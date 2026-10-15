Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au semnat actele de divorț. Ce a mărturisit fosta concurentă de la „Insula Iubirii”
După o relație marcată de suișuri și coborâșuri, cu numeroase certuri și împăcări, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au decis, în cele din urmă, să meargă pe drumuri separate. De curând, bruneta a anunțat că ea și tatăl fiicei sale au semnat actele de divorț la notar.
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au semnat actele de divorț
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au ajuns, în cele din urmă, să semneze actele de divorț la notar, după o perioadă în care au existat mai multe neînțelegeri pe marginea acestui subiect. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a dezvăluit că documentele au fost semnate în urmă cu aproximativ o săptămână, iar acum cei doi trebuie să aștepte următoarele 30 de zile. Bruneta speră că vor reuși să ajungă la o înțelegere și în privința celorlalte aspecte care îi mai leagă.
„Am fost acum vreo săptămână de am semnat divorțul, așteptăm cele 30 de zile, finally am ajuns la un mini-consens că restul nu e definitiv, dar așteptăm să vedem dacă nu ne înțelegem. Eu sper să ne înțelegem, o să ajungem prin avocați să le rezolvăm. De ce facem un document și îl numim divorț? Noi eram de mult divorțați sufletește”, a mai spus fosta concurentă de la „Insula Iubirii”.
De ce s-a îndrăgostit Ema Oprișan de Răzvan Kovacs
Ema Oprișan nu s-a ferit să vorbească despre sentimentele pe care le-a avut pentru Răzvan Kovacs. Bruneta a recunoscut că ideea de familie a avut un rol important în apropierea lor, mai ales după ce a văzut relația pe care bărbatul a reușit să o construiască cu Noah, fiul ei dintr-o altă relație.
În timp, însă, lucrurile s-au schimbat, iar fosta concurentă a mărturisit că, odată cu dispariția acestei imagini de familie, și sentimentele sale au început să se stingă.
„Eu l-am iubit pe domnul Kovacs pentru ideea de familie pe care mi-a oferit-o când am văzut relația pe care a putut să o aibă cu Noah. Asta m-a făcut să mă îndrăgostesc de el. Când nu a mai existat această idee, în mine s-au stins alte sentimente”, a mai adăugat Ema Oprișan.
Ema Oprișan s-a despărțit și de Răzvan Popescu
După separarea de Răzvan Kovacs, Ema Oprișan a început o nouă relație cu un bărbat pe nume Răzvan Popescu, alături de care a format un cuplu timp de câteva luni. Povestea lor de dragoste nu a avut însă finalul dorit, iar despărțirea a fost anunțată chiar de brunetă.
De această dată, Ema Oprișan a recunoscut că a făcut anumite greșeli care au contribuit la ruptura dintre ei. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a vorbit deschis despre felul în care și-a gestionat relația și despre frustrările personale pe care le-a transferat asupra partenerului, deși acesta i-a oferit sprijin și afecțiune.
„Am intrat într-o altă relație cu un om minunat care mi-a fost alături, care mi-a arătat respect, iubire, ajutor, tot ce îmi doream. Ideea este că, atunci când ne facem rugăciunea, n-ar trebui doar să cerem să ni se ofere, ar trebui să cerem și să căutăm cum să ne prețuim. M-am despărțit de Răzvan. Pentru mine a fost singura mea relație în care eu recunosc că n-am știut să apreciez omul de lângă mine și am transferat din frustrările pe care le aveam”, a declarat Ema Oprișan pentru sursa citată.