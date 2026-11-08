Ce meniu a avut și cine a cântat la nunta Cristinei Bâtlan. 250 de invitați, trandafiri roșii și distracție până la 4 dimineața

Cristina Bâtlan, cunoscută drept doamna Musette, a trăit una dintre cele mai frumoase seri din viața sa. Afacerista s-a căsătorit religios cu alesul inimii sale, Traian, în cadrul unei ceremonii restrânse, alături de cei mai apropiați oameni. Marea petrecere a avut loc pe 7 noiembrie, la Palatul Snagov, unde aproximativ 250 de invitați au fost întâmpinați într-un decor spectaculos, inspirat de celebrul univers „Marele Gatsby”. Eleganță, trandafiri roșii, candelabre impresionante, muzică live și un meniu rafinat: evenimentul a fost unul de poveste.

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Cristina Bâtlan s-a cununat religios la capela de pe domeniul Palatului Snagov, în fața a patru preoți, iar apoi a sărbătorit iubirea alături de Traian într-un eveniment care a avut toate ingredientele unei nunți memorabile. Decorul a fost, fără îndoială, unul dintre punctele forte ale serii. Inspirat de atmosfera extravagantă a anilor ’20 și de universul „Marele Gatsby”, evenimentul a purtat semnătura organizatoarei de evenimente Geta Ungurean. Trandafirii roșii naturali, candelabrele imense și decorurile în nuanțe intense de roșu au transformat Palatul Snagov într-un spațiu desprins parcă dintr-un film de epocă.

Rochie semnată Ana Radu și pantofi Musette

Mireasa a fost una dintre aparițiile serii. Cristina Bâtlan a ales o rochie superbă, semnată de designerul Ana Radu, elegantă și extrem de rafinată prin simplitatea ei. Croiala i-a pus în evidență talia, iar coafura cu influențe retro a completat perfect aerul sofisticat al întregii ținute. Antreprenoarea a purtat, bineînțeles, pantofi Musette, brandul care a consacrat-o în lumea afacerilor. Mirele, Traian, a optat pentru un costum elegant, în ton cu atmosfera exclusivistă a evenimentului.

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost dansul mirilor. Cei doi au deschis petrecerea cu un moment coregrafic spectaculos, executat cu multă naturalețe și sincronizare. Puțini știu că au avut nevoie de numai trei ședințe de pregătire la școala de dans Arthur Murray, pentru a pune la punct momentul special.

Meniu sofisticat și artiști care au încins atmosfera

Nici meniul nu a fost lăsat la voia întâmplării. Invitații s-au bucurat de preparate alese, de la o supă japoneză servită ca starter, la paste cu trufe, pește cu sparanghel și vită cu baby carrots. Desertul a fost o Pavlova cu căpșune și mascarpone, iar pe parcursul serii, cei prezenți au avut la dispoziție un corner special cu bomboane de ciocolată și cocktailuri.

Atmosfera a fost întreținută de artiști îndrăgiți, printre care Andrei Bănuță, care a făcut un adevărat show, dar și Toby Ibitoye, cunoscut publicului după participarea la „Vocea României”.

250 de invitați din lumea afacerilor și distracție până în zori

Lista invitaților a fost una pe măsură: aproximativ 250 de persoane, nume cunoscute din antreprenoriat, business și din universul emisiunii „Imperiul Leilor”. Printre cei prezenți s-au numărat Dragoș Anastasiu, Varga Enayati și Lucian Boureanu, de la Polistibric, alături de numeroși prieteni și colaboratori ai mirilor.

Petrecerea a ținut până la ora 4:00 dimineața, iar invitații s-au bucurat din plin de fiecare moment. Cristina și Traian au fost extrem de fericiți, iar seara lor specială a îmbinat perfect romantismul, eleganța și distracția. O nuntă cu aer de Marele Gatsby, dar cu amprenta inconfundabilă a doamnei Musette!