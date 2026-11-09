Bonnie Wright, actrița din Harry Potter, trece prin momente dificile după nașterea celui de-al doilea copil. Fiul său a ajuns de șase ori la spital în doar cinci săptămâni

FotoBonnie Wright, actrița din Harry Potter, trece prin momente dificile după nașterea celui de-al doilea copil. Fiul său a ajuns de șase ori la spital în doar cinci săptămâni
Bonnie Wright, cunoscută publicului din întreaga lume pentru rolul Ginny Weasley din seria „Harry Potter”, a vorbit deschis despre dificultățile prin care trece familia sa după nașterea celui de-al doilea copil. Acesta ar fi fost internat în spital de șase ori în doar cinci săptămâni.
Cu ce probleme se confruntă fiul cel mic al actriței
Bonnie Wright, în vârstă de 35 de ani, a dezvăluit pe Instagram că fiul său nou-născut, Aster, a ajuns la spital de șase ori în primele cinci săptămâni de viață. Vedeta a explicat că micuțul urmează tratament pentru o afecțiune despre care părinții știau încă dinainte de naștere, fără a oferi însă detalii suplimentare despre diagnostic.
„Dragul nostru Aster a fost la spital de șase ori în cele cinci săptămâni de viață. Primește tratament pentru o afecțiune cu care știam că se va naște”, a scris Bonnie Wright.
În ciuda provocărilor medicale, actrița a subliniat că băiețelul s-a dovedit extrem de puternic. „Este un bebeluș atât de puternic și de calm”, a adăugat aceasta.
Sprijinul familiei, esențial în această perioadă
Bonnie Wright a profitat de ocazie pentru a le mulțumi celor apropiați care au ajutat-o în ultimele săptămâni. Actrița a povestit că familia și prietenii s-au implicat activ, fie ducându-l la grădiniță pe fiul cel mare, Elio, fie gătind pentru ei sau oferindu-le sprijin moral.
„Mă simt atât de norocoasă să am o familie și prieteni atât de implicați. Ne-au ajutat cu Elio, ne-au gătit și au fost mereu alături de noi”, a transmis vedeta.
Bonnie i-a încurajat și pe urmăritorii săi să păstreze legătura cu cei dragi și să nu ezite să ceară ajutor atunci când au nevoie.
Aster s-a născut la sfârșitul lunii septembrie
Actrița și soțul său, Andrew Lococo, au devenit părinți pentru a doua oară pe 28 septembrie. Cei doi au anunțat vestea câteva săptămâni mai târziu, prezentându-l publicului pe micuțul Aster Sky Wright Lococo.
Bonnie a dezvăluit atunci că numele băiețelului a fost inspirat de floarea aster, cunoscută pentru forma sa asemănătoare unei stele. De asemenea, actrița a mărturisit că fratele mai mare, Elio, în vârstă de trei ani, l-a întâmpinat pe noul membru al familiei cu multă afecțiune.
În afara carierei actoricești, Bonnie Wright este cunoscută pentru implicarea sa în proiecte de protecție a mediului, fiind ambasador al organizațiilor Greenpeace și Rainforest Alliance.
În ultimii ani, vedeta a împărtășit frecvent imagini și momente din viața de familie, însă de această dată a ales să vorbească și despre provocările emoționale și medicale care au marcat primele săptămâni de viață ale fiului său.