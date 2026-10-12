Cristina Șișcanu, mărturisire emoționantă despre Filip: „Un moment pe care îl așteptam de ani de zile”

Cristina Șișcanu a împărtășit cu urmăritorii săi o întâmplare care, deși poate părea banală pentru mulți părinți, a avut o semnificație aparte pentru familia sa. Filip, fiul ei, i-a făcut o surpriză neașteptată, cerându-i un pahar cu apă. Gestul simplu a emoționat-o profund pe vedetă, mai ales că, timp de ani întregi, băiatul a refuzat aproape complet să bea apă.

Cristina Șișcanu Foto: Facebook/Instagram

Soția lui Mădălin Ionescu a povestit că momentul s-a petrecut în timpul unei vizite, când familia se afla la masă. Filip a venit lângă ea și i-a cerut apă, iar Cristina Șișcanu a avut nevoie să îl întrebe de mai multe ori dacă a înțeles bine ce își dorește. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât încercările repetate de a-l obișnui cu această băutură nu avuseseră rezultate în trecut.

Cristina Șișcanu, surprinsă de schimbarea fiului său: „A băut un pahar mare cu apă!”

Vedeta a explicat că băiatul nu a vrut să bea apă ani la rând, cu foarte puține excepții, în special atunci când trebuia să ia medicamente. În schimb, sucul de mere fără zahăr a fost băutura pe care a preferat-o în viața de zi cu zi.

Părinții au încercat în repetate rânduri să îl convingă să guste apă, sperând că, prin pași mici, va ajunge să o accepte. Nici rugămințile, nici insistențele nu au schimbat însă situația, iar familia ajunsese să se obișnuiască cu această dificultate.

„Ieri, Filip mi-a făcut una dintre cele mai frumoase surprize din ultimii ani. Mi-a cerut un pahar cu apă. Da, ați citit bine. Un pahar cu apă. Ce poate fi atât de extraordinar în asta? Pentru majoritatea oamenilor, absolut nimic. Pentru noi, însă, a fost un moment uriaș, pe care îl așteptam de ani de zile și la care, sincer, nici nu mai speram”, a povestit Cristina Șișcanu.

Vedeta a rememorat apoi scena care a luat-o prin surprindere. Fiind convinsă că poate exista o neînțelegere, l-a întrebat pe Filip dacă nu cumva își dorește suc. Băiatul a insistat că vrea apă, iar mama sa a continuat să verifice dacă a înțeles corect.

De această dată, lucrurile au decurs diferit față de anii precedenți. Fără să fie rugat sau convins de familie, Filip a băut un pahar mare cu apă. Mai mult, i-a anunțat pe cei apropiați că, de atunci înainte, va consuma atât suc de mere, cât și apă.

„Pur și simplu, ceva s-a schimbat în mintea lui. Un declic pe care noi nu am reușit să-l provocăm în atâția ani s-a produs de la sine”, a mărturisit Cristina Șișcanu.

Ce alte schimbări a observat Cristina Șișcanu la fiul ei

Cristina Șișcanu a vorbit și despre alte obiceiuri ale lui Filip, explicând că unele lucruri din rutina zilnică sunt foarte greu de schimbat. Un exemplu este micul dejun, pe care băiatul îl consumă în aceeași formulă încă de când era foarte mic: ovăz, banană și iaurt.

Oricât ar încerca familia să introducă alternative, Filip preferă să păstreze această rutină. Pentru el, schimbarea unui obicei aparent simplu poate deveni o adevărată provocare. Vedeta a povestit însă că există și preferințe ale fiului său pe care nu și-ar dori să le schimbe, cum ar fi lipsa interesului pentru dulciuri.

„Dar există și fixații pe care, recunosc, mi-aș dori să le păstreze toată viața. De exemplu, Filip nu mănâncă dulciuri. Deloc! Nu este interesat de ele, nu le cere, nu se atinge de ele”, a explicat ea.

O altă schimbare importantă a apărut în relația băiatului cu ieșirile din casă. În trecut, Filip nu își dorea să participe la vizite sau să plece în vacanțe, iar orice abatere de la rutina obișnuită reprezenta o provocare. Acum, Cristina Șișcanu observă că fiul său își dorește tot mai des să îi însoțească pe părinți, indiferent dacă aceștia merg în vizită, în concediu sau la serviciu.

Unul dintre momentele care au bucurat-o în mod special a fost reacția băiatului după vizita în timpul căreia a cerut apă. La plecare, Filip le-a spus părinților, cu entuziasm: „Ce frumos a fost!”

Vedeta a mărturisit că experiența a făcut-o să se gândească la felul diferit în care fiecare familie trăiește bucuria și la faptul că lucrurile considerate obișnuite de unii pot reprezenta realizări importante pentru alții.

„Pentru unii, un pahar cu apă este un gest banal. Pentru noi, ieri, a fost un miracol mic, dar atât de mare!”, a transmis ea.

„Uneori, fericirea nu vine din lucruri spectaculoase. Uneori, fericirea vine într-un pahar cu apă, oferit unui copil pe care îl iubești și pentru care ai așteptat ani întregi o schimbare. Iar ieri, Filip ne-a oferit o bucurie pe care nu o voi uita prea curând”, a încheiat vedeta.

Filip este unul dintre cei doi copii ai lui Mădălin Ionescu din fosta căsătorie cu Mihaela Coșerariu. Mădălin Ionescu și Mihaela Coșerariu au divorțat în 2011. Ulterior, jurnalistul Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu și-au construit propria familie, iar câțiva ani mai târziu, în viața lor a venit Petra, fiica celor doi.