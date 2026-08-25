Ce a putut să zică Nouria Nouri despre foștii bărbați din viața sa? Daniel Iordăchioaie s-a numărat printre ei! „Nu-mi pusesem problema că cel de lângǎ mine e un incapabil”

Nouria Nouri a trecut, recent, prin clipe cumplite! Actrița și-a pierdut tatăl și în prezent se recuperează greu după greaua încercare. Zilele trecute, ea a transmis un mesaj pentru bărbații din viața ei.

Nouria Nouri e căsătorită cu motociclistul Radu Foto: Facebook

După ce și-a pierdut tatăl, Nouria Nouri își revine cu greu, mizând pe sprijinul familiei și mai ales al actualului ei soț.

Actrița a transmis, recent, un mesaj emoționant la adresa bărbaților din viața ei, subliniind cât de mult a ajutat-o actualul soț, motociclistul Radu să treacă peste această perioadă dificilă din viața ei.



Nouria, Daniel Iordăchioaie și fiica lor Foto: Facebook

„Mi s-a spus cǎ sunt o femeie dificilǎ”

Actrița a făcut o paralelă cu fostul mariaj. După cum se știe, aceasta a fost în trecut căsătorită cu solistul Daniel Iordăchioaie, cu care are doi copii.

„Mi s-a spus de-a lungul timpului cǎ sunt o femeie dificilǎ, greu de înțeles și de mulțumit. Ajunsesem sǎ cred și eu asta. Lucruri care mie mi se pǎreau simple, altora li se pǎreau complicate. Dorințele și nevoile mele, deși erau din categoria celor de bazǎ, pǎreau greu de satisfăcut.

Începusem sǎ mǎ simt vinovatǎ cǎ sunt prea complicatǎ și deci sunt un stres pentru omul de lângǎ mine.

Nu-mi pusesem niciodată problema cǎ ar putea exista varianta în care cel de lângǎ mine e un incapabil. Trebuia doar sǎ priceapǎ și sǎ simtǎ, dar n-o fǎcea.

Și ceea ce pǎrea sǎ fie greu de suportat, mi s-a demonstrat acum cǎ era doar incapacitatea celorlalți și lipsa unei inteligențe emoționale de bazǎ.

Astǎzi, nimeni nu se plânge de cât de dificilǎ sunt fiindcǎ, ce sǎ vezi?! Omul de lângǎ mine pricepe și simte ușor, intuiește și nu se vaitǎ, ci pune mâna sǎ rezolve. Iar într-o echipǎ așa se face”, a fost mesajul actriței.

Nouria și-a pierdut recent tatăl Foto: Facebook

Sfat prețios pentru femei

Actrița a ținut să le dea și un sfat prețios femeilor care întâmpină astfel de probleme în mariaj.

„Știu cǎ e greu sǎ pleci, dar e infinit mai greu sǎ rǎmâi. Când ești în mijlocul durerii și nu găsești nicio soluție, ai vrea sǎ dispari. Cunosc atât de bine senzația!

Și totuși, ceva tot din tine îți dǎ putere. Ești sigurǎ cǎ încǎ nu ți-a fost dat mai mult decât poți duce. Și te încăpățânezi să rabzi. Nu știu ce speri. Cu siguranță, ai ajuns în punctul ăsta după ani întregi de frământări. Dacǎ nu s-a schimbat nimic pânǎ acum, de ce s-ar schimba de acum încolo?

Primul pas este greu. Tot ce te leagǎ nu te lasǎ sǎ pleci. Și tot ce urmează te sperie. Următorul pas este să acționezi. Acțiunea e cea care te ajutǎ mai mult decât lamentarea. Fǎ ceva ca sǎ-ți fie bine! Ia distanțǎ de la ce-ți face rǎu! Ultimul pas este împǎcarea cu tine. Fii consecventă în decizii și gândește-te la ce urmează, nu la ce a fost. Abia atunci începe viața adevărată!”, a mai spus ea, pe rețelele de socializare.

Nouria Nouri(51 de ani) și-a regăsit liniștea sufletească, după divorțul cu scântei de solistul Daniel Iordăchioaie alături de Radu, pe care îl consideră sufletul ei pereche. Cei doi sărbătoresc, în septembrie, doi ani de căsnicie.