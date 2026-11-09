Bonnie Wright, actrița din Harry Potter, trece prin momente dificile după nașterea celui de-al doilea copil. Fiul său a ajuns de șase ori la spital în doar cinci săptămâni

Bonnie Wright, cunoscută publicului din întreaga lume pentru rolul Ginny Weasley din seria „Harry Potter”, a vorbit deschis despre dificultățile prin care trece familia sa după nașterea celui de-al doilea copil. Acesta ar fi fost internat în spital de șase ori în doar cinci săptămâni.

Actrița din „Harry Potter” are probleme cu cel mic Foto: instagram

Cu ce probleme se confruntă fiul cel mic al actriței

Bonnie Wright, în vârstă de 35 de ani, a dezvăluit pe Instagram că fiul său nou-născut, Aster, a ajuns la spital de șase ori în primele cinci săptămâni de viață. Vedeta a explicat că micuțul urmează tratament pentru o afecțiune despre care părinții știau încă dinainte de naștere, fără a oferi însă detalii suplimentare despre diagnostic.

„Dragul nostru Aster a fost la spital de șase ori în cele cinci săptămâni de viață. Primește tratament pentru o afecțiune cu care știam că se va naște”, a scris Bonnie Wright.

În ciuda provocărilor medicale, actrița a subliniat că băiețelul s-a dovedit extrem de puternic. „Este un bebeluș atât de puternic și de calm”, a adăugat aceasta.

Sprijinul familiei, esențial în această perioadă

Bonnie Wright a profitat de ocazie pentru a le mulțumi celor apropiați care au ajutat-o în ultimele săptămâni. Actrița a povestit că familia și prietenii s-au implicat activ, fie ducându-l la grădiniță pe fiul cel mare, Elio, fie gătind pentru ei sau oferindu-le sprijin moral.

„Mă simt atât de norocoasă să am o familie și prieteni atât de implicați. Ne-au ajutat cu Elio, ne-au gătit și au fost mereu alături de noi”, a transmis vedeta.

Bonnie i-a încurajat și pe urmăritorii săi să păstreze legătura cu cei dragi și să nu ezite să ceară ajutor atunci când au nevoie.

Aster s-a născut la sfârșitul lunii septembrie

Actrița și soțul său, Andrew Lococo, au devenit părinți pentru a doua oară pe 28 septembrie. Cei doi au anunțat vestea câteva săptămâni mai târziu, prezentându-l publicului pe micuțul Aster Sky Wright Lococo.

Bonnie a dezvăluit atunci că numele băiețelului a fost inspirat de floarea aster, cunoscută pentru forma sa asemănătoare unei stele. De asemenea, actrița a mărturisit că fratele mai mare, Elio, în vârstă de trei ani, l-a întâmpinat pe noul membru al familiei cu multă afecțiune.

În afara carierei actoricești, Bonnie Wright este cunoscută pentru implicarea sa în proiecte de protecție a mediului, fiind ambasador al organizațiilor Greenpeace și Rainforest Alliance.

În ultimii ani, vedeta a împărtășit frecvent imagini și momente din viața de familie, însă de această dată a ales să vorbească și despre provocările emoționale și medicale care au marcat primele săptămâni de viață ale fiului său.