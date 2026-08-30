Costi Ioniță dă lovitura cu un remake după „Of, viața mea”. Cum sună piesa lansată la zeci de ani după hitul cu Adrian Minune

Costi Ioniță readuce la viață una dintre piesele care au făcut istorie în perioada de început a manelelor. Artistul a transformat „Of, viața mea”, melodia pe care a cântat-o alături de Adrian Minune în urmă cu aproximativ două decenii, într-o producție modernă, cu accente internaționale. Noua versiune poartă numele „Mi Vida” și este realizată împreună cu Adrian Șaguna și Benzol.

Costi Ioniță reinventează maneaua „Of, viața mea” Foto: arhiva Click!

După succesul înregistrat cu „Solo Tu”, Costi Ioniță continuă seria reinterpretărilor și scoate din nou la lumină o piesă cunoscută din propriul repertoriu.

De această dată, artistul a ales „Of, viața mea”, piesa asociată colaborării sale cu Adrian Minune. În loc să reproducă varianta de acum aproximativ 20 de ani, Costi Ioniță a transformat melodia într-un single cu un sound actual, destinat inclusiv publicului din afara României.

„Mi Vida” păstrează elemente care fac trimitere la piesa originală, însă producția este construită într-o manieră contemporană, cu energie de party și influențe potrivite pentru platformele de streaming.

Muzica și versurile îi aparțin lui Costi Ioniță, iar orchestrația a fost realizată de Silviu Dumitriu.

Rețeta care a funcționat și cu „Solo Tu”

Ideea nu este una nouă pentru Costi Ioniță. Artistul a folosit o strategie asemănătoare și pentru „Solo Tu”, piesă care a pornit de la „Nopți și zile” și a transformat nostalgia pentru melodia originală într-o producție adaptată publicului actual.

De această dată, punctul de plecare este „Of, viața mea”, însă rezultatul este diferit ca sonoritate și abordare.

Prin „Mi Vida”, Costi Ioniță, Adrian Șaguna și Benzol încearcă să aducă împreună două generații de ascultători: cei care își amintesc hitul original și tinerii care descoperă muzica în special prin TikTok și platformele de streaming.

„Solo Tu”, succes răsunător în România

Colaborarea dintre cei trei artiști a atras deja atenția publicului prin „Solo Tu”. Piesa a avut un parcurs aparte, după ce fragmente din melodie au început să circule online chiar înainte de lansarea oficială.

Ulterior, piesa a devenit virală pe rețelele sociale, fiind folosită într-un număr foarte mare de videoclipuri de pe TikTok.

„Solo Tu” a depășit 33,2 milioane de stream-uri și vizualizări și a ajuns pe primul loc în topurile din România, confirmând că reinterpretarea unor melodii cunoscute poate avea succes și în rândul publicului din prezent.

Acum, Costi Ioniță încearcă să repete formula cu „Mi Vida”, un remake care transformă un hit vechi într-o piesă cu un aer complet nou.