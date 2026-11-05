 Ordin de protecție în cazul Roxanei Vașniuc! Poliția a intervenit după ce vedeta ar fi fost amenințată de fostul soț
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Ordin de protecție în cazul Roxanei Vașniuc! Poliția a intervenit după ce vedeta ar fi fost amenințată de fostul soț

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Polițiștii din Ilfov au emis un ordin de protecție provizoriu după ce Roxana Vașniuc a reclamat că ar fi fost amenințată de fostul său partener. Măsura a fost dispusă în urma evaluării efectuate de oamenii legii, care au constatat existența unui risc iminent asupra victimei.

Ordin de protecție emis în cazul Roxanei Vașniuc
Ordin de protecție emis în cazul Roxanei Vașniuc Foto: instagram

Polițiștii au constatat existența unui risc iminent

Incidentul a fost semnalat pe 4 noiembrie, în jurul orei 17:59, printr-un apel la 112. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, Roxana Vașniuc a reclamat faptul că ar fi fost amenințată cu acte de violență de către soțul său.

Potrivit verificărilor preliminare efectuate de polițiști, incidentul s-ar fi petrecut în aceeași zi, în jurul orei 17:30, la domiciliul femeii din Popești-Leordeni, potrivit Antena1.

În urma evaluării situației, oamenii legii au decis emiterea unui ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile. Totodată, fostul soț al vedetei va fi monitorizat electronic pe durata aplicării măsurii.

„La data de 4 noiembrie a.c., în jurul orei 17:59, polițiști din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de către o femeie de 41 de ani, care a reclamat faptul că ar fi fost amenințată cu acte de violență de către soțul său. Din verificările efectuate a reieșit că incidentul s-ar fi produs în jurul orei 17:30, în timp ce cei doi se aflau la adresa de domiciliu a femeii de 41 de ani, din orașul Popești-Leordeni.

În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat existența unui risc iminent asupra victimei, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, cu monitorizare electronică”, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov.

A fost deschis un dosar penal pentru amenințare

Pe lângă ordinul de protecție, polițiștii au deschis și un dosar penal pentru infracțiunea de amenințare. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, urmând să fie stabilite toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

„Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, cercetările fiind continuate sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și luarea măsurilor legale care se impun”, au mai precizat reprezentanții IPJ Ilfov.

Autoritățile au transmis că verificările sunt în continuare în desfășurare, iar la finalizarea anchetei vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Roxana Vașniuc, probleme după divorț. Vedeta spune că îi este dor de fiica sa

Deși nu a oferit foarte multe detalii despre situația prin care trece, Roxana Vașniuc a lăsat să se înțeleagă că nu traversează o perioadă deloc ușoară, întrucât nu și-ar mai putea vedea fiica așa cum și-ar dori.

„Se pare că cineva nu își găsește liniștea. Teoretic și-a găsit-o, dar practic amândoi nu cred că și-au găsit. Eu tot ceea ce îmi doresc este să îmi văd copilul și să pot avea grijă în continuare de fetița mea. Nu pot să fac din viața mea un spectacol, dar sunt convinsă că sunt multe femei care luptă pentru un drept ce le aparține: să își vadă propriul copil”, a declarat Roxana Vașniuc, la Știrile Antena Stars.

De asemenea, vedeta consideră că fostul soț ar fi încercat, prin diferite metode, să o îndepărteze pe fiica lor de ea. Roxana Vașniuc susține că deține dovezi și înregistrări pe care intenționează să le prezinte în fața autorităților competente, în speranța că situația se va rezolva pe cale legală.

Aceasta a mărturisit că și-ar dori ca lucrurile să nu ajungă la un conflict de amploare și ca fostul partener să îi permită să păstreze o relație apropiată cu fiica lor.

„Vreau să își vadă liniștiți de viața lor fără să ajungem foarte departe. După despărțire, mi-am dorit ca fetița să aibă o relație normală cu tatăl ei și așa sfătuiesc toți părinții. Apoi ușor a încercat să îndepărteze copilul de mine. Am tot felul de probe, de înregistrări, pe care le voi prezenta organelor competente”, a declarat Roxana Vașniuc.

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