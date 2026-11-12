Daniela Gyorfi, la un pas să renunțe la muzică după momentele dificile din carieră! Cine a convins-o să nu abandoneze: „Mă lua la șuturi!”

Cu peste trei decenii de carieră în industria muzicală, Daniela Gyorfi a recunoscut că drumul spre succes nu a fost întotdeauna presărat cu bucurii, faimă și bani. Artista a trecut și prin momente dificile, s-a confruntat cu situații pe care le-a considerat nedrepte și chiar s-a gândit, la un moment dat, să renunțe la muzică. Iată cine a fost persoana care a încurajat-o să meargă mai departe!

Daniela Gyorfi. Foto: Arhiva Click!

Daniela Gyorfi nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din România. De-a lungul celor aproximativ 35 de ani de activitate, artista a reușit să își construiască o carieră solidă și să rămână în atenția publicului. Cu toate acestea, vedeta a recunoscut că nu i-a fost întotdeauna ușor și că au existat perioade în care dezamăgirile au făcut-o să se gândească serios la retragere.

Daniela Gyorfi a vrut să renunțe la muzică! Ce a oprit-o să ia această decizie

Într-un interviu recent, artista a fost întrebată despre cele mai dificile momente din carieră și despre situațiile în care s-a gândit să abandoneze muzica. Daniela Gyorfi a mărturisit că anumite nedreptăți au afectat-o atât de tare încât a vrut să renunțe la tot ceea ce construise de-a lungul anilor.

Cea care a încurajat-o să nu ia o asemenea decizie a fost chiar mama sa. De fiecare dată când artista spunea că vrea să se lase de muzică, regretata sa mamă o certa și o determina să continue pe drumul ales.

„Cel mai greu moment… Mă rog, unul dintre momentele în care am crezut că… Apropo de lăsatul de muzică, au fost situații și situații. De multe ori am fost supărată din cauza anumitor lucruri care mi s-au întâmplat pe nedrept și am vrut să mă las de muzică. Dar era mama mea, care nu… Îți dai seama că mi-era și rușine ce să-i mai spun”, a mărturisit artista.

Cum o încuraja mama sa pe Daniela Gyorfi să nu renunțe la carieră

Cântăreața a povestit că mama sa nu a fost de acord niciodată cu ideea de a abandona muzica și că o certa de fiecare dată când o auzea spunând că vrea să renunțe. Astăzi, Daniela Gyorfi recunoaște că nu și-a dorit niciodată cu adevărat să se retragă, deoarece muzica reprezintă menirea sa.

„De câte ori ziceam că vreau să mă las de muzică, mă lua la șuturi, îți dai seama! Dar niciodată nu am vrut cu adevărat să mă las și nici nu mă las, pentru că, așa cum ți-am răspuns la prima întrebare, asta este menirea mea. Fac ceea ce-mi place, deși am momente grele în care multe lucruri poate nu sunt așa cum vreau eu.

Gândește-te la imaginea pe care am avut-o și la faptul că am fost controversată. Gândește-te că am fost prima din muzica dance care a cântat manele și la ce probleme am avut, plus alte lucruri care mi s-au întâmplat. Dar, cu adevărat, niciodată n-am vrut să renunț”, a spus artista, potrivit Cancan.ro.

Daniela Gyorfi, despre banii câștigați din muzică: „Niciodată n-am gândit că eu vreau să cânt pentru bani”

În cadrul aceluiași interviu, Daniela Gyorfi a fost întrebată și dacă în industria muzicală se câștigau mai mulți bani la începutul carierei sale sau în prezent. Artista a explicat că nu a privit niciodată muzica din perspectiva profitului și că a început să cânte din pasiune, considerând că aceasta este menirea sa.

„Niciodată n-am gândit că eu vreau să cânt pentru bani. Eu am făcut sau, mă rog, am început să cânt din alt considerent. Consider că asta este menirea mea. Deci niciodată n-am făcut calculul dacă este mai profitabil acum decât în 2000, decât în ’91-’92 sau în 2026.

Clar că piața muzicală s-a schimbat și, mă rog, sunt alți bani, asta este. Dar chestia cu profitul nu pot să ți-o spun, pentru că niciodată n-am gândit așa. În special că eu sunt un artist independent, adică îmi plătesc melodiile, videoclipurile și tot ce înseamnă partea de promovare și așa mai departe.

Așa că nu pot să-ți răspund la lucrul ăsta. Nici nu pot să spun acum, Doamne, că nu țin cont, dar nu merg pe principiul acesta: ce profit am avut atunci și ce profit am acum. Nu.”