 Ema Oprișan și Răzvan Popescu s-au despărțit. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” recunoaște că a greșit: „N-am știut”
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Ema Oprișan și Răzvan Popescu s-au despărțit. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” recunoaște că a greșit: „N-am știut”

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După doar câteva luni de relație, Ema Oprișan și Răzvan Popescu au decis să meargă pe drumuri separate, deși între ei încă există sentimente. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a vorbit despre motivele care au dus la despărțire și a recunoscut că nu a știut să aprecieze suficient omul care i-a fost alături.

Ema Oprișan și Răzvan Popescu s-au despărțit.
Ema Oprișan și Răzvan Popescu s-au despărțit. Foto: Instagram

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au devenit cunoscuți în urma participării la sezonul 7 al emisiunii „Insula Iubirii”. După patru ani de relație și mai multe neînțelegeri, cei doi au ajuns la concluzia că este mai bine să se despartă. Ulterior, în august 2026, bruneta și-a refăcut viața sentimentală alături de Răzvan Popescu, relație pe care a făcut-o publică și pe rețelele de socializare.

„Pentru mine a fost singura mea relație în care eu recunosc că n-am știut să apreciez”

Deși noua poveste de dragoste părea să îi aducă liniștea și sprijinul de care avea nevoie, relația s-a încheiat după doar câteva luni. Ema recunoaște că a făcut greșeli și că și-a revărsat propriile frustrări asupra partenerului, fără să îi ofere aprecierea pe care acesta o merita.

„Am intrat într-o altă relație cu un om minunat care mi-a fost alături, care mi-a arătat respect, iubire, ajutor, tot ce îmi doream. Ideea este că, atunci când ne facem rugăciunea, n-ar trebui doar să cerem să ni se ofere, ar trebui să cerem și să căutăm cum să ne prețuim. M-am despărțit de Răzvan. Pentru mine a fost singura mea relație în care eu recunosc că n-am știut să apreciez omul de lângă mine și am transferat din frustrările pe care le aveam”, a declarat Ema Oprișan pentru Spynews.ro.

De ce s-ar fi despărțit Ema Oprișan și Răzvan Popescu

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a vorbit și despre speculațiile potrivit cărora Răzvan Popescu ar fi avut îndoieli în legătură cu sentimentele ei sau s-ar fi temut că aceasta s-ar putea întoarce la fostul partener, Răzvan Kovacs.

Ema Oprișan a explicat că, în opinia sa, motivul despărțirii a fost altul. Ea consideră că fostul iubit nu s-a simțit suficient de apreciat în relație, deși îi oferise respectul, iubirea și sprijinul de care avea nevoie.

„Răzvan Popescu nu este un om care să se îndoiască de ceea ce simțeam eu sau de faptul că m-aș fi întors la Răzvan Kovacs, cum spune lumea. Cred doar că nu se simțea atât de valorificat pe cât ar fi trebuit să-l valorific eu. Și atunci a fost cumva omul potrivit la momentul nepotrivit”, a mai spus fosta concurentă de la „Insula Iubirii”.

Ema Oprișan înțelege decizia fostului iubit

Chiar dacă despărțirea nu pare să fi fost lipsită de sentimente, Ema Oprișan spune că înțelege decizia lui Răzvan Popescu de a pune punct relației. Potrivit acesteia, fostul partener i-a explicat că anumite experiențe din timpul relației i-au afectat stima de sine, iar ea îi înțelege motivele.

„Eu îl înțeleg, îi înțeleg deciziile. El spune că mă iubește, înțelege că mă iubește, îmi spune că momentan nu simte că putem să fim împreună pentru că i-am creat anumite frustrări, da, legate de stima de sine și toate celelalte, și îl înțeleg”, a mai spus Ema Oprișan.

De ce nu se mutase Răzvan Popescu cu Ema Oprișan

În timpul relației, Răzvan Popescu a vorbit și despre motivul pentru care nu se mutase împreună cu Ema Oprișan. Acesta explica atunci că preferă să nu grăbească lucrurile, mai ales că în ecuație sunt implicați și copiii, iar relația se afla încă într-o etapă de cunoaștere.

Răzvan Popescu spunea că își dorește ca lucrurile să evolueze firesc, fără să invadeze spațiul personal al partenerei și fără schimbări bruște care ar putea afecta echilibrul familiei.

„Nu, nu suntem mutați împreună. Nu vreau să invadez spațiul nimănui și, când spun asta, nu aș vrea să fac totuși o trecere bruscă, pentru că aici este vorba de copii, este vorba de oameni care sunt, cum spuneam mai devreme, într-o continuă cunoaștere și preferăm să luăm lucrurile pas cu pas”, declara Răzvan Popescu pentru sursa citată. 

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