rolul de tată, împărțindu-și timpul între responsabilitățile părintești și viața profesională, care este destul de încărcată.

Cabral și Andreea Ibacka. Foto: Arhiva Click!

Cabral și Andreea Ibacka au decis să pună punct unei relații care a durat 18 ani. Anunțul separării a fost făcut pe rețelele de socializare, după ce, în spațiul public, apăruseră deja mai multe zvonuri, iar fanii observaseră anumite semne care anunțau ruptura dintre cei doi.

De atunci, foștii parteneri și-au reorganizat viața, având în vedere, înainte de toate, binele celor doi copii pe care îi au împreună, Namiko și Tiago Ibacka.

Cum și-au împărțit Cabral și Andreea Ibacka programul copiilor

În cadrul unui interviu, Cabral a povestit că el și fosta soție au stabilit un program prin care fiecare petrece câte o săptămână alături de copii. Prezentatorul TV a recunoscut că, atunci când cei mici sunt la el, se confruntă și cu situații mai puțin obișnuite, mai ales când vine vorba despre îngrijirea fiicei sale.

Acesta a dezvăluit că a ajuns să urmărească tutoriale pe YouTube pentru a învăța cum să îi facă fetiței codițe, în timp ce pentru băiatul său a învățat chiar să se ocupe personal de tuns.

„Noi ne-am împărțit programul copiilor și avem o săptămână eu, o săptămână Andreea. Cumva, suntem o săptămână extrem de implicați în tot ce se întâmplă și cealaltă săptămână, mă rog, vorbesc de mine, mă duc la muncă. Și atunci tu mă vezi în săptămâna în care sunt cu copiii.

Am probleme de-astea: cum îi fac părul copilului săptămâna asta? Și am ajuns să mă uit la tutoriale pe YouTube să încerc să înțeleg cum se fac codițele. Că de la Inoke mi-aduc aminte, numai că Inoke avea cu totul alt păr, era mult mai ușor. Dar la Namiko e foarte greu și atunci trebuie să fac asta. Pe Tiago îl tund eu, am învățat cum să-l tund. Am niște probleme de n-ai văzut așa ceva!”, a spus prezentatorul TV pentru Viva.ro.

Cabral și Andreea Ibacka primesc ajutor din partea bunicilor

Prezentatorul TV a mai dezvăluit că el și Andreea Ibacka nu sunt singuri în creșterea celor mici, întrucât beneficiază de sprijinul părinților lor. Cabral a mărturisit că toți cei patru bunici sunt extrem de implicați în viața copiilor și că întreaga familie pune binele acestora mai presus de orice.

„Toți cei patru bunici sunt extrem de implicați în viața copiilor și atunci noi toți punem binele celor mici deasupra a orice. Sigur că primesc răsfăț, primesc atenție, primesc foarte multă grijă, dar în același timp suntem cu toții atenți ca ei să înțeleagă ce înseamnă viața cât mai repede.”

Andreea Ibacka, despre cât de mult i-a schimbat viața rolul de mamă

În urmă cu ceva timp, și Andreea Ibacka a vorbit despre schimbările pe care le-a adus maternitatea în viața sa. Fosta soție a lui Cabral a mărturisit că venirea pe lume a celor doi copii a reprezentat una dintre cele mai importante binecuvântări și că experiența de a deveni mamă i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

Vedeta a recunoscut că familia a devenit prioritatea sa principală și că inclusiv modul în care privește iubirea s-a schimbat după ce a devenit mamă.

„A fost cea mai mare binecuvântare din viața mea. Cea mai importantă decizie! Sunt recunoscătoare că am doi copii sănătoși, superbi, minunați. Nu aș schimba nimic la ei. M-a schimbat la 180 de grade, de la felul în care privesc viața, la prioritățile mele, familia fiind cea mai importantă, până la program. Chiar și dragostea am înțeles-o foarte diferit”, a declarat Andreea Ibacka, la SpyNews TV Live.