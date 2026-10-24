 „Calea Sfinților” a însuflețit Capitala. Moaștele a șase martiri ai credinței au fost purtate în jurul Catedralei Patriahale
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„Calea Sfinților” a însuflețit Capitala. Moaștele a șase martiri ai credinței au fost purtate în jurul Catedralei Patriahale

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Zeci de maici, sute de preoți, mii de credincioși. Unul după altul, vin în valuri, unii purtând cruci, alții icoane, dar toți rugându-se cu evlavie și credință. Pe scurt „Calea Sfinților 2026”, procesiunea religioasă care sâmbătă a adunat toți membrii clerului din București și Ilfov plus puzderie de credincioși. Împărțiți în două coloane, au purtat în procesiune pe străzile din jurul Catedralei Patriarhale moaștele a șase sfinți.

Calea Sfinților 2026
Calea Sfinților 2026 sau cea mai mare procesiune religioasă din București Foto: Adrian Popescu

Ce înseamnă „Calea Sfinților” 

Se întâmplă o dată pe an, în fiecare an din 2008. Tot ce înseamnă slujitor al lui Dumnezeu din București și Ilfov a participat și sâmbătă, 24 octombrie, așa cum se întâmplă de 18 ani la „Calea Sfinților”. Peste 800 de maici, călugări și preoți plus 500 de voluntari au participat la procesiune. Duhovnici celebri sau preoți tineri, necunoscuți, maici a căror vorbă face liniște și călugărițe novice, toți și toate s-au amestecat în cele două coloane. 

-prima coloană a pornit de la Catedrala Patriarhală cu moaștele „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou” și ale „Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, pe traseul: Catedrala Patriarhală – Str. Patriarhiei – Bulevardul Regina Maria – baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii); 

-a doua coloană a plecat de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou cu moaștele „Sfântului Ierarh Nectarie”, ale „Sfinților Împărați Constantin și Elena” și ale „Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea”, pe traseul: Str. Bibescu Vodă – baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii). 

Ambele coloane s-au întâlnit la baza Dealului Patriarhiei și au urcat în procesiune spre Catedrala Patriarhală unde au fost așteptate de patriarhul Daniel. 

Credincioșii au ascultat în tăcere predica patriarhului Daniel
Patriarhul Daniel a vorbit despre familie, iubire și credință în fața a mii de credincioși Foto: Adrian Popescu

Învățăturile patriarhului Daniel despre familie 

După ce raclele cu moaște au fost depuse în altarul special din Dealul Mitropoliei, patriarhul Daniel a vorbit în predica sa despre legătura dintre credință, familie și iubire.

„Pentru familia creștină, această grijă față de celălalt începe cu timpul dăruit celor de acasă, cu răbdarea față de cel aflat în suferință și cu ajutorul oferit fără a aștepta răsplată. Credința pe care o mărturisim se face astfel simțită în viața de fiecare zi.

Comunitatea parohială poate oferi ajutor material, sfat și însoțire duhovnicească, astfel încât cei încercați să simtă că sunt primiți și sprijiniți în familia duhovnicească a Bisericii. Exemplul sfintelor femei ne învață să recunoaștem nevoile celor de lângă noi și să răspundem cu iubire milostivă”, a spus patriarhul citat de basilica.ro.

Gigi Becali la moaște după Calea Sfințilro 2026
Gigi Becali a intrat la moaște odată cu preoții Foto: Adrian Popescu

Ce spun credincioșii care au așteptat moaștele 

După ce moaștele au fost depuse în altarul din curtea Catedralei Patriarhale, au trecut pe rând prin fața raclelor toți membrii clerului, în frunte cu ierarhii. Printre ei, dar înaintea credincioșilor de la coadă, și-a făcut loc și Gigi Becali, însoțit ca de obicei de preoți. În fața altarului din curtea Catedralei Patriarhale, în primul rând care așteaptă ok-ul să ajungă la raclele sfinte, un copil ne atrage atenția.  

Un copil la moaște în Dealul Patriarhiei după Calea Sfinților 2026
Un copil de 6 ani a dovedit la coadă la moaște, o răbdare pe care mulți adulți nu au avut-o Foto: Adrian Popescu

Este cu bunica și se joacă cu un camion. Întoarce mașinăria pe toate părțile, o plimbă, o aduce, o răstoarnă. „Îl cheamă Ștefan și are 6 ani. Stă cu mine de dimineață de la 7.00. A mai venit, am mai plecat dar nu s-a plâns. Parcă înțelege unde este și de ce este”, ne spune femeia care s-a recomandat „bunica lui Ștefan”.  

Credincios la coadă la moaște în Dealul Patriarhiei după Calea Sfinților 2026
Petru a venit din Rădăuți pentru a se închina la cele șase moaște din Dealul Patriarhiei Foto: Adrian Popescu

Printre primii la coadă sunt și doamna Marina din București și Petru venit tocmai din Rădăuții Sucevei. „De la gară am venit direct aici să mă rog la sfinți să avem sănătate și să ne ferească de rele. Credința este puterea, în Dumnezeu și sfinți ne punem speranța căci aici pe pământ este junglă”, povestește bărbatul de 70 de ani.  

Este aproape ora 14.00 și bucureșteanca stă neclintită la coadă de șapte ore. Nu a simțit timpul, s-a rugat în gând și a așteptat moaștele. Pe lângă ea au trecut mulți, toți au făcut cale întoarsă, ea a stat neclintită. „Credința ține loc de foame și sete. Acasă o să ajung mai târziu, acum este despre Dumnezeu”, ne explică femeia de 50 de ani.  

Moaște în altarul din curtea Patriarhiei după Calea Sfinților 2026
În altarul special din curtea Patriarhiei sunt puse raclele cu moaștele a șase sfinți Foto: Adrian Popescu

Moaștele vor rămâne în altarul din curtea Catedralei Patriarhale până miercuri 28 octombrie și vor fi luate după ce și ultimul credincios se va închina. Programul de acces la moaște va fi non-stop, iar dacă în noaptea dintre 28 spre 29 octombrie coada va fi prea mare, raclele cu moaște vor fi lăsate în altar până dimineața.  

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