 A reprezentat România, dar a renunțat la sport pentru Dumnezeu. Povestea unei foste gimnaste care a devenit măicuță
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VideoA reprezentat România, dar a renunțat la sport pentru Dumnezeu. Povestea unei foste gimnaste care a devenit măicuță

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A reprezentat România în gimnastică și a avut parte de o carieră sportivă de succes, însă a simțit că adevărata sa misiune este alta. Cristina Lichi a renunțat la performanță la doar 25 de ani și a ales calea credinței. Astăzi poartă numele de Maica Ecaterina și își dedică viața îngrijirii a peste 150 de copii aflați în situații dificile, mulți dintre ei abandonați sau victime ale abuzurilor.

Cum a trecut Maica Ecaterina de la gimnastică la călugărie
Cum a trecut Maica Ecaterina de la gimnastică la călugărie Foto: captură video

Deși a cunoscut succesul în sport și a reprezentat România la gimnastică, Cristina Lichi a decis să își schimbe radical viața. La 25 de ani, a renunțat la cariera sportivă și a intrat în viața monahală, alegând să meargă la Mănăstirea Bogdana din Rădăuți.

Acolo a primit numele de Maica Ecaterina, inspirat de Sfânta Ecaterina, considerată ocrotitoarea celor învățați și a iubitoarelor de carte. Fosta sportivă s-a dedicat copiilor care ajung în centrul de la Rădăuți, unde cel mai mic are 7 ani, iar cel mai mare 25.

Maica Ecaterina, sprijin pentru peste 150 de copii

Pentru copiii aflați în grija sa, fosta gimnastă îndeplinește mai multe roluri. În funcție de nevoile fiecăruia, devine mamă, soră sau prietenă și încearcă să le ofere sprijinul de care au nevoie pentru a-și construi un viitor.

Cristina Lichi consideră că întâlnirea cu fiecare copil are un rost și că Dumnezeu a pregătit-o pentru această misiune înainte ca ea însăși să fie conștientă de ceea ce urma să facă.

„Pentru unul sunt mamă, pentru unul sunt soră, pentru unul sunt prietenă. Mă transform în ceea ce au nevoie, ca să le pot fi de folos. Sunt un pion prin care Dumnezeu vrea să facă ceva pe pământ. Noi ne îmbrățișăm foarte mult, plângem împreună, râdem împreună, stau permanent în mijlocul lor. Cred că Dumnezeu m-a pregătit pentru asta înainte de a crede eu că sunt pregătită să fac asta.

Fiecare copil care a pășit pe poartă nu a venit întâmplător, iar misiunea mea este să fac ceva pentru el. Primii au ajuns aici acum 12 ani. Au fost cazați în căsuțele colorate, unde își gospodăresc lucrurile, își fac temele și își construiesc planurile de viitor. Nu cred că m-am culcat vreodată fără să mă gândesc la ei, la ce li s-a întâmplat, la cei plecați în familiile lor sau la copiii care au plecat de la noi.

Binele trebuie să simți că îl faci. Misiunea omului este să facă bine, iar binele face parte din ființa noastră”, a declarat fosta gimnastă.

Pe lângă alegerea vieții monahale, Maica Ecaterina a studiat psihologia și asistența medicală, pentru a putea înțelege mai bine nevoile copiilor și pentru a le oferi ajutorul necesar.

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