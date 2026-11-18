Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, foști concurenți „Insula Iubirii”, au divorțat recent, iar bruneta a povestit despre momentele grele de după semnarea actelor. Cei doi au trăit o poveste de dragoste presărată cu multe despărțiri și împăcări, din care au rezultat doi copii frumoși. Ce decizie au luat în privința celor mici și cum se vor împărți între cei doi părinți.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs. Foto: Instagram

Ema Oprișan nu și-a ascuns suferința pe rețelele de socializare. În urma divorțului de Răzvan Kovacs, aceasta a realizat că, de fapt, partea grea nu este cea în care se semnează actele, ci perioada de după. Cum gestionează lucrurile și ce se întâmplă cu cei doi copii.

Ema Oprișan și perioada grea de după divorțul de Răzvan Kovacs

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” recunoaște că îi este greu după ce a semnat divorțul de Răzvan Kovacs, deși își dorea acest lucru. Statutul de femeie liberă i-a adus și critici din partea oamenilor, dar spune că și-a dorit să-și găsească liniștea.

„În ultima perioadă au fost mai multe lucruri negative decât pozitive și atunci au fost foarte multe momente în ultima lună în care am spus că nu o să reușesc, că nu voi ajunge la notar. Eu chiar mi-am dorit să fiu o persoană liberă.

Mi se pare frustrant ca doi oameni maturi și care au ajuns să fie părinți să nu aibă decența de a divorța doar pentru că unul consideră că așa are putere asupra celuilalt. Pare foarte simplu să divorțezi. Nu. E simplu să semnezi un certificat de căsătorie, dar e atât de greu să divorțezi”, ne-a spus Ema Oprișan pentru Spynews.ro.

Ce se va întâmpla cu cei doi copii

În același timp, Ema Oprișan își dorește ca fetița ei, Luna, să aibă o relație bună cu tatăl său, chiar dacă ei sunt despărțiți. Când vine vorba de copii, fosta concurentă vrea să se asigure că situația nu se schimbă.

Așadar, cei doi au stabilit ca Răzvan Kovacs să vină să-i vadă în București cel puțin de două ori pe săptămână, dar și să-i ia pentru a petrece timp cu ei ori de câte ori își dorește. Ema Oprișan a mai fost acuzată de faptul că nu-l lasă pe fostul soț să-și vadă copiii.

„Îmi doresc niște lucruri pentru Luna și aici nu mă refer la bani, mă refer la faptul că nu-mi mai doresc să se ajungă, îl citez, la „că nu îl lasă să vadă copiii”. Dacă vrea să facă parte din viața copiilor, atunci hai să stabilim cum împărțim vacanțele, cum facem cu săptămânile. Așa cum tu ai viața ta și ai timp, și eu sunt om.

Eu nu-mi neglijez copiii, dar și eu sunt om și trebuie și eu să-mi încarc bateriile. Nu pot obliga niciodată să vină să-i ia, chiar dacă el a trecut în foaie. A trecut că vine să-i vadă lunea două ore, a ales două zile pe săptămână. Am acceptat tocmai pentru că foaia asta de divorț a fost pentru mine, nu a fost vorba despre copil. Eu îmi doream libertatea și atât”, a mai spus influencerița pentru sursa citată.

Răzvan Kovacs nu și-a mai văzut demult copiii

Ema Oprișan a afirmat faptul că fostul ei soț nu s-a mai interesat de copii și nu a mai venit să-i vadă de ceva timp. Ea vrea ca lucrurile să nu rămână așa.

„Dacă nu va mai veni la copil, așa cum a făcut în ultima perioadă, și copilul va dori să-l vadă, dacă eu nu dau de el, o să văd cum fac. Până atunci sper doar să fie un om cu coloană vertebrală”, a mai zis ea.

Totuși, de curând, copiii au stat la Răzvan, în timp ce Ema și-a luat o pauză de la grijile de acasă și a fost plecată în vacanță. Cei mici au stat la bunicii lor aproape trei săptămâni.

„Programul și l-a stabilit el. El poate să facă orice dorește cu copiii în timp ce sunt la el. De exemplu, după atâtea luni în care nu i-a văzut și nu i-a luat, a venit mama lui acasă și au luat copiii aproape trei săptămâni. Au stat la ei și i-au adus aseară. Cred că cea mai mare eliberare pentru o femeie e că nu o mai leagă nimic de trecut, chiar dacă Luna e a doua cea mai mare binecuvântare a mea”, a mai spus Ema Oprișan.