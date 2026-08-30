 De ce nu s-au mutat împreună Ema Oprișan și noul iubit? Răzvan Popescu a spus tot
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De ce nu s-au mutat împreună Ema Oprișan și noul iubit? Răzvan Popescu a spus tot

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Ema Oprișan pare să fi lăsat în urmă perioada dificilă prin care a trecut după despărțirea de Răzvan Kovacs. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” trăiește o nouă poveste alături de un alt Răzvan, însă cei doi preferă să nu grăbească lucrurile. Deși relația lor evoluează frumos, nu au făcut încă pasul de a locui împreună. Răzvan Popescu a explicat motivul.

De ce nu s-au mutat împreună Ema Oprișan și noul iubit
De ce nu s-au mutat împreună Ema Oprișan și noul iubit Foto: colaj Instagram

Ema Oprișan este din nou fericită în plan sentimental, după despărțirea de Răzvan Kovacs. Cei doi au participat împreună la „Insula Iubirii”, iar după experiența din Thailanda au decis să își mai acorde o șansă în România.

Relația a continuat o perioadă și cei doi au devenit părinți, însă, în urmă cu câteva luni, au hotărât să pună capăt căsniciei. În prezent, divorțul este în desfășurare.

Dacă Răzvan Kovacs și-a refăcut rapid viața sentimentală, Ema Oprișan a preferat să păstreze discreția. Bruneta nu s-a afișat o perioadă alături de niciun bărbat, însă lucrurile s-au schimbat recent.

În viața ei a apărut Răzvan Popescu, iar cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice. Deși nu și-au pus încă oficial eticheta de iubit și iubită, între ei lucrurile par să evolueze într-o direcție serioasă.

De ce nu locuiesc împreună

Răzvan Popescu a vorbit despre relația cu Ema Oprișan și a explicat că, momentan, cei doi nu împart aceeași locuință. Decizia are legătură inclusiv cu copiii brunetei, iar bărbatul nu vrea să facă o schimbare bruscă în viața lor.

Nu, nu suntem mutați împreună. Nu vreau să invadez spațiul nimănui și, când spun asta, nu aș vrea să fac totuși o trecere bruscă, pentru că aici este vorba de copii, este vorba de oameni care sunt, cum spuneam mai devreme, într-o continuă cunoaștere și preferăm să luăm lucrurile pas cu pas”, a declarat Răzvan Popescu, pentru spynews.ro.

Astfel, chiar dacă relația dintre cei doi pare să avanseze, Răzvan Popescu preferă să nu forțeze lucrurile. Mai ales că atât el, cât și Ema Oprișan au copii din relațiile anterioare, iar o eventuală mutare împreună ar reprezenta un pas important pentru toți cei implicați.

Cine este noul partener al Emei Oprișan

Răzvan Popescu are, la rândul său, un trecut sentimental important. Până în urmă cu aproximativ o lună, acesta s-a aflat într-o relație de lungă durată, care a durat 11 ani, alături de o creatoare de conținut cunoscută pe TikTok.

Povestea lor s-a întins pe aproape 12 ani și, deși cei doi nu au ajuns să se căsătorească, au împreună un copil. Răzvan Popescu este tatăl unui băiat în vârstă de 10 ani.

Prin urmare, atât Ema Oprișan, cât și actualul ei partener vin după relații importante și au copii, ceea ce explică și prudența cu care aleg să construiască noua lor poveste.

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