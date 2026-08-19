 Codruța Filip dă o nouă șansă iubirii! Ce spune artista despre partener: „Nu riști, nu câștigi”
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VideoCodruța Filip dă o nouă șansă iubirii! Ce spune artista despre partener: „Nu riști, nu câștigi”

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Codruța Filip pare pregătită să își deschidă din nou inima, chiar dacă nu a trecut complet peste divorțul de fostul ei soț. Artista spune că își acordă tot timpul necesar pentru a se vindeca și rămâne convinsă că, la momentul potrivit, va întâlni bărbatul care i se potrivește.

Codruța Filip, gata să-și refacă viața sentimentală / Sursa foto: Social media
Codruța Filip, gata să-și refacă viața sentimentală / Sursa foto: Social media

Ce spune Codruța Filip despre o posibilă relație

Codruța a recunoscut în cadrul podcastului Sold Out Media faptul că nu mai este femeia care intră cu ochii închiși într-o relație. Dacă în trecut a mers înainte cu încredere și speranța că mariajul va dura o viață, acum abordează totul cu mai multă prudență și luciditate. Cu toate acestea, Codruța Filip nu vrea să trăiască în frică, deși ar putea fi dezamăgită de parteneri în viitor.

O să fiu mult mai atentă, mult mai selectivă, mult mai, mult mai. Dar asta nu înseamnă că nu mai cred în așa ceva.

„Îți iei două șocuri, nu e ok”, i-a spus moderatorul podcastului.

„E o loterie. Și ce faci acum? Stai și te gândești ca drobul e sare, știi? Aoleu, pică, pică, pică, vai ce ne facem? Păi, asta este, riscăm. Nu riști, nu câștigi, nu?”, a răspuns artista”.

Codruța spune că nu și-a imaginat niciodată că mariajul ei se va sfârși, însă realitatea a obligat-o să își reevalueze așteptările. Iar când a fost întrebată dacă, la începutul căsniciei, credea că va rămâne alături de Valentin Sanfira toată viața, artista a răspuns fără ezitare că aceasta era speranța ei.

„Ești cam curajoasă”, i-a zis prezentatorul.

„Gândirea asta nu o aveam acum câteva luni, dar am ajuns să gândesc astfel. Pentru că trebuie”, a spus Codruța Filip.

Ce își dorește de la următorul partener? 

Deși Codruța Filip recunoaște că nu se simte încă pregătită să iubească din nou și că mai are nevoie de timp pentru a se vindeca după experiența prin care a trecut, artista nu exclude posibilitatea ca, la un moment dat, să apară în viața ei un nou partener. Mai mult, știe că își dorește în continuare o familie și copii și nu și-a pierdut încrederea că își poate găsi fericirea alături de omul potrivit.

„O să fie greu. Și chiar m-am gândit la un moment dat că n-aș vrea să sufere un om bun care va veni și nu cred că o să se întâmple foarte rapid pentru că nu mi s-ar părea corect față de persoana respectivă, nu simt că m-am vindecat complet și că sunt bine, este devreme, dar nici nu sunt foarte închisă, adică e ok, dacă va veni la un moment dat, să vină. Eu încă mai cred în iubire și îmi doresc în continuare o familie și copii, pentru că mi se pare că pentru asta trăim”, a mai adăugat artista.

Divorțul care a șocat lumea muzicii populareâ

După 8 ani de relație și 4 de căsnicie, Codruța Filip și Valentin Sanfira au ales să se despartă, șocând lumea muzicii populare. Artista și-a transpus această experiență în muzica sa, dorind să transmită fanilor că încearcă să o ia de la capăt și să lase trecutul în urmă.

Codruța a lansat recent melodia „La nunta ta”, iar în videoclipul piesei, artista a ars o rochie de mireasă, de recuzită. Aceasta a vrut, de fapt, să pună accent pe ideea unui nou început. Cu toate acestea, rochia de la nunta sa a avut aceeași soartă, iar în ajutor i-a sărit chiar tatăl ei.

„Nu este rochia mea de mireasă, este o regie. Rochia mea de mireasă a avut aceeași soartă. M-a ajutat tata în sensul ăsta”, a mărturisit Codruța Filip la „Dan Capatos Show”. Cântăreața nu și-a dorit să doneze rochia deoarece simțea că aceasta este încărcată de semnificația dureroasă a divorțului dintre ea și Valentin Sanfira.

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