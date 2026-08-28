Ema Oprișan și-a refăcut viața! Cine este bărbatul care i-a cucerit inima

Ema Oprișan pare să fi deschis un nou capitol în viața sa sentimentală. Vedeta s-a afișat recent alături de noul său partener, după separarea de Răzvan Kovacs, fostul soț cu care se află în proces de divorț și tatăl copiilor săi. Ema și Răzvan au participat la show-ul Insula Iubirii în sezonul 7. A fost unul dintre cele mai urmărite cupluri ale emisiunii de pe Antena 1.

Ema Oprișan Foto: Instagram

Identitatea bărbatului de lângă Ema Oprișan a fost aflată la scurt timp după ce aceasta a încercat, inițial, să păstreze discreția în privința noii relații. Noul iubit al vedetei se numește Răzvan Popescu și nu face parte din lumea mondenă.

Relația dintre cei doi este la început, motiv pentru care Ema Oprișan și partenerul său preferă să nu ofere prea multe detalii despre povestea lor.

Cine este Răzvan Popescu, noul partener al Emei Oprișan

După despărțirea de Răzvan Kovacs, Ema Oprișan pare să fi găsit din nou fericirea. În viața sa a apărut un alt Răzvan, iar detaliile despre trecutul sentimental al noului său partener au ieșit rapid la iveală.

Răzvan Popescu s-a aflat, până în urmă cu aproximativ o lună, într-o relație de lungă durată. Acesta a avut o poveste de dragoste care a durat 11 ani, alături de o cunoscută creatoare de conținut de pe TikTok.

Cei doi au petrecut împreună aproape 12 ani. Deși nu au ajuns să se căsătorească, relația lor a dus la apariția unui copil. Răzvan Popescu este tatăl unui copil în vârstă de 10 ani.

Astfel, noul iubit al Emei Oprișan a încheiat o relație de lungă durată înainte de a forma un cuplu cu vedeta.

Fosta parteneră știe despre relația cu Ema Oprișan

Relația dintre Răzvan Popescu și fosta sa parteneră s-a încheiat, însă cei doi ar fi rămas în relații bune. Femeia știe că fostul său partener formează acum un cuplu cu Ema Oprișan.

În același timp, Ema Oprișan și Răzvan Popescu aleg să păstreze discreția. Cei doi se află la începutul relației și nu au oferit prea multe informații despre modul în care s-au cunoscut sau despre povestea lor de dragoste.

Cert este că Ema Oprișan s-a afișat deja în compania noului său partener, iar identitatea acestuia nu a rămas mult timp un secret.

Ema Oprișan și-a refăcut viața după separarea de Răzvan Kovacs

Noua relație a Emei vine după separarea acesteia de Răzvan Kovacs. Cei doi au împreună copii și se află în prezent în proces de divorț.

La scurt timp după separare, și bărbatul și-a oficializat relația cu o nouă iubită.