 Ema Oprișan, veste neașteptată despre sarcină! Ce a spus bruneta după ce a publicat ecografia: „Copiii sunt o binecuvântare!”
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Ema Oprișan, veste neașteptată despre sarcină! Ce a spus bruneta după ce a publicat ecografia: „Copiii sunt o binecuvântare!”

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Ema Oprișan iubește din nou, iar viața sa pare să se fi schimbat radical de când formează un cuplu cu Răzvan, actualul ei partener. Recent, frumoasa brunetă și-a pus fanii pe gânduri după ce a publicat pe rețelele de socializare o imagine cu o ecografie. Imediat, mulți s-au întrebat dacă Ema este din nou însărcinată.

Ema Oprișan și iubitul ei, Răzvan.
Ema Oprișan și iubitul ei, Răzvan. Foto: Instagram

Ema Oprișan a devenit cunoscută în sezonul 7 al emisiunii „Insula Iubirii”, unde a participat alături de Răzvan Kovacs. Cei doi au plecat separat din Thailanda, însă, odată reveniți în România, și-au mai dat o șansă și s-au împăcat.

Ce spune Ema Oprișan despre o eventuală sarcină 

Ulterior, Ema și Răzvan s-au căsătorit, iar familia lor s-a mărit după ce bruneta a rămas însărcinată și a adus pe lume o fetiță. Ema mai avea deja un băiețel dintr-o relație anterioară. În prezent, cei doi nu mai formează un cuplu și și-au refăcut viețile, însă imaginea cu ecografia publicată recent de Ema i-a făcut pe fani să se întrebe dacă vedeta este din nou însărcinată.

Ei bine, Ema Oprișan a lămurit situația și le-a transmis celor care o urmăresc că nu este însărcinată. Vedeta a explicat că imaginea cu ecografia este una mai veche, din perioada în care era însărcinată cu Noah, iar postarea face parte dintr-un obicei pe care îl are înainte de aniversarea copiilor săi.

Băiețelul urmează să împlinească trei ani, astfel că Ema a vrut să readucă în atenția urmăritorilor amintiri din perioada sarcinii. Totodată, aceasta nu a exclus posibilitatea ca familia să se mărească, spunând că, dacă va fi cazul, își dorește ca bebelușul să fie sănătos.

„Eu așa fac, în fiecare an, înainte cu câteva zile de ziua copilului meu, postez chestii care mi-au rămas așa, ca amintire. (...) Mai sunt trei zile și o să facă trei anișori. (...) Nu credeam că lumea se gândește dacă sunt însărcinată. (...)Dar, dacă o să fie, să fie sănătos”, a declarat Ema Oprișan pentru Spynews.ro.

„Vreau să mă bucur de silueta la care am ajuns acum”

Deși nu este însărcinată în prezent, Ema Oprișan nu exclude posibilitatea de a deveni din nou mamă. Vedeta a mărturisit că, pentru moment, preferă să se bucure de silueta pe care a reușit să o obțină, însă nu spune „nu” unei eventuale sarcini în viitor.

„Mai aștept puțin. Vreau să mă bucur de silueta la care am ajuns acum. [...] Dar, dacă va veni vreodată, să fie sănătos, copiii sunt o binecuântare”, a explicat bruneta.

Cum se înțelege Răzvan cu copiii ei 

Ema și-a refăcut viața alături de un alt bărbat, pe nume tot Răzvan, iar relația dintre acesta și copiii vedetei pare să fie una apropiată. Bruneta a povestit că partenerul său este implicat în viața celor mici și că se implică în creșterea și îngrijirea lor, cu atât mai mult cu cât și el este, la rândul său, tatăl unui băiețel.

„Eu cred că copilașii mei, stând mereu cu tatăl lor și dintr-o dată nu mai stând, cred că aveau nevoie de o parte masculină așa, în viață. Nimeni n-o să-l înlocuiască pe tatăl lor, dar s-au lipit foarte repede de Răzvan, mai ales că Răzvan e acolo pentru ei, mai ales că și el are un copil și atunci știe să managerieze relația cu ei”, a mai spus Ema Oprișan.

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