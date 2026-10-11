Gabriela Cristea, rețetă de „fonfleuri” cu pere coapte, brânză cu mucegai și nuci. Preparatul care îmbină perfect gustul dulce cu cel sărat

Gabriela Cristea le-a dezvăluit fanilor o rețetă inedită, perfectă pentru cei care vor să încerce combinații de gusturi mai îndrăznețe. Vedeta a pregătit pere coapte, cu brânză cu mucegai, miere și nuci, un preparat pe care l-a numit în stilul său caracteristic „fonfleuri”.

Gabriela Cristea, rețetă de „fonfleuri” cu pere coapte, brânză cu mucegai și nuci Foto: Facebook

Rețeta nu necesită ingrediente complicate, iar rezultatul promite să fie un aperitiv deosebit, potrivit atât pentru mesele în familie, cât și pentru momentele în care vrem să ne răsfățăm cu ceva special.

Pentru a pregăti acest preparat, ai nevoie de câteva ingrediente simple, care se completează reciproc și creează un contrast interesant între dulce și sărat.

Ingrediente:

- pere;

- nuci;

- miere;

- ulei de măsline;

- brânză cu mucegai;

- cimbrișor.

Cum se prepară perele coapte cu brânză și nuci

Primul pas este pregătirea perelor. Acestea se taie în jumătăți, iar cotoarele se îndepărtează. Ulterior, fructele se stropesc și se ung cu puțin ulei de măsline, apoi se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, cu coaja în sus.

Perele se introduc în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius, unde se lasă aproximativ 30 de minute. Între timp, nucile se sparg și se rumenesc ușor într-o tigaie, pentru a-și intensifica aroma.

După ce perele s-au copt, acestea se scot din cuptor și se întorc cu partea tăiată în sus. Se adaugă miere peste ele, apoi se introduc din nou la cuptor pentru scurt timp, astfel încât să capete o textură și mai apetisantă.

La final, perele se așază pe o farfurie, iar deasupra se adaugă bucățile de brânză cu mucegai. Preparatul se completează cu cimbrișor, încă un strop de miere și nucile rumenite.

Reacția Gabrielei Cristea după ce a gustat preparatul

Combinația dintre dulceața perelor și a mierii, gustul intens al brânzei și aroma nucilor transformă această rețetă într-un preparat aparte. Gabriela Cristea a surprins în videoclipul publicat pe Facebook tocmai contrastul dintre aromele ingredientelor, exprimându-și entuziasmul după ce a gustat din creația sa.

„Dulce! Sărat! Doamne, ce amestec! O nebunie!”, a spus vedeta.

Rețeta poate fi o alegere inspirată pentru cei care vor să iasă din tipare în bucătărie și să pregătească un aperitiv diferit, cu ingrediente ușor de găsit. Poftă bună!