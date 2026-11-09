Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au divorțat oficial. Cum se simte fosta concurentă de la Insula Iubirii și unde a plecat

Despărțirea dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs a ajuns oficial la final. Bruneta a anunțat că divorțul dintre ea și tatăl fiicei sale a fost încheiat și a povestit cum se simte după acest moment dificil. Totodată, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a dezvăluit că a decis să plece într-o vacanță, departe de agitația din ultima perioadă.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs. Foto: Instagram

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au semnat actele de divorț

Separarea dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs a fost intens mediatizată, iar cei doi au vorbit, la un moment dat, despre motivele care au dus la despărțire. Au existat și schimburi de replici între foștii parteneri, însă acum bruneta spune că își dorește să lase definitiv trecutul în urmă.

După ce a depus actele de divorț, Ema a ajuns, în cele din urmă, să semneze documentele oficiale. Aceasta a mărturisit că singurul lucru care o mai leagă de fostul partener este fiica lor, Luna, pe care o consideră cel mai frumos dar.

„Sinceră să fiu, vreau să consider că nu mai există nimic din trecut! S-a încheiat! Chiar nu vreau nici să mai vorbesc. Singurul lucru care mai există din trecutul meu este fiica mea, faptul că o am pe Luna și este cel mai frumos dar”, a declarat Ema Oprișan pentru Spynews.ro.

„A venit foarte greu acest moment”

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a recunoscut că nu i-a fost ușor să ajungă la finalul căsniciei și că a avut momente în care s-a îndoit că va reuși să ducă divorțul până la capăt.

„Am crezut că nu o să reușesc să duc la final acest divorț. A venit foarte greu acest moment. Nu pot spune că totul a fost atât de greu sau urât și greu în toată această relație, însă s-a încheiat. S-a șters totul cu buretele, așa cum spuneam, a rămas doar cea mică”, a mai spus aceasta.

Ema Oprișan a plecat în vacanță după divorț

După perioada dificilă prin care a trecut, Ema Oprișan a decis să își acorde timp pentru ea și să plece într-o vacanță fără copii. Bruneta a explicat că, până acum, nu a avut ocazia să se bucure de o astfel de experiență, în care să se relaxeze și să se ocupe exclusiv de propriile nevoi.

Chiar dacă recunoaște că îi este greu că i-a lăsat pe cei mici acasă, Ema spune că avea nevoie de această pauză după divorț.

„Am ajuns în vacanță, pot spune că este prima mea vacanță pentru mine. Până acum nu am avut o vacanță în care să mă pot bucura, relaxa, ocupa de mine. Trebuia să mă ocup de copii, partener, acum chiar mă pot bucura de prima vacanță pentru mine. Mă doare sufletul că i-am lăsat pe cei mici acasă, însă chiar aveam nevoie de această vacanță după divorț”, a declarat aceasta.

Ce mesaj a transmis Ema Oprișan după ce divorțul a fost oficializat

În ziua în care a mers să își ridice certificatul de divorț, Ema Oprișan a publicat și un mesaj pe Instagram. Bruneta a transmis că simte că începe un nou capitol în viața sa și le-a mulțumit oamenilor care i-au fost alături într-o perioadă dificilă.

„Știți de ce este ziua asta cu soare? Pentru că oficial a răsărit soarele pe strada mea. La ora 17:00 îmi iau certificatul nu de căsătorie, de divorț. Să fie într-un ceas bun! Karma poartă și un nume, adică ar trebui să fie schimbat în dicționar.

Ce pot eu să fac, doar să mulțumesc unui om care a apărut acum câteva luni în viața mea și mi-a demonstrat că, atunci când ești la pământ, întotdeauna vei putea să te ridici când ai oameni minunați alături de tine”, a transmis Ema Oprișan, pe Instagram.