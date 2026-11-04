Cum își dă seama Alex Velea că Antonia este supărată. Detaliul care o dă de gol: „Nările se umflă puțin”

Alex Velea și Antonia formează unul dintre cele mai longevive, carismatice și apreciate cupluri din showbizul autohton, iar de fiecare dată când apar împreună cuceresc publicul prin sinceritate și mult umor.

Alex Velea știe imediat când Antonia este supărată Foto: Instagram

Prezenți în studioul matinalului Digi FM, Antonia și Alex Velea au vorbit deschis despre micile furtuni care mai apar din când în când în căminul lor, oferind detalii savuroase despre cum arată tensiunea în doi și cum își citește artistul partenera fără să fie nevoie de prea multe cuvinte.

Mimica trădătoare a Antoniei și glumele lui Alex Velea: „Arăți sexy și așa”

Provocat de realizatori să explice cum simte exact momentul în care atmosfera devine tensionată, Alex Velea a descris cu lux de amănunte modificările de expresie care o dau de gol instant pe frumoasa artistă.

„Eu o cunosc după meclă, buzele se subțiază, nările se umflă puțin, se ridică o sprânceană... Arăți sexy și așa, dar nu vreau să plusez pe asta, că după o să stai numai cu o sprânceană ridicată”, a mărturisit Alex Velea râzând.

Replica partenerei sale nu a întârziat să apară. Antonia a respins amuzată complimentul și a recunoscut că mimica ei din momentele tensionate este departe de a fi atrăgătoare, mai ales când Velea încearcă să o imite:

„Arăt antipatică, nu mi se pare că arăt sexy deloc! De exemplu, când mai faci tu fețele alea de mă copiezi când ești și tu nervos, mă enervezi...”, a completat artista.

Încăpățânare de Berbec și nevoia de izolare: „Alex chiar e drăguț, mă suportă!”

Dincolo de schimbul comic de replici, Antonia a dat cărțile pe față în legătură cu temperamentul său vulcanic, punând reacțiile din timpul crizelor pe seama zodiei sub care s-a născut.

Cântăreața a recunoscut că este Berbec și că o ține supărarea o perioadă destul de lungă, interval în care are nevoie absolută de liniște și spațiu pentru a-și recăpăta echilibrul interior.

„Mă liniștesc singură, iar Alex chiar e drăguț, mă suportă”, a punctat Antonia, explicând că secretul armoniei dintre ei după atâția ani rămâne răbdarea partenerului ei, care a învățat să facă un pas în spate atunci când simte că sprânceana ridicată anunță o furtună în casă.