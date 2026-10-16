Momentele pline de pasiune dintre Prințesa Diana și Clint Eastwood. Atracția dintre ei era electrică!

O întâlnire de gală, un dans intim și priviri care, potrivit martorilor, au spus mai mult decât o mie de cuvinte. Prințesa Diana și celebrul actor Clint Eastwood au avut parte de un moment special în timpul unei seri memorabile organizate la Casa Albă, în 1985. Și asta nu e tot!

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În seara de 9 noiembrie 1985, președintele american Ronald Reagan și soția sa, Nancy Reagan, au organizat un dineu în onoarea prințului Charles și a Prințesei Diana. Evenimentul a reunit aproximativ 80 de invitați, printre care nume sonore ale cinematografiei americane. Unul dintre cele mai cunoscute momente ale serii a fost dansul dintre Diana și John Travolta, care a invitat-o pe ringul de dans și a făcut-o să se rotească în ritmul muzicii timp de aproximativ 15 minute.

Însă actorul din „Grease” nu a fost singurul star de la Hollywood care i-a oferit Dianei un moment de neuitat. Clint Eastwood a dansat, la rândul său, cu Prințesa de Wales, iar interacțiunea lor a avut o notă mult mai intimă.

Potrivit unei surse citate de presa americană, atracția dintre cei doi a fost imposibil de ignorat. La acea vreme, Clint Eastwood avea 55 de ani, în timp ce Diana avea doar 24 și actorul a făcut o glumă despre diferența de vârstă, spunându-i prințesei: „Ești prea bătrână pentru mine!”. Apoi Diana i-a răspuns prompt: „Am doar 24 de ani”. Nu era decât un flirt „nevinovat” între ei!...

Povestea celor doi nu s-a încheiat odată cu dineul de la Casa Albă. După separarea Dianei de Charles, în 1992, actorul a revăzut-o pe prințesă la Palatul Kensington, într-o întâlnire discretă.

Darren McGrady, bucătarul personal al Dianei între 1993 și 1997, a povestit că prințesa i-a cerut să pregătească o friptură de miel pentru Clint Eastwood. Acest episod a alimentat și mai mult zvonurile că ceva mai mult decât o simplă amiciție i-a legat pe cei doi...

Extrem de discret, Clint Eastwood nu a oferit detalii despre natura relației sale cu Diana, care nici ea n-a vorbit niciodată despre momentele memorabile trăite alături de marele actor și regizor.