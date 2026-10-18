 Actrița din „Harry Potter” a născut al doilea copil. Ce nume special a ales pentru băiețel
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Actrița din „Harry Potter” a născut al doilea copil. Ce nume special a ales pentru băiețel

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Bonnie Wright, actrița care a interpretat-o pe Ginny Weasley în seria „Harry Potter”, a devenit mamă pentru a doua oară. Vedeta în vârstă de 35 de ani a adus pe lume un băiețel, căruia i-a ales un nume inspirat din natură: Aster Sky Wright Lococo. Anunțul a fost făcut pe Instagram, la aproape trei săptămâni de la nașterea copilului.

Bonnie Wright
Bonnie Wright Foto: Instagram

Actrița a născut acasă, în California, iar alături de ea a fost soțul său, Andrew Lococo, în vârstă de 42 de ani. Cei doi mai au un băiat, Elio Ocean, în vârstă de trei ani, care și-a întâmpinat cu multă dragoste frățiorul.

Bonnie a publicat și primele fotografii cu nou-născutul, în care acesta apare dormind într-o salopetă cu dungi sau stând la pieptul mamei sale. Într-o altă imagine, fiul cel mare se apropie de căruciorul bebelușului.

Bonnie Wright a dezvăluit ce semnificație are numele celui de-al doilea copil

Actrița a împărtășit vestea cu urmăritorii săi sâmbătă, dezvăluind că băiețelul s-a născut pe 28 septembrie. Numele ales de părinți are o semnificație aparte, fiind inspirat de o floare cu formă asemănătoare unei stele.

„Faceți cunoștință cu fiul nostru, Aster Sky Wright Lococo, născut acasă pe 28 septembrie”, a scris Bonnie pe Instagram. Vedeta a explicat că micuțul a primit numele Aster „după floarea în formă de stea”.

Actrița a vorbit și despre felul în care fratele mai mare l-a primit pe noul membru al familiei, exprimându-și bucuria pentru cei doi băieți.

„Micuța noastră stea a fost copleșită de iubirea fratelui său mai mare, Elio. Mulțumesc universului pentru minunata mea pereche de băieți!”, a transmis ea.

Bonnie le-a mulțumit și celor două persoane care au ajutat-o în timpul nașterii, spunând că acestea i-au ghidat familia prin „portalul nașterii”.

Alegerea numelui Aster continuă preferința cuplului pentru prenume inspirate din natură. Primul lor copil se numește Elio Ocean Wright Lococo, un nume care evocă, la rândul său, lumea naturală.

Evanna Lynch, mesaj pentru fosta colegă din „Harry Potter”

Printre cei care au felicitat familia s-a numărat și Evanna Lynch, actrița care a interpretat-o pe Luna Lovegood în filmele „Harry Potter”. Cele două au jucat împreună în celebra serie cinematografică, iar Evanna i-a transmis un mesaj emoționant fostei colege.

Felicitări, Bonnie și Andrew!!! Ce băiețel frumos și ce nume frumoase!”, a comentat actrița.

Și Scarlett Hefner, cunoscută pentru rolul Pansy Parkinson din filme, le-a transmis felicitări proaspeților părinți.

Bonnie anunțase în aprilie că este însărcinată pentru a doua oară, publicând atunci fotografii în care fiul ei cel mare își sprijinea capul de burtica în creștere a mamei.

„Doi bebeluși în poala mea. Al doilea mic pământean al nostru ni se alătură în această toamnă!”, scria actrița la momentul respectiv.

Cum i-a schimbat maternitatea perspectiva asupra familiei

Dincolo de rolul care a făcut-o celebră în întreaga lume, Bonnie Wright s-a concentrat în ultimii ani asupra regiei, proiectelor de film și activismului de mediu. După încheierea seriei „Harry Potter”, în 2011, actrița și-a dezvoltat propria companie de producție și a publicat, în 2022, ghidul de sustenabilitate „Go Gently”.

După ce a devenit mamă, a lansat și proiectul Hello Earthling, menit să încurajeze familiile și copiii să petreacă timp în natură, prin activități și un podcast.

Bonnie a vorbit deschis despre felul în care maternitatea i-a schimbat viața și identitatea personală. Într-o reflecție despre experiența de a avea un copil, actrița a mărturisit: „Lumea mea a început să se învârtă în jurul unei axe complet noi: sunt nebunește îndrăgostită de copilul meu, în timp ce încerc să-mi regândesc propria identitate”.

Vedeta a recunoscut și că viața de părinte nu este întotdeauna atât de liniștită pe cât și-o imaginează adulții înainte de a avea copii.

„A fi părinte este frumos și brutal în egală măsură”, spunea ea anul trecut, descriind contrastul dintre imaginile idilice ale plimbărilor în natură alături de fiul său și provocările cotidiene, precum încercarea de a-l îmbrăca.

Actrița s-a căsătorit cu Andrew Lococo în martie 2022, în California. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere de Revelion, în 2018, prin intermediul unui prieten comun. Acum, familia lor s-a mărit cu încă un membru, iar Bonnie a împărtășit cu fanii bucuria venirii pe lume a celui de-al doilea băiețel.

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