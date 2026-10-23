Motivul pentru care Daniela Gyorfi a plecat în lacrimi de la Atypic Beauty: „N-am mai putut”

Daniela Gyorfi (58 de ani) a trăit o seară cu emoții puternice la gala Atypic Beauty, organizată la Palatul Parlamentului, unde Cătălin Botezatu a prezentat un show de modă.

1/6 Daniela Gyorfi a plecat în lacrimi de la Atypic Beauty: „Mi-am adus aminte de mama pe căruț” Foto: click.ro

Văzând modelele în scaune rulante, artista și-a amintit de mama ei, rămasă paralizată la numai 29 de ani. Copleșită de amintiri, cântăreața a plâns și, la un moment dat, a simțit nevoia să plece.

Prezentă la eveniment, Daniela Gyorfi a mers și în culise pentru a-l saluta pe Cătălin Botezatu. Cei doi au schimbat complimente, iar designerul i-a spus artistei că arată foarte bine. Dincolo de această întâlnire, seara avea să-i trezească însă amintiri dureroase.

Apariția pe podium a femeilor și bărbaților în scaune rulante a făcut-o să retrăiască, pentru câteva clipe, anii în care mama sa se confrunta cu urmările paraliziei.

„La un moment dat am plecat, că n-am mai putut. Am plâns”

„Îți dai seama că m-am emoționat foarte tare, pentru că am avut o întoarcere în timp. Mi-am adus aminte de mama în căruț, de tinerețea ei.

Mama mea a rămas paralizată la 29 de ani și, când am văzut fetele astea și băieții în căruț, chiar m-a impresionat, m-a emoționat. Am dat timpul înapoi, nu știu cum, am avut așa un moment. La un moment dat am plecat, că n-am mai putut… Am plâns”, a mărturisit Daniela Gyorfi pentru Click!

În ciuda emoției care a copleșit-o, artista a vorbit cu admirație despre puterea celor care au defilat și despre felul în care aceștia aleg să meargă înainte.

„Emoționant, foarte emoționant. Numai că, vezi tu, pe undeva este un lucru foarte bun, pentru că nu s-au lăsat, nu au cedat. Viața ne oferă tot felul de lucruri și ești puternic atunci când poți să treci prin ele”, ne-a mai spus Daniela Gyorfi.

Își amintește cât de greu îi era să-și transporte mama

Pentru Daniela Gyorfi, evenimentul a readus în prim-plan și dificultățile concrete pe care le-a întâmpinat alături de mama sa. Lipsa rampelor și accesul dificil pentru persoanele care folosesc un scaun rulant făceau ca deplasările să fie o adevărată încercare.

„Nici n-am cuvinte ce să spun. Până la urmă, mă bucur că sunt oameni cu suflet care au înțeles nevoile celor care au probleme, care au dizabilități, că se văd, că nu se văd, și că ajută, că sunt angajați.

Au înțeles că oamenii care au probleme, asta nu înseamnă că nu se pot integra în societate. Cel puțin când mama a rămas paralizată, în anii ’80, nu existau rampe pentru cărucioare și așa mai departe. Știu că era o mare problemă să o transport, dar se pare că acum sunt alte timpuri. Oricum, sunt emoționată”, ne-a mai declarat artista după eveniment.