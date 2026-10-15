Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au semnat actele de divorț. Ce a mărturisit fosta concurentă de la „Insula Iubirii”

După o relație marcată de suișuri și coborâșuri, cu numeroase certuri și împăcări, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au decis, în cele din urmă, să meargă pe drumuri separate. De curând, bruneta a anunțat că ea și tatăl fiicei sale au semnat actele de divorț la notar.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs. Foto: Antena 1

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au semnat actele de divorț

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au ajuns, în cele din urmă, să semneze actele de divorț la notar, după o perioadă în care au existat mai multe neînțelegeri pe marginea acestui subiect. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a dezvăluit că documentele au fost semnate în urmă cu aproximativ o săptămână, iar acum cei doi trebuie să aștepte următoarele 30 de zile. Bruneta speră că vor reuși să ajungă la o înțelegere și în privința celorlalte aspecte care îi mai leagă.

„Am fost acum vreo săptămână de am semnat divorțul, așteptăm cele 30 de zile, finally am ajuns la un mini-consens că restul nu e definitiv, dar așteptăm să vedem dacă nu ne înțelegem. Eu sper să ne înțelegem, o să ajungem prin avocați să le rezolvăm. De ce facem un document și îl numim divorț? Noi eram de mult divorțați sufletește”, a mai spus fosta concurentă de la „Insula Iubirii”.

De ce s-a îndrăgostit Ema Oprișan de Răzvan Kovacs

Ema Oprișan nu s-a ferit să vorbească despre sentimentele pe care le-a avut pentru Răzvan Kovacs. Bruneta a recunoscut că ideea de familie a avut un rol important în apropierea lor, mai ales după ce a văzut relația pe care bărbatul a reușit să o construiască cu Noah, fiul ei dintr-o altă relație.

În timp, însă, lucrurile s-au schimbat, iar fosta concurentă a mărturisit că, odată cu dispariția acestei imagini de familie, și sentimentele sale au început să se stingă.

„Eu l-am iubit pe domnul Kovacs pentru ideea de familie pe care mi-a oferit-o când am văzut relația pe care a putut să o aibă cu Noah. Asta m-a făcut să mă îndrăgostesc de el. Când nu a mai existat această idee, în mine s-au stins alte sentimente”, a mai adăugat Ema Oprișan.

Ema Oprișan s-a despărțit și de Răzvan Popescu

Ema Oprișan și Răzvan Popescu s-au despărțit. Foto: Instagram

După separarea de Răzvan Kovacs, Ema Oprișan a început o nouă relație cu un bărbat pe nume Răzvan Popescu, alături de care a format un cuplu timp de câteva luni. Povestea lor de dragoste nu a avut însă finalul dorit, iar despărțirea a fost anunțată chiar de brunetă.

De această dată, Ema Oprișan a recunoscut că a făcut anumite greșeli care au contribuit la ruptura dintre ei. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a vorbit deschis despre felul în care și-a gestionat relația și despre frustrările personale pe care le-a transferat asupra partenerului, deși acesta i-a oferit sprijin și afecțiune.

„Am intrat într-o altă relație cu un om minunat care mi-a fost alături, care mi-a arătat respect, iubire, ajutor, tot ce îmi doream. Ideea este că, atunci când ne facem rugăciunea, n-ar trebui doar să cerem să ni se ofere, ar trebui să cerem și să căutăm cum să ne prețuim. M-am despărțit de Răzvan. Pentru mine a fost singura mea relație în care eu recunosc că n-am știut să apreciez omul de lângă mine și am transferat din frustrările pe care le aveam”, a declarat Ema Oprișan pentru sursa citată.