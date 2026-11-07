Nuntă spectaculoasă pentru Cristina Bâtlan! Imagini exclusive de la Palatul Snagov. Dress code-ul a fost unul cu totul special

Cristina Bâtlan trăiește unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții sale! Cunoscuta femeie de afaceri s-a căsătorit religios sâmbătă, 7 noiembrie, cu partenerul său, Traian, iar evenimentul a fost organizat într-un decor spectaculos, la Palatul Snagov.

Foto: Nuntă Cristina Bâtlan - Exclusiv Click!

Foto: Nuntă Cristina Bâtlan - Exclusiv Click!

Click! vă prezintă imagini exclusive de la nunta antreprenoarei, unde eleganța, rafinamentul și atenția pentru detalii au fost la ele acasă.

După ce și-au unit destinele în fața ofițerului de Stare Civilă, pe 5 noiembrie, Cristina și Traian au făcut și pasul în fața lui Dumnezeu. Cei doi au ales să marcheze momentul alături de familie și prieteni, într-o atmosferă specială, pregătită până la cele mai mici detalii.

Cristina Bâtlan, apariție spectaculoasă în ziua nunții. Cum a arătat mireasa

Pentru ziua cea mare, Cristina Bâtlan a ales o rochie de mireasă albă, elegantă, cu un croi mulat, care i-a pus în evidență silueta.

Ținuta are un decolteu amplu, cu umerii lăsați, și un design drapat în partea superioară, care îi conferă un aer sofisticat.

Mireasa a optat pentru o coafură cu bucle lejere, purtate într-o parte, bijuterii discrete și un machiaj care i-a pus în valoare trăsăturile.

La rândul său, Traian a ales o ținută clasică și elegantă, un costum negru de ceremonie, cu rever satinat, cămașă albă și papion.

Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre, zâmbind și îmbrățișându-se, iar imaginile surprind bucuria momentului pe care l-au trăit împreună.

1/7 Nuntă - Cristina Bâtlan Foto: Nuntă Cristina Bâtlan - Exclusiv Click!

Dress code spectaculos la nunta Cristinei Bâtlan. Roșul, negrul și auriul au dominat decorul

Unul dintre detaliile care au atras atenția a fost conceptul decorativ ales pentru petrecere. Dress code-ul cromatic a fost construit în jurul a trei culori puternice: roșu, negru și auriu.

Sala a fost amenajată într-un stil extravagant, cu mese acoperite cu fețe de masă negre, scaune aurii și aranjamente florale în nuanțe intense de roșu. Penele roșii, amplasate în instalații decorative spectaculoase, au fost unul dintre elementele centrale ale amenajării, oferind întregului spațiu un aer de spectacol și de gală.

Nici iluminatul nu a fost lăsat la voia întâmplării. Candelabrele impunătoare, tavanele ornamentate și draperiile în nuanțe închise au completat decorul elegant al sălii de la Palatul Snagov. Accentele aurii au fost prezente atât în mobilier, cât și în elementele decorative, creând un contrast puternic cu roșul intens și negrul ales pentru amenajare.

Întregul concept a avut o notă teatrală, cu influențe glam, iar decorul s-a îndepărtat de amenajările clasice de nuntă, mizând pe culoare, volum și elemente decorative spectaculoase.

Mesajul emoționant transmis de Cristina Bâtlan la nuntă

Cristina Bâtlan a publicat pe Instagram câteva imagini și un mesaj în care a mărturisit că emoțiile trăite sunt greu de cuprins în cuvinte. Antreprenoarea a vorbit despre frumusețea vieții, surprizele pe care aceasta le poate aduce și despre iubirea care apare atunci când îți deschizi sufletul.

„Astăzi, nu am o descriere. Emoția acestui eveniment este dincolo de ceea ce pot descrie în cuvinte.

Dar vă pot spune un lucru: viața este magică, este plină de surprize, iar atunci când îți deschizi inima, vei fi uimit de câtă frumusețe și iubire poți trăi”, a transmis Cristina Bâtlan pe Instagram.

Declarația vine într-un moment special pentru femeia de afaceri, care a ales să își oficializeze relația cu Traian atât prin cununia civilă, cât și prin ceremonia religioasă.

Cine este Traian, bărbatul care a cucerit-o pe Cristina Bâtlan

Cristina Bâtlan și Traian și-au oficializat relația după o poveste de iubire care a evoluat discret, departe de expunerea excesivă. Cei doi s-au logodit în urmă cu câțiva ani, în timpul unei călătorii la Veneția, chiar de ziua de naștere a antreprenoarei.

Așa cum Click! a relatat anterior, Traian activează tot în domeniul afacerilor.

Pentru Cristina Bâtlan, cunoscută publicului și din postura de investitor în emisiunea „Imperiul Leilor”, de la Pro TV, nunta marchează începutul unui nou capitol personal. Antreprenoarea a mai fost căsătorită, iar în 2018 a divorțat de Roberto Bâtlan, tatăl fiului său.

Acum, la 53 de ani, Cristina a ales să spună din nou „DA”, într-un eveniment în care iubirea și eleganța au fost în centrul atenției.