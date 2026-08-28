 „,Mama și fiul”. Cum comentează Gabriela Cristea diferența de vârstă dintre ea și Tavi Clonda
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Video„,Mama și fiul”. Cum comentează Gabriela Cristea diferența de vârstă dintre ea și Tavi Clonda

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Un simplu comentariu lăsat la o fotografie cu soțul ei a determinat-o pe Gabriela Cristea să vorbească despre diferența de vârstă dintre ea și Tavi Clonda. Vedeta a mărturisit că s-a obișnuit să citească astfel de remarci, însă nu înțelege de ce vârsta unei femei ajunge să fie atât de atent analizată atunci când partenerul ei este mai tânăr. De această dată, mesajul „Mama și fiul” a făcut-o să explice cum vede lucrurile după ani de relație și de căsnicie.

Cum comentează Gabriela Cristea diferența de vârstă dintre ea și Tavi Clonda
Cum comentează Gabriela Cristea diferența de vârstă dintre ea și Tavi Clonda Foto: Arhiva Click!

Gabriela Cristea a reacționat după ce a primit un comentariu care i-a atras atenția pe rețelele de socializare. Vedeta a publicat o fotografie alături de soțul ei, Tavi Clonda, despre care spune că îl place foarte mult, mai ales după ce s-a tuns. Printre mesajele primite s-a numărat și unul care făcea referire la diferența de vârstă dintre cei doi: „Mama și fiul”.

Gabriela Cristea spune că nu este prima dată când citește o astfel de remarcă și a explicat de ce consideră că diferența de aproape cinci ani dintre ea și Tavi ajunge să fie atât de des comentată.

„Eu sunt cu aproape cinci ani mai mare decât Tavi”

Vedeta a povestit că relația sa cu Tavi Clonda este deseori analizată prin prisma vârstei, deși diferența dintre ei este de doar câțiva ani. Gabriela Cristea consideră că situația ar fi privită complet diferit dacă bărbatul ar fi cel mai în vârstă.

„Bună, dragilor. Astăzi, am pus pe Facebook și pe Instagram fotografia aceasta cu mine și cu Tavi. M-am lăudat și eu puțin cu bărbatul meu, că îmi place de el, că s-a tuns mișto, că mă susține în toate nebuniile și în toate proiectele mele.

Mă rog, lucruri din astea de nevastă îndrăgostită. Printre comentarii, apare unul foarte scurt: «Mama și fiul». Evident că am râs, nu pentru că este prima dată când citesc un astfel de comentariu, ba din contră.

Am primit comentariul acesta sub diverse forme de foarte multe ori de-a lungul anilor. Pentru cei care nu știu, eu sunt cu aproape cinci ani mai mare decât Tavi. Cinci! Nu 25, nu l-am luat de la maternitate, nu i-am semnat carnetul de note, nici măcar nu m-a strigat vreodată «Doamna». Cinci ani! Atât!

Și totuși, pentru unii oameni, diferența asta pare să fie o problemă care trebuie semnalată periodic și eu m-am întrebat oare de ce. Pentru că, dacă situația ar fi inversată și Tavi ar fi cu cinci ani mai mare decât mine, nici măcar nu ar exista un subiect. Nimeni nu ar observa asta, nimeni nu ar calcula, nimeni nu ar spune: «Ia uite-l și pe moșul ăsta, umblă cu una cu cinci ani mai tânără decât el». Totul ar fi atât de banal încât nu ar merita nici măcar un comentariu.

Dar, când femeia este mai mare... Huh... Atunci stați să scoatem calculatorul. Câți ani are ea? Dar el? Aoleu!! De aici și până la «Mama și fiul» mai sunt aproximativ 3-4 comentarii”, a explicat vedeta într-un videoclip publicat pe pagina sa de Instagram.

Vedeta critică dublul standard

Gabriela Cristea consideră că societatea privește diferit cuplurile în funcție de cine este partenerul mai în vârstă. În opinia sa, un bărbat trecut de 50 de ani care are o parteneră mai tânără este privit cu admirație, în timp ce o femeie aflată într-o situație similară ajunge să fie criticată.

„Și nu cred că este vorba despre mine și despre Tavi. Noi suntem doar un exemplu, că eu cred că încă există ideea asta că într-un cuplu bărbatul trebuie să fie mai mare, sau măcar să pară mai mare. Iar femeia trebuie să fie cea tânără, admirată, protejată. Eventual, și cu câțiva ani buni mai mică decât bărbatul.

Atunci, totul este în ordinea firească. Dar, dacă femeia are 5-10 sau 15 ani mai mult decât bărbatul, brusc, relația trebuie explicată.

Și mai este ceva interesant. Când un bărbat de 50 și ceva de ani este cu o femeie de 35 de ani, atunci replicile sunt: «Bravo lui», «Ce bine se ține», «Știe să își trăiască viața».

Dar dacă o femeie de 50 și ceva de ani este cu un bărbat mai tânăr: «Ia uite-o și pe asta!». Și dacă arată bine, uneori, parcă e și mai rău de atât. Trebuie găsit ceva: «Se chinuie să pară tânără», «Se îmbracă prea tinerește, vrea să țină pasul cu el», și, inevitabil: «Zici că sunt mama și fiul»”.

„O relație nu se construiește între două CNP-uri”

Vedeta a explicat că diferența de vârstă nu a avut un rol important în relația pe care o are cu Tavi Clonda. Cei doi și-au construit o familie împreună, iar Gabriela Cristea spune că au trecut prin numeroase momente de-a lungul anilor.

„Doar că eu am o veste. Tavi nu este cu mine pentru că a greșit anul nașterii când ne-am cunoscut. Știa câți ani am, știa câți ani are el. Și, din câte îmi amintesc, niciunul dintre noi nu a cerut certificatul de naștere înainte să se îndrăgostească. Pentru că, o relație nu se construiește între două CNP-uri, se construiește între doi oameni.

După atâția ani împreună, pot să vă spun că cei aproape cinci ani dintre noi sunt probabil unul dintre cele mai puțin importante lucruri din căsnicia noastră.

Avem împreună copii, proiecte, facturi de plătit și avem și zile bune. Avem zile în care ne enervăm unul pe celălalt și mai avem și momente în care râdem de nu mai putem. Avem probleme de rezolvat și o grămadă de planuri. Noi ne construim o viață împreună.

Credeți-mă că în mijlocul acestor lucruri, seara nu ne așezăm pe canapea și spunem: «Tavi, avem o problemă. Eu m-am născut cu aproape cinci ani înaintea ta». Serios acum”, a mai spus prezentatoarea TV. 

„Îmi place femeia care sunt astăzi”

Comentariul primit pe Instagram a făcut-o pe Gabriela Cristea să se gândească la felul în care este percepută vârsta femeilor. Vedeta spune că nu intenționează să se conformeze unor reguli impuse de societate și că este împăcată cu vârsta pe care o are.

„Comentariul acesta mi-a ridicat o întrebare mult mai interesantă: «De ce ne sperie atât de tare vârsta unei femei?». Uneori am senzația că femeia trebuie să respecte permanent un calendar invizibil. Până la vârsta asta te poți căsători. Până la vârsta aceea trebuie să faci copii. După vârsta asta nu mai porți aia. După vârsta ailaltă nu mai arăți aia.

După o vârstă nu mai ai voie să fii sexy și aparent trebuie să fim atente și cu cine ne îndrăgostim, să fie bine încadrat în grupa de vârstă, evident! Doar că eu refuz să trăiesc așa!

Am 51 de ani, mâine-poimâine fac 52. Tavi este mai tânăr decât mine. Așa, și? Nu mă simt amenințată de cifra asta. Nu încerc să mă prefac că am vârsta lui. Nu vreau să mă întorc la 30 de ani. Îmi place femeia care sunt astăzi”, a spus Gabriela Cristea într-un video publicat pe pagina sa de Instagram.

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