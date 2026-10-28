Răzvan Kovacs nu se grăbește să sărbătorească divorțul de Ema Oprișan. De ce nu se poate bucura încă de despărțire

Răzvan Kovacs vine cu primele declarații de după divorțul de Ema Oprișan. Fostul concurent de la „Insula Iubirii” susține că încă nu poate răsufla ușurat și mai vrea să aștepte până când totul va fi oficial. DJ-ul a explicat de ce nu se poate bucura încă de divorț.

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan. Foto: Instagram

Răzvan Kovacs, primele declarații de după divorț

Recent, Ema Oprișan a declarat că a ajuns la o înțelegere cu Răzvan Kovacs, însă DJ-ul nu se grăbește să se bucure. El a vorbit pentru prima oară după depunerea actelor de divorț și susține că preferă ca, momentan, să rămână discret.

Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a explicat faptul că a mai trecut printr-o astfel de experiență și vrea să lase bucuria pentru momentul în care lucrurile vor fi puse la punct, iar divorțul se va finaliza oficial.

„Vreau să lămuresc chestia aceasta, dar, din păcate sau din nefericire, pentru că am mai trecut prin situația asta de a pune actele de divorț, prefer să păstrez pentru mine bucuria asta până când se va întâmpla”, a declarat Răzvan Kovacs pentru Spynews.ro.

Cei doi așteaptă să-și rezolve problemele prin avocați

Dj-ul a punctat faptul că ei au mai ajuns în punctul acesta al divorțului, însă anumite discuții și situații i-au împiedicat să finalizeze lucrurile. Acesta a precizat că va vedea cum va evolua totul după ce vor reuși să încheie ce mai au de rezolvat între ei.

„Până acum nici nu am vrut să mă bucur prea tare, pentru că ne-am dorit-o amândoi, cu siguranță, dar uite că până acum s-a mai întâmplat o dată și nu s-a ajuns la final. Am avut niște discuții prin avocată, am avut tot felul de povești până în punctul ăsta. Așa că, în momentul în care o să se definitiveze, odată ce încercăm să terminăm tot ce avem de terminat între noi, o să vedem”, a mai declarat DJ-ul.

Ema Oprișan a încercat să-și refacă viața, dar a ajuns la despărțire

Între timp, Ema Oprișan a încercat să-și refacă viața alături de un alt bărbat. Răzvan Popescu i-a stat alături timp de câteva luni, însă relația lor nu a rezistat, iar fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a rămas din nou singură. Aceasta a vorbit despre greșelile pe care le-a făcut și a explicat și de ce nu a mers această relație, spunând că și-a vărsat toate frustrările pe partenerul ei.

„Am intrat într-o altă relație cu un om minunat care mi-a fost alături, care mi-a arătat respect, iubire, ajutor, tot ce îmi doream. Ideea este că, atunci când ne facem rugăciunea, n-ar trebui doar să cerem să ni se ofere, ar trebui să cerem și să căutăm cum să ne prețuim. M-am despărțit de Răzvan. Pentru mine a fost singura mea relație în care eu recunosc că n-am știut să apreciez omul de lângă mine și am transferat din frustrările pe care le aveam”, a declarat Ema Oprișan pentru Spynews.ro.