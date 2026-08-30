 Costi Ioniță dă lovitura cu un remake după „Of, viața mea”. Cum sună piesa lansată la zeci de ani după hitul cu Adrian Minune
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Costi Ioniță dă lovitura cu un remake după „Of, viața mea”. Cum sună piesa lansată la zeci de ani după hitul cu Adrian Minune

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Costi Ioniță readuce la viață una dintre piesele care au făcut istorie în perioada de început a manelelor. Artistul a transformat „Of, viața mea”, melodia pe care a cântat-o alături de Adrian Minune în urmă cu aproximativ două decenii, într-o producție modernă, cu accente internaționale. Noua versiune poartă numele „Mi Vida” și este realizată împreună cu Adrian Șaguna și Benzol.

Costi Ioniță reinventează maneaua „Of, viața mea”
Costi Ioniță reinventează maneaua „Of, viața mea” Foto: arhiva Click!

După succesul înregistrat cu „Solo Tu”, Costi Ioniță continuă seria reinterpretărilor și scoate din nou la lumină o piesă cunoscută din propriul repertoriu.

De această dată, artistul a ales „Of, viața mea”, piesa asociată colaborării sale cu Adrian Minune. În loc să reproducă varianta de acum aproximativ 20 de ani, Costi Ioniță a transformat melodia într-un single cu un sound actual, destinat inclusiv publicului din afara României.

„Mi Vida” păstrează elemente care fac trimitere la piesa originală, însă producția este construită într-o manieră contemporană, cu energie de party și influențe potrivite pentru platformele de streaming.

Muzica și versurile îi aparțin lui Costi Ioniță, iar orchestrația a fost realizată de Silviu Dumitriu.

Rețeta care a funcționat și cu „Solo Tu”

Ideea nu este una nouă pentru Costi Ioniță. Artistul a folosit o strategie asemănătoare și pentru „Solo Tu”, piesă care a pornit de la „Nopți și zile” și a transformat nostalgia pentru melodia originală într-o producție adaptată publicului actual.

De această dată, punctul de plecare este „Of, viața mea”, însă rezultatul este diferit ca sonoritate și abordare.

Prin „Mi Vida”, Costi Ioniță, Adrian Șaguna și Benzol încearcă să aducă împreună două generații de ascultători: cei care își amintesc hitul original și tinerii care descoperă muzica în special prin TikTok și platformele de streaming.

„Solo Tu”, succes răsunător în România

Colaborarea dintre cei trei artiști a atras deja atenția publicului prin „Solo Tu”. Piesa a avut un parcurs aparte, după ce fragmente din melodie au început să circule online chiar înainte de lansarea oficială.

Ulterior, piesa a devenit virală pe rețelele sociale, fiind folosită într-un număr foarte mare de videoclipuri de pe TikTok.

„Solo Tu” a depășit 33,2 milioane de stream-uri și vizualizări și a ajuns pe primul loc în topurile din România, confirmând că reinterpretarea unor melodii cunoscute poate avea succes și în rândul publicului din prezent.

Acum, Costi Ioniță încearcă să repete formula cu „Mi Vida”, un remake care transformă un hit vechi într-o piesă cu un aer complet nou.

Ghid de cumpărături

doina caramzulescu facebook jpg
A murit „Doamna Radio Vacanța”. A fost una dintre vocile care au făcut istorie pe litoralul românesc Vedete românești
horoscop saptamana 30 august 5 septembrie webp
Horoscop septembrie 2026. Bucurie, distracție și oportunități profesionale pentru Tauri, o ușă importantă se deschide pentru Raci Horoscop
image
Sfârșit de vară cu delicii demențiale în bucătărie. Trei rețete românești de final de sezon care te fac „să lingi cratița și pe dosul afumat” adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Cât va costa motorina după 1 septembrie și cât pot economisi șoferii la un plin de carburant adevarul.ro

Parteneri

image
„Dacă Marian Copilu rezolvă transferul, înseamnă că e șmecher”. Șumi confirmă lovitura de imagine pe care o poate da CFR Cluj www.fanatik.ro
image
Bancnota veche care poate valora şi 20.000 €. Mai sunt doar câteva exemplare observatornews.ro
image
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori www.antena3.ro
image
Arheologii au descoperit un sit antic care ar putea fi mormântul lui Iisus Hristos. Ce au găsit sub Biserica Sfântului Mormânt www.gandul.ro
image
Motorina se ieftinește din nou în România! Acciza scade la 25% în perioada 1-15 septembrie www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Satul ras de pe harta României unde s-a născut Gigi Becali. Drama puțin știută a patronului FCSB: „M-a născut mama pe câmp” as.ro
image
Ce trebuie să faci imediat dacă bancomatul îți reține cardul. Când îl mai poți recupera și când trebuie blocat playtech.ro
image
Marius Șumudică, șocat de experiența pe care a trăit-o la Miercurea Ciuc: ”N-am văzut în viața mea. Am fost dezavantajați” www.fanatik.ro
image
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Revoluția din 1989
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989? historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Între otomani și Habsburgi: Destrămarea Ungariei după Bătălia de la Mohacs historia.ro
puya instagram jpg
Puya, uluit de ce a văzut în Vama Veche: „E urât să mergi la mare și să te percheziționeze” Vedete românești
anamaria prodan bebeto instagram jpg
VideoBebeto împlinește 18 ani! Cum a arătat petrecerea de majorat a fiului Anamariei Prodan Vedete românești
banner alexandru ciucu png
Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu Vedete românești
banner Daniela Gyorfi png
#Exclusiv Click!
Ce sacrificii face Daniela Gyorfi pentru a-și întreține imaginea: „Te costă tot” Vedete românești
gabriela cristea facebook jpeg
VideoGabriela Cristea, cu tunurile pe cei care o critică: „Noi nu suntem exponate într-o vitrină” Vedete românești
doina caramzulescu facebook jpg
A murit „Doamna Radio Vacanța”. A fost una dintre vocile care au făcut istorie pe litoralul românesc Vedete românești
Florin Dumitrescu, foto Instagram jpg
Florin Dumitrescu, imagini rare din vila în care locuiește cu familia! Cum arată noua bucătărie a celebrului chef Vedete românești
banner laura cosoi png
Laura Cosoi, apariție spectaculoasă la botezul celei de-a cincea fiice! Cum s-a îmbrăcat vedeta în ziua cea mare Vedete românești
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc actualitate.net