 Nuntă spectaculoasă pentru Cristina Bâtlan! Imagini exclusive de la Palatul Snagov. Dress code-ul a fost unul cu totul special
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Nuntă spectaculoasă pentru Cristina Bâtlan! Imagini exclusive de la Palatul Snagov. Dress code-ul a fost unul cu totul special

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cristina Bâtlan trăiește unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții sale! Cunoscuta femeie de afaceri s-a căsătorit religios sâmbătă, 7 noiembrie, cu partenerul său, Traian, iar evenimentul a fost organizat într-un decor spectaculos, la Palatul Snagov.

WhatsApp Image 2026 11 08 at 09 18 30 jpeg
Foto: Nuntă Cristina Bâtlan - Exclusiv Click!
WhatsApp Image 2026 11 07 at 21 49 04 jpeg
Foto: Nuntă Cristina Bâtlan - Exclusiv Click!

Click! vă prezintă imagini exclusive de la nunta antreprenoarei, unde eleganța, rafinamentul și atenția pentru detalii au fost la ele acasă.

După ce și-au unit destinele în fața ofițerului de Stare Civilă, pe 5 noiembrie, Cristina și Traian au făcut și pasul în fața lui Dumnezeu. Cei doi au ales să marcheze momentul alături de familie și prieteni, într-o atmosferă specială, pregătită până la cele mai mici detalii.

Cristina Bâtlan, apariție spectaculoasă în ziua nunții. Cum a arătat mireasa

Pentru ziua cea mare, Cristina Bâtlan a ales o rochie de mireasă albă, elegantă, cu un croi mulat, care i-a pus în evidență silueta.

Ținuta are un decolteu amplu, cu umerii lăsați, și un design drapat în partea superioară, care îi conferă un aer sofisticat.

Mireasa a optat pentru o coafură cu bucle lejere, purtate într-o parte, bijuterii discrete și un machiaj care i-a pus în valoare trăsăturile.

La rândul său, Traian a ales o ținută clasică și elegantă, un costum negru de ceremonie, cu rever satinat, cămașă albă și papion.

Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre, zâmbind și îmbrățișându-se, iar imaginile surprind bucuria momentului pe care l-au trăit împreună.

Nuntă - Cristina Bâtlan
1/7
Nuntă - Cristina Bâtlan Foto: Nuntă Cristina Bâtlan - Exclusiv Click!

Dress code spectaculos la nunta Cristinei Bâtlan. Roșul, negrul și auriul au dominat decorul

Unul dintre detaliile care au atras atenția a fost conceptul decorativ ales pentru petrecere. Dress code-ul cromatic a fost construit în jurul a trei culori puternice: roșu, negru și auriu.

Sala a fost amenajată într-un stil extravagant, cu mese acoperite cu fețe de masă negre, scaune aurii și aranjamente florale în nuanțe intense de roșu. Penele roșii, amplasate în instalații decorative spectaculoase, au fost unul dintre elementele centrale ale amenajării, oferind întregului spațiu un aer de spectacol și de gală.

Nici iluminatul nu a fost lăsat la voia întâmplării. Candelabrele impunătoare, tavanele ornamentate și draperiile în nuanțe închise au completat decorul elegant al sălii de la Palatul Snagov. Accentele aurii au fost prezente atât în mobilier, cât și în elementele decorative, creând un contrast puternic cu roșul intens și negrul ales pentru amenajare.

Întregul concept a avut o notă teatrală, cu influențe glam, iar decorul s-a îndepărtat de amenajările clasice de nuntă, mizând pe culoare, volum și elemente decorative spectaculoase.

Mesajul emoționant transmis de Cristina Bâtlan la nuntă

Cristina Bâtlan a publicat pe Instagram câteva imagini și un mesaj în care a mărturisit că emoțiile trăite sunt greu de cuprins în cuvinte. Antreprenoarea a vorbit despre frumusețea vieții, surprizele pe care aceasta le poate aduce și despre iubirea care apare atunci când îți deschizi sufletul.

„Astăzi, nu am o descriere. Emoția acestui eveniment este dincolo de ceea ce pot descrie în cuvinte.

Dar vă pot spune un lucru: viața este magică, este plină de surprize, iar atunci când îți deschizi inima, vei fi uimit de câtă frumusețe și iubire poți trăi”, a transmis Cristina Bâtlan pe Instagram.

Declarația vine într-un moment special pentru femeia de afaceri, care a ales să își oficializeze relația cu Traian atât prin cununia civilă, cât și prin ceremonia religioasă.

Cine este Traian, bărbatul care a cucerit-o pe Cristina Bâtlan

Cristina Bâtlan și Traian și-au oficializat relația după o poveste de iubire care a evoluat discret, departe de expunerea excesivă. Cei doi s-au logodit în urmă cu câțiva ani, în timpul unei călătorii la Veneția, chiar de ziua de naștere a antreprenoarei.

Așa cum Click! a relatat anterior, Traian activează tot în domeniul afacerilor. 

Pentru Cristina Bâtlan, cunoscută publicului și din postura de investitor în emisiunea „Imperiul Leilor”, de la Pro TV, nunta marchează începutul unui nou capitol personal. Antreprenoarea a mai fost căsătorită, iar în 2018 a divorțat de Roberto Bâtlan, tatăl fiului său.

Acum, la 53 de ani, Cristina a ales să spună din nou „DA”, într-un eveniment în care iubirea și eleganța au fost în centrul atenției.

Ghid de cumpărături

Sfintii Mihail si Gavriil shutterstock 1872467674 jpg
Ce mesaje să trimiți de Sfinții Mihail și Gavriil. Urările care le vor aduce zâmbetul pe buze celor sărbătoriți Fapt divers
pastila png
Pastila care ar putea vindeca hipertensiunea! Descoperirea medicilor, considerată un posibil „Sfânt Graal” pentru bolnavii de inimă Fapt divers
image
Capitala unde totul e alb, inclusiv mașinile, iar străzile strălucesc de curățenie adevarul.ro
image
Se schimbă ajutoarele pentru plata facturilor la energie și gaze. Cine ar putea primi bani de la stat și ce pregătește Guvernul adevarul.ro

Parteneri

image
“Craiova vs Dinamo + Rapid + FCSB 5-3!” Editorial Marius Mitran: “Oltenia domină fotbalul românesc” www.fanatik.ro
image
Ger ca în toiul iernii, la început de noiembrie. Unde au coborât temperaturile până la -8 grade observatornews.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros www.antena3.ro
image
Cum s-a răzbunat o fostă pușcăriașă de temut, din București, pe amanta soțului ei. Victima a fost mutilată www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
UPDATE Primele imagini de la nunta lui Pescobar cu Lavinia Lorena! Cât de frumoasă a fost mireasa www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat as.ro
image
Ce se întâmplă dacă ai luat din greșeală o pastilă expirată. Medicii explică dacă poate deveni periculoasă playtech.ro
image
„Conturi pline, fotbal ioc!”. Marcel Pușcaș dă de pământ cu „îmbuibații” de la FCSB după 0-1 cu Corvinul www.fanatik.ro
image
WOW! Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea primă de obiectiv www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Primul Război Mondial
Câți orfani de război erau în România Mare, în anul 1922? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
Emily Burghelea jpg
Emily Burghelea a dat iama în reducerile de Black Friday! Ce și-a cumpărat și cum își convinge soțul să-i facă toate poftele Vedete românești
3 gabriel torje stil vestimentar jpg jpeg
Cum arată iubita discretă a lui Gabi Torje! Imagini din vacanța romantică în Las Vegas. Detaliul care a atras atenția Vedete românești
Design fără titlu (6) png
Fiica lui Aurelian Temișan a împlinit 16 ani! Imagini rare cu Dora și mesajul emoționant al artistului Vedete românești
Meghan Markle cu tatăl ei, Thomas Markle sursa foto Profimedia jpg
Tatăl lui Meghan Markle riscă să-și petreacă tot restul vieții în închisoare. Ce au descoperit agenții FBI Vedete internaționale
Design fără titlu (5) png
Actrița care s-a înscris pe OnlyFans la 76 de ani. Ce conținut va publica vedeta Vedete internaționale
pescobar si sotia lavinia (2) jpg
#Exclusiv Click!
Nuntă de lux pentru Pescobar! Piscină în mijlocul sălii, decor spectaculos și imagini de la petrecerea cu sute de invitați Vedete românești
Lacrimi și emoții pentru Emily Burghelea! Elisabeta a făcut primii pași înainte de un an
„Chistul e uriaș. Nu știu cum rezistă”. Emily Burghelea, mărturisire dureroasă despre diagnosticul soțului Vedete românești
Sebastián Lelio jpg
Doliu în lumea cinematografiei! A murit celebrul regizor premiat la Oscar. Avea doar 52 de ani Vedete internaționale
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net